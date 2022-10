Hyundai bouwt Software Defined Vehicles in 2025

De mobiliteits- en softwaretechnologie die HMG voortdurend verder ontwikkelt, zorgt dat alle modellen, ook reeds verkochte exemplaren, te allen tijde up-to-date blijven. Daardoor kunnen functies van de auto (veiligheid en beveiliging, comfort, connectiviteit en prestaties) worden opgewaardeerd via software-updates 'Over-The-Air'. Op basis van HMG's EV-platform van de volgende generatie, een geïntegreerde besturingseenheid en een in eigen beheer ontwikkeld voertuigbesturingssysteem (ccOS - connected car Operating System) rust HMG alle voertuigen uit met technologie waarmee ze tegen 2025 draadloos Over-The-Air (OTA) software-updates kunnen ontvangen.

HMG verwacht dat tegen 2025 wereldwijd zo'n 20 miljoen auto's zijn aangesloten bij zijn connected car services. Verbonden voertuigen die zijn uitgerust met vooruitstrevende telecommunicatiefuncties bieden ongekende meerwaarde en gebruiksmogelijkheden en bieden klanten gepersonaliseerde diensten, zoals abonnementen op software.

Connected car data gaan netwerken en communiceren met toekomstige mobiliteitsoplossingen van HMG, zoals speciale voertuigen (PBV - Purpose Built Vehicles), geavanceerde luchtmobiliteit (AAM - Advanced Air Mobility), robotaxi's en robots. Via een nieuw gegevensplatform kunnen diensten worden geboden door de het verwerken en verbinden van uiteenlopende informatie die gegenereerd is gedurende de hele levenscyclus van de auto. Zo kan in samenwerking met andere bedrijfstakken, zoals logistiek en hotel- en vrijetijdsbranche, een open ecosysteem ontstaan.

HMG gaat ook zwaar investeren in softwaretechnologie om hard- en softwaretechnologieën te integreren en om zich de nodige mobiliteitstechnologie eigen te maken en de mogelijkheden ervan te verbeteren. Tegen 2030 wil HMG zo'n 13 miljard euro investeren in onder meer een nieuw Global Software Center om zijn softwaremogelijkheden te versterken en de ontwikkeling van SDV's te versnellen.

Over-The-Air (OTA) software-updates

Vanaf 2023 krijgen alle nieuwe voertuigen van de merken van HMG de uitrusting die het ontvangen van Over-The-Air (OTA) software-updates mogelijk maakt. Daardoor kunnen klanten hun auto up-to-date houden. Voor 2025 worden alle modellen in alle segmenten wereldwijd getransformeerd tot SDV.

Klanten kunnen dan overal en altijd functies en prestaties van hun auto opwaarderen, zonder dat ze daarvoor naar de dealer moeten. En als ze de auto steeds updaten, blijft hij ook waardevast. HMG introduceerde deze service in 2021 en vanaf 2023 breidt het deze service uit naar modellen op markten waar de Connected Car Services (CCS) al beschikbaar zijn. Tegen 2025 zijn alle modellen van HMG voorbereid op het ontvangen van OTA software-updates.

HMG biedt vanaf volgend jaar ook FoD-services aan (Features on Demand). Dat biedt klanten de mogelijkheid om functies en diensten te kopen die aan hun persoonlijke behoeften voldoen.

Op basis van de gegevens van naar verwachting 20 miljoen op CCS aangesloten auto's kan HMG vervolgens de gepersonaliseerde dienstverlening verder uitbreiden. HMG wil gepersonaliseerde diensten bieden die aan de persoonlijke wensen van de klant voldoen en die snel en betrouwbaar de big data van auto's kunnen verwerken.

EV-platform van de volgende generatie versnelt transformatie naar SDV

HMG wil de tijd die voor alle massaproductieprocessen (planning, design en productie) nodig is aanzienlijk reduceren. Dat wil het bereiken met de ontwikkeling van een gedeeld hardware- en softwareplatform voor voertuigen. Daardoor kunnen componenten worden gedeeld met modellen in verschillende segmenten, wat moet leiden tot efficiëntere ontwikkeling van nieuwe modellen en grote kostenreductie. Het vereenvoudigen van voertuigen verhoogt de effectiviteit van SDV-technologie.

