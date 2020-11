Alle Hyundais vanaf 2022 met NVIDIA DRIVE

11 november 2020 | Hyundai rust vanaf 2022 al zijn nieuwe modellen standaard uit met het NVIDIA DRIVE-platform voor verbonden auto's. Dankzij de technische samenwerking met NVIDIA, wereldleider op het gebied van 'accelerated computing', kan Hyundai supersnelle computersystemen ontwikkelen voor de volgende generatie modellen. Hyundai gaat al zijn nieuwe modellen standaard voorzien van infotainmentsystemen (IVI, in-vehicle infotainment) die worden aangestuurd door NVIDIA DRIVE. Dat omvat een hardware- en software-stack, zodat de IVI-systemen in de nieuwe modellen van Hyundai online audio-, video-, navigatie-, connectiviteits- en op kunstmatige intelligentie (AI, Artificial Intelligence) gebaseerde diensten kunnen combineren.

Hyundai werkt al sinds 2015 samen met NVIDIA. Het NVIDIA DRIVE-platform ondersteunt nu al de IVI-systemen in de modellen GV80 en G80 van Genesis, het luxemerk van Hyundai. De twee bedrijven hebben ook samengewerkt aan een digitale cockpit, die tegen het eind van volgend jaar wordt geïntroduceerd. De relatie gaat steeds dieper, aangezien Hyundai werkt aan IVI-systemen die talloze toekomstige apps en functies kunnen ondersteunen in alle modellen van de fabrikant.

Door de samenwerking met NVIDIA kan Hyundai zijn nieuwe bedieningssysteem voor verbonden auto's ccOS ('connected car Operating System') toepassen in zijn toekomstige modellen. Het ccOS is door Hyundai zelf ontwikkeld en combineert de grote hoeveelheid data die door de auto en het boordnetwerk van sensoren wordt gegenereerd met de gegevens van externe online datacenters. Daardoor is het systeem door de bestuurder en de andere inzittenden prettiger en eenvoudiger te gebruiken.

Het ccOS omvat ook de geïntegreerde architectuur voor een nieuw platform voor diensten voor verbonden auto's, ccSP ('connected car Service Platform'). Het ccSP is een open platform waarop allerlei partners diensten kunnen aanbieden voor Hyundai-rijders en hun passagiers.

Het ccOS gebruikt de software frameworks van NVIDIA om vier essentiële IT-functies te vervullen:

'High-performance computing' verwerkt met de grafische processors (GPU) van NVIDIA grote hoeveelheden data in en buiten de auto en verbetert de prestaties van het systeem om geavanceerde IT-technologie├źn als 'deep learning' te ondersteunen.

'Seemless computing' biedt ononderbroken dienstverlening, ongeacht of de auto online of offline is. De auto wordt verbonden met de omliggende infrastructuur en met slimme apparaten om de gebruikservaring van externe apparaten over te brengen naar de auto.

'Intelligent computing' biedt intelligent op de klant aangepaste diensten door de bedoelingen en de status van de bestuurder te herkennen.

'Secure computing' beveiligt het systeem door de netwerken in en buiten de auto te controleren en gegevens die met de veiligheid van de auto te maken hebben, te isoleren.

Recente doorbraken op het gebied van AI en accelerated computing hebben voor de Hyundai-modellen van de volgende generatie de deur geopend om te profiteren van nieuwe functies, mogelijkheden en verbeterde beveiligingsvoorzieningen die aan de auto kunnen worden toegevoegd nadat de auto is afgeleverd. Met een gecentraliseerde software-gebaseerde computerarchitectuur kunnen toekomstige modellen tijdens hun gehele levensduur updates krijgen om het nieuwste te blijven bieden op het gebied van geavanceerde digitale cockpittechnologie en andere functies.

Hyundai maakt meer details bekend van zijn nieuwste infotainmentsystemen en ccOS-functies bij de aankondiging van specifieke nieuwe modellen.

Hyundai levert H2 XCIENT in China

6 november 2020

Hyundai Kia sluit zich aan bij IONITY

5 november 2020

Hyundai i20 wint Golden Steering Wheel

5 november 2020

Hyundai onthult speelgoed EV

27 oktober 2020