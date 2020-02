Hyundai ontwikkelt anticiperende automaat

20 februari 2020 | Hyundai Motor Group heeft een anticiperende automatische transmissie ontwikkeld. Met behulp van informatie- en communicatietechnologie kiest de transmissie, die Hyundai ICT Connected Shift System noemt, automatisch de optimale versnelling. Dat doet het op basis van de informatie van het ICT-systeem over de omstandigheden op de route. Hyundai wil de technologie toepassen in toekomstige modellen. Tijdens de ontwikkeling van het systeem heeft Hyundai ongeveer veertig patenten aangevraagd.

Tot nu toe waren automatische transmissies hooguit naar de voorkeuren van de bestuurder in te stellen, zoals in de Smart Drive Mode die in de meeste modellen van Hyundai beschikbaar is. Het ICT Connected Shift System van Hyundai is echter de eerste transmissie die automatisch de beste versnelling kiest op basis van de omstandigheden op de route en de actuele verkeersdrukte.

De besturingseenheid van Hyundai's anticiperende automatische transmissie gebruikt slimme software, die actuele informatie interpreteert van de systemen in de auto, onder meer 3D-navigatie, camera's en radar voor de slimme cruisecontrol. De 3D-navigatie levert informatie over hellingen en niveauverschillen op de route en actuele verkeersinformatie. De radar registreert de snelheid en de afstand tot andere weggebruikers en een camera levert informatie over de rijbaan vóór de auto.

Op basis van alle informatie voorspelt de besturingseenheid het optimale schakelscenario. Dat doet het met een algoritme op basis waarvan die ook de juiste versnelling inschakelt. Als het systeem bijvoorbeeld voor langere tijd een steeds lagere snelheid verwacht en de radar signaleert geen onderling snelheidsverschil met de voorligger, dan gaat de transmissie naar zijn vrij om minder brandstof te verbruiken.

Hyundai heeft een prototype met ICT Connected Shift System getest op onder meer een zeer bochtig traject. Daar bleek dat de nieuwe transmissie zo'n 43 procent minder schakelt in bochten dan een auto zonder ICT Connected Shift System. Ook bleek het zo'n 11 procent minder vaak nodig om te remmen. Het systeem zorgt dus niet alleen voor ontspannener en zuiniger rijden, maar ook voor minder slijtage van de remmen. En als de auto moet invoegen op de snelweg, kiest de transmissie automatisch de Sport-modus. Na het invoegen kiest die automatisch weer de oorspronkelijke rijmodus, voor optimale efficiency.

Ook remt het systeem de auto af op de motor zodra de bestuurder het gas loslaat voor bijvoorbeeld een verkeersdrempel, een helling omlaag of een lagere maximumsnelheid; die het systeem ook signaleert op basis van de navigatie. De radar aan de voorzijde signaleert de afstand tot de voorligger, zodat het systeem ook automatisch de versnelling aanpast. Dat verhoogt het rijcomfort.

Het ICT Connected Shift System sluit aan bij autonoom rijden, dat steeds verder tot ontwikkeling komt. Het systeem zorgt voor minder brandstofverbruik en meer rijcomfort door optimaal te reageren op de manier waarop andere (autonome) auto's zich door het verkeer bewegen en andere weg- en verkeersomstandigheden.

Hyundai is van plan het ICT Connected Shift System door te ontwikkelen tot een nog intelligentere transmissie. De volgende stap is dat het systeem kan communiceren met verkeerslichten, gebaseerd op LTE- of 5G-communicatie, en het gedrag van de bestuurder kan interpreteren, zodat het schakelen verfijnder verloopt.

