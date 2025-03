Hyundai bouwt ook EVs in Turkije

De Hyundai-fabriek in Turkije is sinds 1997 in bedrijf. Onder meer de Hyundai i10 en i20 worden hier gebouwd. Met de bouw van elektrische modellen wil Hyundai de productiecapaciteit in Turkije vergroten en de lokale economie meer steunen. Naast elektrische auto's blijft Hyundai Motor Türkiye ook auto's met een verbrandingsmotor produceren.

De fabriek in Turkije is de langstlopende productielocatie van Hyundai buiten Zuid-Korea. De afgelopen 28 jaar rolden hier meer dan drie miljoen auto's van de band en daarmee draagt de fabriek aanzienlijk bij aan de werkgelegenheid, export en de nationale economie in de regio.

Hyundai Motor Türkiye werkt veel samen met lokale leveranciers. Meer dan 55 procent van de onderdelen voor de auto's wordt in eigen land gemaakt door een netwerk van meer dan 50 leveranciers. De elektrische auto's die hier straks worden geproduceerd, onderstrepen deze samenwerking.

Deze strategische zet verstevigt niet alleen de plannen van Hyundai om tegen 2035 uitsluitend voertuigen zonder uitstoot in Europa aan te bieden, het benadrukt ook de belangrijke rol van Turkije voor Hyundai in Europa.