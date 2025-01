Hyundai breidt RD en testfaciliteiten uit in Europa

De uitbreiding gaat verder met de nieuwe Square Campus bij het Hyundai Motor Europe Technical Center. Deze faciliteit van 25.000 vierkante meter, gelegen in de Duitse Rijn-Main-regio, is ontworpen om nieuwe staopen te zetten voor de auto-industrie. Het centrum huisvest binnenkort HMG's grootste testbank voor metingen van geluid, geruis en vibraties in auto's (NVH-dyno), evenals testbanken voor onderstellen en aandrijflijnen. Met deze machines en apparatuur kunnen de technici van HMG de prestaties van nieuwe modellen onder uiteenlopende omstandigheden simuleren en evalueren zonder dat tests op de weg nodig zijn.

Square Campus richt zich op het verbeteren van EV's, geavanceerde rijhulpsystemen (ADAS), infotainment en elektrificatietechnologie. Daarmee wil HMG op maat gemaakte oplossingen bieden die inspelen op de veranderende behoeften van klanten, vooral in de Europese markt.

Duurzame innovatie is de kern

De nieuwe Square Campus bij het Hyundai Motor Europe Technical Center is een voorbeeld van de aandacht van HMG voor duurzaamheid. De faciliteit zelf is gebouwd met milieuvriendelijke materialen en voorzien van fotovoltaïsche panelen en warmtepompsystemen. De campus biedt een moderne werkomgeving, compleet met hybride werkplekken, een daktuin en slimme systemen om samenwerking en creativiteit te stimuleren.

De faciliteiten illustreren het streven van HMG om vanaf 2035 in Europa alleen emissievrije modellen te verkopen en duurzame mobiliteitsoplossingen te ontwikkelen. De uitgebreide infrastructuur stelt het Hyundai Motor Europe Technical Center in staat om de innovatie van EV-technologie en high-performance systemen te versnellen. Tegelijkertijd blijft het centrum zich richten op milieuvriendelijke verantwoordelijkheid volgens de hoogste ontwikkelingsnormen.

Meedoen aan de innovatiereis

De uitbreiding van de Europese R&D-activiteiten bij het Hyundai Motor Europe Technical Center opent ook nieuwe carrièremogelijkheden voor getalenteerde professionals in de auto-technologiesector van de Rijn-Main-regio. Dit biedt spannende kansen voor ingenieurs in diverse disciplines, waaronder de ontwikkeling van elektrische aandrijflijnen, ADAS-systemen en voertuigdynamica. Geïnteresseerden die een passie delen voor innovatie in duurzame mobiliteit worden aangemoedigd om carrièremogelijkheden te verkennen via de vacatureportaal van Hyundai Motor Europe Technical Center.