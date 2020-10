Drie Red Dot Design Awards voor Hyundai

23 oktober 2020 | Hyundai is met drie modellen in de prijzen gevallen bij de uitreiking van de Red Dot Design Awards 2020. De onderscheiding ging naar de Prophecy Concept EV, de 45 Concept EV en de waterstof-elektrisch aangedreven truck Neptune. De drie modellen van Hyundai wonnen hun Red Dot Design Award in de categorie Design Concept.

Een eervolle vermelding was er voor de Prophecy Concept EV. De jury beloonde het baanbrekende design van deze concept car met de titel Best of the Best. Alleen producten met het beste en meest onderscheidende design per categorie komen in aanmerking voor deze onderscheiding.

De Prophecy is een volledig elektrische auto die Hyundai's plannen op het gebied van elektrificatie belichaamt. Zijn aerodynamische vormgeving is gebaseerd op Hyundai's nieuwe designfilosofie Sensuous Sportiness en zorgt voor een lage luchtweerstand die gunstig is voor een elektrisch aangedreven auto. Opvallend zijn de korte overhangen en de ver op de hoeken geplaatste wielen, wat resulteert in een lange wielbasis. De vloeiende, gladde vormen ogen fris en scheppen een beeld van volume, esthetische harmonie en functionaliteit.

De 45 Concept EV is net als de Prophecy een volledig elektrische auto met een onderscheidend design. Het studiemodel is een hommage aan de Pony Coupé Concept, de iconische Hyundai die 45 jaar geleden werd gepresenteerd en een voorbode was van de Pony die een jaar later in productie ging. De 45 Concept EV luidt een nieuw tijdperk in voor Hyundai, waarbij de focus ligt op design, elektrificatie en slimme technologieën die autonoom rijden mogelijk maken.

Het karakter van de 45 Concept EV wordt bepaald door zijn monocoque-carrosserie en aerodynamische en lichtgewicht design geïnspireerd op vliegtuigen uit de jaren 20. Behalve dat 45 een knipoog is naar de 'leeftijd' van de Pony Coupé Concept, verwijst het getal ook naar de hoeken van 45 graden waarin de voor- en achterzijde van de 45 Concept EV zijn getekend en samen een diamantvormig silhouet - een voorbode voor de designrichting voor toekomstige elektrische Hyundai's - creëren.

De Hyundai Neptune is een studiemodel van een truck met brandstofcel. De vormgeving van deze waterstof-elektrisch aangedreven vrachtwagen is geïnspireerd op de gestroomlijnde treinstellen uit de jaren 30, 40 en 50 met hun Art Deco-stijl. Net als de treinontwerpers uit die tijd zochten de Hyundai-designers naar nieuwe manieren om functionaliteit te combineren met een fraaie vormgeving. Momenteel past Hyundai brandstofceltechnologie al toe in personenauto's als de NEXO, in lichte bedrijfsauto's en in trucks als de H2 XCIENT.

Sinds 1955 worden de Red Dot Design Awards uitgereikt door het Duitse instituut Design Zentrum Nordrhein Westfalen uit Essen aan producten met een uniek design. De 2020-editie telde in totaal 4.170 inzendingen. Een jury van deskundige onafhankelijke ontwerpers en journalisten van over de hele wereld beoordelen de inzendingen op innovatie, functionaliteit en haalbaarheid. De Red Dot Design Awards worden jaarlijks uitgereikt in de categorieën Product Design, Brands & Communication en Design Concept.

