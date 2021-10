Hyundai bouwt brandstofcelfabrieken in Zuid-Korea

8 oktober 2021 | Hyundai breidt zijn activiteiten op het gebied van waterstofmobiliteit uit. Dochterbedrijf Hyundai Mobis bouwt twee nieuwe brandstofcelfabrieken in Zuid-Korea die de ontwikkeling van een waterstofmaatschappij verder moeten versnellen. Met de bouw van de twee fabrieken is een investering van 1,1 miljard dollar gemoeid.

Het startsein voor de bouw van de twee productiefaciliteiten werd gegeven met een traditionele groundbreaking ceremony. President van Zuid-Korea Moon Jae-in en vicepremier Hong Nam-ki woonden de plechtigheden bij. De fabrieken verrijzen in Cheongna International City in de havenstad Incheon, net ten westen van Seoul en Ulsan. Incheon telt circa 2,9 miljoen inwoners en is daarmee de op twee na grootste stad van het land.

De nieuwe brandstofcelfabrieken van Hyundai Mobis moeten in de tweede helft van 2023 operationeel zijn. De jaarlijkse productie bedraagt 100.000 brandstofcelsystemen en daarmee groeit Hyundai Mobis uit tot 's werelds grootste producent van brandstofcellen. Met de bouw van de twee productiefaciliteiten in Zuid-Korea komt het aantal brandstofcelfabrieken van Hyundai Mobis op drie. De eerste fabriek, in Chungju in Zuid-Korea, opende in 2020 en heeft een jaarlijkse productiecapaciteitvan ongeveer 23.000 brandstofcellen.

'Ondanks de onzekere tijden die de wereld nu doormaakt, onder meer als gevolg van Covid-19, hebben we besloten deze grootschalige investering te doen om onze leidende rol in de wereldwijde brandstofcelindustrie veilig te stellen. We zullen blijven investeren in faciliteiten om onze leiderspositie op het gebied van waterstof te versterken', aldus Sung Hwan Cho, President en CEO van Hyundai Mobis.

Hyundai gelooft in een belangrijke rol voor waterstof in de mobiliteit van de toekomst. In 2018 kondigde Hyundai Motor Group aan plannen te hebben voor de productie, vanaf 2030, van in totaal 700.000 brandstofcellen per jaar, waarvan 500.000 voor voertuigen en de rest voor onder meer schepen en bouwmachines.

Hyundai zet daarmee vol in op een serie 'groene' voertuigen als duurzame oplossing voor emissieloze mobiliteit. Momenteel ontwikkelt Hyundai Mobis brandstofcelsystemen voor waterstof-elektrisch aangedreven heftrucks en heeft hetplannen voor graafmachines met een brandstofcel. Daarnaast is Hyundai wereldwijd inmiddels de belangrijkste fabrikant van waterstof-elektrische auto's en vrachtwagens.

