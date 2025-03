12 onderscheidingen voor Hyundai IIHS Safety Awards 2025

Met het aantal van twaalf awards scoort Hyundai Motor Group in de jaarlijkse IIHS-beoordeling beter dan welke autofabrikant ook. IIHS is de Amerikaanse tegenhanger van de Europese veiligheidsorganisatie EuroNCAP. Het instituut heeft de Top Safety Pick+ Awards in het leven geroepen om fabrikanten te belonen die het allerhoogste veiligheidsniveau halen.

Binnen Hyundai Motor Group sleepten Hyundai en Genesis elk vijf onderscheidingen in de wacht, Kia ontving er twee. Dit benadrukt de hoge veiligheidsstandaarden die Hyundai, Genesis en Kia hanteren als onderdeel van hun missie om klanten de beste veiligheid en kwaliteit te bieden.

De vijf TSP+-winnaars van Hyundai:

IONIQ 5

Kona

Tucson

Santa Fe (gebouwd na november 2024)

IONIQ 6

De vier TSP+-winnaars van Genesis:

GV60

Electrified GV70

GV70 (gebouwd na april 2024)

GV80

Daarnaast werd de Genesis G90 luxe sedan beloond met een Top Safety Pick Award.

De twee TSP+-winnaars van Kia:

EV9

Telluride

Alle voertuigen zijn van modeljaar 2025, tenzij anders aangegeven.

IIHS heeft voor 2025 de criteria voor de Top Safety Pick (TSP) en Top Safety Pick+ (TSP+) awards aangescherpt, met extra aandacht voor de bescherming van inzittenden op de tweede zitrij. In de tests worden nu geavanceerde veiligheidsgordeltechnologie en andere innovatieve veiligheidsmaatregelen vereist om hoog te kunnen scoren. Door strengere testmethoden en hogere standaarden kwamen dit jaar 48 modellen in aanmerking voor een award, tegenover 71 modellen rond dezelfde tijd vorig jaar.