5 EuroNCAP sterren voor Hyundai IONIQ 5 en Tucson

27 oktober 2021 | De Hyundai TUCSON en IONIQ 5 hebben allebei vijf sterren gekregen van het onafhankelijke veiligheidsinstituut EuroNCAP. Dat is de maximale score die een auto in deze onafhankelijke crashtest kan behalen. De Hyundai BAYON ontving vier sterren bij de EuroNCAP crashtest.

Zowel de Hyundai TUCSON als de IONIQ 5 kreeg van de Europese veiligheidsorganisatie de hoogste score in alle vier categorieën: bescherming van volwassen inzittenden, bescherming van kinderen in de auto, voetgangersbescherming enSafety Assist.

De Hyundai TUCSON en IONIQ 5 presteren bijzonder goed in de categorieën bescherming van volwassen inzittenden en bescherming van kinderen in de auto. De IONIQ 5 blinkt bovendien uit in de categorie Safety Assist. De Hyundai BAYON liet zeer goede resultaten noteren in de categorie bescherming van kinderen in de auto.

Met de maximale score in de onafhankelijke veiligheidstest bewijzen de Hyundai TUCSON en de IONIQ 5 tot de veiligste modellen in hun klasse te behoren. Ze zijn voorzien van de nieuwste actieve veiligheidsvoorzieningen om te voldoen aan de hoogste Europese veiligheidsvoorschriften.

De lijst met veiligheids- en rijassistentiesystemen, gebundeld onder de naam Hyundai SmartSense, is lang. Zo is de TUCSON onder meer uitgerust met Forward Collision-Avoidance Assist (FCA) met herkenning van voetgangers, fietsers en auto's. Als het systeem een mogelijke aanrijding detecteert en de bestuurder niet op tijd reageert, remt FCA de auto automatisch.

FCA heeft bovendien een Junction Turning-functie, waardoor het systeem ook op kruispunten actief is. Deze functie detecteert tegemoetkomende auto's van de andere kant wanneer de bestuurder op een kruising linksaf slaat. Als een aanrijding aannemelijk is, activeert het systeem automatisch de remmen.

Voor meer zekerheid is de Hyundai TUCSON uitgerust met Blind-Spot Collision-Avoidance Assist (BCA). Dit systeem geeft naast een visuele en akoestische waarschuwing ook een subtiele remingreep om te voorkomen dat de auto in botsing komt met andere voertuigen bij het wisselen van rijstrook.

Uniek in de klasse van de Hyundai TUCSON is het Blind-Spot View Monitor (BVM). Dit systeem toont het achter- en zijaanzicht van de auto op het digitale instrumentenpaneel wanneer de bestuurder de richtingaanwijzer activeert. De bestuurder heeft zo een beter beeld op eventueel verkeer in de dodehoek en krijgt visuele ondersteuning in donkere en regenachtige omstandigheden.

Net als de Hyundai TUCSON telt ook de IONIQ 5 zeven airbags, waaronder een airbag tussen de twee voorstoelen. Die moet voorkomen dat de bestuurder en bijrijder in geval van een aanrijding elkaar kunnen verwonden.

Een primeur op de IONIQ 5 is Highway Driving Assist 2 (HDA 2). Dit systeem maakt het rijden op de snelweg veiliger en comfortabeler. Op basis van informatie van de camera aan de voorzijde, radarsensoren en navigatiegegevens houdt HDA 2 de snelheid van de auto en de afstand tot de voorligger constant, terwijl het de auto ook midden in de rijstrook houdt. Het systeem kan de bestuurder ook helpen bij het wisselen van rijstrook.

Met vier Euro NCAP-sterren behoort tevens de Hyundai BAYON tot de betere SUV's van Europa. De lijst Hyundai SmartSense-systemen omvat onder meer Driver Attention Warning (DAW). Dit systeem houdt de alertheid van de bestuurder tijdens het rijden in de gaten en waarschuwt als de bestuurder minder goed oplet. DAW adviseert dan een pauze. Leading Vehicle Departure Alert (LVDA) waarschuwt de bestuurder wanneer de voorligger, bijvoorbeeld bij stilstaan voor een verkeerslicht of in een file, weer in beweging komt. Dit is vooral een handige functie in stadsverkeer.

Hyundai bouwt 2 brandstofcelfabrieken

8 oktober 2021

Hyundai introduceert KONA Electric 2022

6 oktober 2021

Hyundai introduceert Factory Safety Serv

21 september 2021

Hyundai wil voor 2045 CO2-neutraal zijn

6 september 2021