Voertuigsoftware die continu is te upgraden biedt HMG ook de mogelijkheid om diverse stabiele inkomstenstromen te creëren door steeds nieuwe voertuigfuncties aan te bieden en bepaalde informatie te gebruiken om klanten gepersonaliseerde diensten aan te bieden. Ook door de kortere ontwikkelingstijd van nieuwe modellen neemt de winstgevendheid van HMG toe, net als door de standaardisatie van platforms.

In 2025 introduceert HMG nieuwe modellen op basis van zijn twee nieuwe EV-platforms, eM en eS. De nieuwe platforms worden ontwikkeld volgens de IMA (Integrated Modular Architecture) van HMG.

Het eM-platform wordt specifiek voor EV's in alle segmenten ontwikkeld en biedt een 50 procent grotere actieradius op een volle accu in vergelijking met huidige EV's. Het wordt voorzien van technologie voor autonoom rijden op niveau 3 en hoger en uiteraard OTA software-updates.

Het eS-platform is als een elektrisch skateboard en is exclusief voor PBV's (Purpose Built Vehicles) bedoeld, met een flexibele opbouw om te voldoen aan de wensen van bedrijven. Het biedt op maat gemaakte oplossingen voor bezorgdiensten, logistieke bedrijven en personenvervoer.

HMG's Integrated Modular Architecture (IMA) maakt het mogelijk EV-componenten te standaardiseren en modulair toe te passen. Door bijvoorbeeld de accupakketten en elektromotoren te standaardiseren, kan HMG voortaan werken met gemeenschappelijke componenten voor verschillende modellen, zodat het modellengamma efficiënt kan worden uitgebreid.

HMG integreert ook de besturingseenheden van de auto. Voorheen moest het softwaresysteem voor elke eenheid afzonderlijk worden geüpgraded om de functies van auto's te upgraden. Geïntegreerde besturingseenheden maken dit proces systematischer en efficiënter. Het aantal besturingseenheden in de auto wordt aanzienlijk verminderd door de aansturing van elektrische componenten meer te integreren.

'De elektrische en elektronische architectuur kun je zien als een organische structuur die het functioneren van de elektrische componenten verbetert', aldus Hyung Ki Ahn, Vice President van de Electronics Development Group. 'Om het groeiende aantal elektrische componenten efficiënt te laten functioneren, heeft HMG ze in vier groepen verdeeld - Comfort, Driving, Infotainment en ADAS - en de besturingseenheden daarin geïntegreerd. Daardoor is de ontwikkeling eenvoudiger en kunnen software-updates ook eenvoudig worden doorgevoerd, zonder dat de besturingseenheid handmatig moet worden aangepast. Ideaal om modellen voor diverse segmenten te maken en per markt aan te passen. We kunnen zo ook sneller en flexibel reageren op veranderende wensen van klanten en marktomstandigheden.'

HMG heeft het infotainmentsysteem en ADAS (Advanced Driver Assistance System) al in massaproductie. Beide worden momenteel uitgebreid met de nieuwste besturingstechnologie. In de aanloop naar 2025 worden de besturingseenheden voor comfortfuncties en rijhulpfuncties geleidelijk geïntegreerd.

ccOS

Het uiterst innovatieve en door HMG zelf ontwikkelde voertuigbesturingssysteem ccOS (Connected Car Operating Systems) is een essentieel aspect in zijn strategie om het voortouw te nemen met oplossingen die de wereldwijde mobiliteit veranderen. Het ccOS softwareplatform is te gebruiken met alle besturingseenheden en verbetert de prestaties van de hardware dankzij de extreem grote rekenkracht.

Om de grote hoeveelheid informatie die verzameld wordt door verbonden auto's efficiënt te verwerken zijn krachtige semiconductors (halfgeleiders) nodig. Daarom werkt HMG samen met NVIDIA, dat toonaangevend is op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI computing), aan het integreren van het geoptimaliseerde ccOS met NVIDIA Drive®, een zeer krachtige semiconductor voor de verwerking van informatie.

