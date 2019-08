Bluelink wordt standaard bij Hyundai

5 augustus 2019 | Hyundai introduceert in al zijn modellen de slimme connectiviteitsdienst Bluelink. Dit jaar is Bluelink het eerst beschikbaar in de nieuwe IONIQ-familie. Vervolgens komt Bluelink in een tijdsbestek van twee jaar ook in de andere modellen van Hyundai. Hyundai's connectiviteitsdienst Bluelink gebruikt telematica om in real-time niet alleen informatie over weer en verkeer over de brengen, maar ook informatie over beschikbare parkeerruimte, tank- en laadstations in de omgeving, plus tarieven. De technologie stelt berijders in staat om altijd met hun auto verbonden te blijven. Niet alleen dankzij het in de auto geïntegreerde modem en een simkaart, maar ook door middel van een bijbehorende app. Die staat via het mobiele netwerk in verbinding met de servicedesk van de fabrikant, zonder dat dat het dataverbruik van de smartphone verhoogt.

In modellen met satellietnavigatie is op het nieuwe 10,25 inch grote, gedeelde touchscreen uiteenlopende informatie af te lezen. Het systeem omvat ook Cloud-based stemherkenning, de mogelijkheid om in zes talen tekstberichten te dicteren en het begrijpt natuurlijke gesproken teksten. Daarmee kan de bestuurder bestemmingen als restaurants en tankstations noemen, zodat de navigatie hem er vervolgens naartoe leidt. Ook is er toegang tot Display Audio, wat infotainment biedt en de mogelijkheid om de inhoud van de smartphone via Android Auto en Apple CarPlay weer te geven op de standaard aanwezige 7-inchdisplay.

Hyundai biedt Bluelink als eerste aan voor de IONIQ-familie en de komende twee jaren geleidelijk ook voor alle andere modellen. "Door onze slimme connectiviteitsdienst Bluelink in alle onze modellen aan te bieden, verbeteren we de rijervaring van onze klanten, vooral op het gebied van veiligheid en connectiviteit", zegt Andreas-Christoph Hofmann, Vice President Marketing and Product van Hyundai Motor Europe. "De komende jaren mogen Hyundai-rijders meer intrigerende Bluelink-diensten in hun auto verwachten, aangezien de technologie steeds verder wordt ontwikkeld".

Bluelink verbindt de bestuurder met zijn auto via de Bluelink-app op zijn smartphone. Met de app kan de bestuurder de status en de locatie van zijn auto controleren en kan hij altijd en overal vandaan opdrachten naar de systemen in de auto versturen. De app stelt de bestuurder in staat om bijvoorbeeld vanuit huis, op de parkeerplaats van het werk en elders op afstand de autoportieren te ver- en ontgrendelen. De bestuurder krijgt ook een push-bericht op zijn smartphone als hij heeft vergeten om de auto af te sluiten. Met de 'Find My Car'-functie van de app, die desgewenst de claxon en verlichting van de auto activeert, kan de bestuurder zijn auto gemakkelijk terugvinden in een volle parkeergarage. Ondertussen informeert het geïntegreerde diagnostische systeem de bestuurder over de status van de auto.

De Bluelink-app biedt tal van connectiviteitsfuncties om de bestuurder te helpen. Gebruikers van de app kunnen speciale locaties (POI) en bestemmingen invoeren en de zoekresultaten direct versturen naar de satellietnavigatie in de auto. Dat betekent dat het navigatiesysteem al ingesteld is voordat de bestuurder vertrekt. De 'My Trips'-functie geeft belangrijke informatie over tijd, afstand, gemiddelde snelheid en topsnelheid van alle afgelegde ritten. Daarmee kan de eigenaar en/of bestuurder de rijstijl analyseren.

Ook eCall is nu een standaardfunctie van Bluelink. Met de eCall-knop in de auto zijn hulpdiensten te activeren. De eCall-functie zal tevens na een ongeluk waarbij de airbags zijn geactiveerd, automatisch de hulpdiensten alarmeren.

De mogelijkheden van Hyundai's connectiviteitsdienst komen het best tot hun recht in volledig elektrisch aangedreven modellen, als de Hyundai IONIQ Electric en de Hyundai Kona Electric en de toekomstige elektrische en waterstof-elektrische modellen van Hyundai. De bestuurder daarvan kan optimaal profiteren van de functies van Bluelink, bijvoorbeeld om geld te besparen bij het opladen van de batterij. Met de Bluelink-smartphone-app kunnen berijders bijvoorbeeld op afstand de climate control activeren, zodat het interieur bij warm of koud weer al voor vertrek op een aangename temperatuur is gebracht zonder dat dit ten koste gaan van de batterij.

Via Bluelink kan de bestuurder van een elektrische of plug-in elektrische Hyundai ook het opladen van de batterij van zijn auto op afstand regelen, de laadstatus controleren, en de laadtijden programmeren. Elke berijder van een met Bluelink uitgeruste Hyundai kan de portieren van zijn auto op afstand ontgrendelen als hij de Bluelink User PIN invoert.

Een andere Bluelink-functie is Hyundai LIVE Services, beschikbaar voor bestuurders van de nieuwste modellen van Hyundai met navigatie. Deze functie biedt de bestuurder zeer actuele informatie over het weer, real-time verkeersinformatie, waarschuwingen voor snelheidscamera's op de route (wanneer dat wettelijk is toegestaan), tankstations in de omgeving en hun locatie en prijzen. Ook real-time parkeermogelijkheden op de route en in parkeergarages, dealers in de omgeving en een POI-zoekfuncties maken deel uit van het pakket. Kopers van een nieuwe Hyundai krijgen kosteloos voor vijf jaar een abonnement op Hyundai LIVE Services.

Voordat de diensten van Bluelink zijn te gebruiken, moet het worden geactiveerd via het computersysteem van de auto. De eigenaar moet op het Bluelink-icoon drukken en naar de Bluelink-instellingen navigeren. Vervolgens kiest hij "Activate Bluelink" en accepteert de voorwaarden. Als hij alle stappen heeft doorlopen, is Hyundai LIVE Services beschikbaar, net als de online stemherkenning en diagnose van de auto.

Om de complete Bluelink-ervaring in de auto te krijgen en te profiteren van extra diensten als Vehicle Status, My Trips, Find My Car en Send to Car kunnen berijders van een Hyundai de Bluelink-app in de Apple App Store of de Google Play Store downloaden op hun smartphone.