Hyundai bouwt 100 miljoenste auto

Hyundai vierde de productie van zijn 100 miljoenste auto, een elektrische IONIQ 5, met een feestelijke ceremonie in de fabriek in Ulsan. Het is ook deze productiefaciliteit waar de meeste Hyundai's worden gebouwd. Jaarlijks rollen hier 1,6 miljoen auto's van de band. De fabriek in Ulsan begon in 1968 als een bescheiden assemblagefabriek. De ontwikkeling en de daaropvolgende massaproductie van Hyundai's allereerste eigen model, de Pony, zorgde voor een explosieve groei van de fabriek.

Meer dan een halve eeuw later is de productiefaciliteit van Hyundai in Ulsan de grootste op zichzelf staande fabriek ter wereld. En daar blijft het niet bij, want vorig jaar gaf Hyundai het startschot voor de bouw van een nieuwe fabriek in Ulsan, specifiek voor de productie van elektrische auto's. Met de constructie is een investering gemoeid van 1,53 miljard dollar. Volgend jaar moet de bouw zijn voltooid en naar verwachting rollen de eerste elektrische Hyundai's begin 2026 van de band. De jaarlijkse capaciteit bedraagt dan 200.000 voertuigen.

Om te kunnen blijven groeien kijkt Hyundai verder dan alleen het produceren van auto's. Het Hyundai Motor Group Innovation Center Singapore (HMGICS) dat vorig jaar zijn deuren opende, moet daar bij helpen. Deze Smart Urban Mobility Hub dient onder meer als proeftuin voor de ontwikkeling van toekomstige mobiliteitsoplossingen, waaronder Purpose Built Vehicles (PBV's). De geavanceerde technologieën die hier vorm krijgen, waaronder kunstmatige intelligentie (AI), robots en slimme fabrieken, zullen worden toegepast in verscheidene toekomstige fabrieken van Hyundai.