NVIDIA is sterk op het gebied van AI, machine learning, grafische cognitie en verwerking. Het krachtige NVIDIA Drive-platform maakt grootschalige en snelle verwerking van gegevens mogelijk. HMG tekende in 2015 een overeenkomst met NVIDIA voor de ontwikkeling van technologie en doet onderzoek om connected car-technologie toe te passen in zijn productieauto's.

HMG zet ook sterk in op technologie voor autonoom rijden. Het ccOS voertuigbesturingssysteem ondersteunt de vereiste softwaretechnologie om informatie die systemen als camera's en sensoren, radars en LIDARS van de auto verzamelen, razendsnel te verwerken en analyseren.

HMG ontwikkelt een besturingseenheid van de derde generatie - op basis van de nieuwe generatie van krachtigere semiconductor - om technologie voor autonoom rijden weer een stap verder te brengen. De nieuwe geïntegreerde besturingseenheid biedt een nog grotere rekensnelheid en efficiëntere aansturing dan de huidige eenheden van de tweede generatie, dankzij de krachtigere CPU en de integratie met andere besturingseenheden.

De nieuwe bedieningseenheid wordt het basiselement voor de uitbreiding van de productie van auto's die op lever 3 autonoom kunnen rijden en vervolgens voor het introduceren van functies voor verdergaand autonoom rijden op niveau 4 en 5. De nieuwe eenheid moet ook zorgen voor een betere afvoer van warmte, minder geluidsproductie en lagere productiekosten.

Diensten en nieuwe beleving van mobiliteit

HMG bouwt ook aan een nieuw dataplatform dat de informatie verwerkt en combineert, die zijn verzameld tijdens de gehele levenscyclus van de auto, vanaf de productie tot en met het gebruik. Het dataplatform gebruikt deep learning-technologie waarmee relevante informatie selectief wordt verzameld en verwerkt. Op basis daarvan ontwikkelt HMG een breed gamma van diensten.

Aanvullend op de informatie van de vele verbonden auto's wereldwijd wordt ook informatie verzameld van bijvoorbeeld verkeersborden en -lichten, infrastructuur en satellietnavigatie. Verder wil HMG bijdragen aan een nieuw mobiliteitssysteem door daar diverse toekomstige verbonden mobiliteitsvormen aan te koppelen op basis van connectiviteit en schaalbaarheid.

Door hard- en softwaretechnologie te combineren kan HMG de mogelijkheden van mobiliteitstechnologie verbeteren en integreren. Daarmee wil HMG een leidende positie innemen bij de ontwikkeling van de mobiliteit van de toekomst.

Uitdagingen en mobiliteit van de toekomst

HMG voorziet een toekomst waarin de mobiliteitsindustrie er heel anders uitziet; waarin mensen gebruikmaken van comfortabele, naadloze mobiliteit, zelfs als ze zelf geen auto bezitten. De strategie voor de (middel-)lange termijn omvat een nieuwe dimensie van mobiliteitsdiensten. Software is de essentiële technologie die nieuwe mobiliteitsvormen en -diensten aan elkaar koppelt en de toekomst dichterbij brengt.

Om ervoor te zorgen dat het sterk blijft op het gebied van mobiliteitsoplossingen, richt HMG het Global Software Center op om vanuit een langetermijnperspectief proactief in te spelen op ontwikkelingen in de mobiliteitsmarkt van de toekomst. Het Global Software Center gaat zogenoemde software defined mobiliteitsvormen en -oplossingen ontwikkelen die de traditionele voertuigmarkt te buiten gaan, waarmee het de mobiliteits- en logistieke markt betreedt. Het zet ook een systeem op voor mobiliteitsvormen die HMG zelf ontwikkelt, om verbinding te maken met smartphone-ecosystemen. Tegelijk ontwikkelt het technologieën en richt het bedrijfsonderdelen op die via één stedelijk besturingssysteem nieuwe mobiliteitsvormen verbinden en besturen en autonoom rijden mogelijk maken.

Hyundai Motor Group investeert tot 2030 zo'n 13 miljard euro in onder meer het Global Software Center en het ontwikkelings- en designhoofdkwartier, om te zorgen voor voldoende softwarecapaciteit voor de ontwikkeling van SDV's. HMG maakt ook gebruik van de diensten van 's werelds beste software developers om apparaten en diensten te ontwikkelen en nieuwe mobiliteitservaringen te bieden.