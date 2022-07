Hyundai en andCharge werken samen

De berijders van een elektrische auto van Hyundai verdienen de bonuspunten, '&Charge Kilometres' genaamd, door via het &Charge-platform feedback te geven over de openbare laadstations waar ze hun auto hebben opgeladen en over hun ervaringen daar. De bonuspunten worden verzameld in de &Charge-app. Die punten kunnen ze inwisselen voor tegoedbonnen, waarmee ze vervolgens via de Charge myHyundai-app gratis bij openbare laadstations hun Hyundai kunnen opladen. De verzamelde feedback wordt gebruikt om de kwaliteit van de publieke laadinfrastructuur te verbeteren.

Simon Vogt, CSO en medeoprichter van &Charge, zegt: 'Natuurlijk zijn we heel blij met de samenwerking met Hyundai. We bieden berijders van EV's diverse diensten waarmee het opladen van hun auto steeds aangenamer wordt. De samenwerking is een nieuwe succesformule en een echte innovatie voor de snelgroeiende e-mobility-markt.'

&Charge is al sinds de oprichting CO2-neutraal. Het vermijdt, reduceert en compenseert niet alleen CO2-emissies van zijn eigen activiteiten, maar ook die van zijn klanten.