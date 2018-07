Autotest | Het is al vaker gezegd: Hyundai dankt zijn succes aan het feit dat het als geen ander luistert naar de wensen van de klant. En op dit moment willen automobilisten twee dingen: ze willen een SUV (Sports Utility Vehicle) en ze willen zo voordelig mogelijk rijden. Daarom komt Hyundai nu met de Kona Electric, een elektrisch aangedreven SUV. Is dit de ideale auto?

Veranderen is prima, zolang we er maar beter van worden. Aanvankelijk wordt de elektrische auto daarom met open armen ontvangen. In de regel zijn elektrische auto's sneller, stiller en comfortabeler dan auto's met een verbrandingsmotor en dat wordt als vooruitgang ervaren. Maar elektrische auto's hebben een groot nadeel: het bereik is beperkt.

Dat komt doordat de accu's waarin elektriciteit wordt opgeslagen om de elektromotor aan te drijven zwaar en kostbaar zijn. Simpelweg meer batterijen toevoegen maakt de actieradius weliswaar groter, maar maakt een auto ook duur en zwaar. Het is daarom aan de autofabrikant om de balans te vinden tussen prijs, gewicht en bereik. Hyundai lost dit op door de Kona Electric aan te bieden in twee varianten: met een kleine batterij (39 kW) en een grote batterij (64 kW). Met de kleine batterij bedraagt de actieradius 300 km, op de grote accu kan 470 km worden afgelegd (WLTP-norm).

Uit de lengte of uit de breedte

Dat laatste is vergelijkbaar met het bereik van een benzineauto en dus is de actieradius niet langer een argument tegen elektrisch rijden. Vanwege het grotere bereik (en de grotere winst!), neemt Hyundai de Kona met grote accu eerst in productie. Maar... die grote accu heeft wel een prijs. De "Kona Electric 64 kW" kost grofweg het dubbele van een Kona met benzinemotor! Voor dat geld zijn ook een Hyundai IONIQ, Nissan Leaf en Volkswagen e-Golf leverbaar. Dat zijn auto's uit een hoger segment die groter en luxueuzer zijn. Het zijn echter ook auto's die slechts de helft of tweederde van de actieradius van de Kona hebben.

De Kona blijft echter een SUV in het lagere segment die beduidend minder verfijning biedt. Dat blijkt uit de gebruikte materialen, de uitstraling en de uitrusting. Voor een SUV in het lage segment biedt de Kona echter wel een moderne uitrusting met veel aandacht voor veiligheid (semi-zelfrijdende functies) en infotainment. Net als bij de "gewone" Kona verdient het audiosysteem van Krell een bijzondere vermelding. De klank ervan is niet alleen goed voor een compacte auto, maar zou zelfs niet misstaan in een topklasse limousine.

Zoek de verschillen

Het uiterlijk verschilt van de andere Kona's. Omdat een elektromotor minder koeling nodig heeft, is de grille gesloten. Dit zorgt voor een lagere luchtweerstand en dat maakt een auto zuiniger en stiller. Al van buiten is te zien dat de accu's onder de vloer zijn gemonteerd. Het accupakket is namelijk zo hoog, dat de bodemvrijheid beduidend minder is dan die van de Kona met verbrandingsmotor. Wie deze SUV wil inzetten voor (licht) terreinrijden heeft aan de elektrische versie daarom een minder goede kandidaat.

De hoogte van het accupakket beperkt ook de ruimte onder de voorstoelen en daarom kunnen achterpassagiers de voeten minder goed kwijt. De "zwevende" middentunnel zorgt juist voor extra bergruimte. Omdat de middentunnel geen mechanische delen bevat (versnellingshendel en handrem) is deze veel slanker. Bovenop de middentunnel zijn druktoetsen te vinden waarmee wordt gekozen voor vooruit, achteruit of neutraal.

Rijden!

Zodra de Kona Electric zich in beweging zet is ook alles anders. De elektrische versie is niet alleen merkbaar sneller dan zelfs de snelste Kona met benzinemotor, het verschil zit vooral in het gemak waarmee de Electric presteert. Een elektromotor hoeft immers geen toeren te maken om te kunnen presteren; zodra het "stroompedaal" wordt aangetikt, rijdt de Kona. De Kona doet dat in volmaakte stilte en omdat niet geschakeld hoeft te worden (elektrische auto's hebben geen versnellingsbak), biedt de elektrische motor in iedere situatie maximale souplesse. Voor wie eenmaal heeft gereden met de Kona Electric, is de versie met benzinemotor op slag hopeloos achterhaald.

Achter het stuurwiel zijn hendels te vinden waarmee kan worden bepaald hoeveel energie wordt herwonnen wanneer het stroompedaal wordt losgelaten. Hoe meer de auto inhoudt, hoe meer energie wordt herwonnen. Leuk detail daarbij is dat de boordcomputer toont hoeveel meter extra bereik dat oplevert. Dit zet in de praktijk aan tot steeds slimmer en dus zuiniger rijden. Mede dankzij de ervaring die Hyundai heeft opgedaan bij andere elektrische auto's, beschikt de Kona over een efficiënte aandrijflijn en is het beloofde bereik van 500 km in de praktijk daadwerkelijk te realiseren (uiteraard afhankelijk van rijstijl en weersomstandigheden).

„Voor wie eenmaal heeft gereden met de Kona Electric, is de versie met benzinemotor op slag hopeloos achterhaald“

Weggedrag

Eén ding lijkt Hyundai te zijn vergeten: omdat een elektrische motor geen geluid en geen trilling produceert, zijn andere (rij)geluiden des te beter hoorbaar. Het bandengeluid is daarom zeer nadrukkelijk aanwezig. Dat doet afbreuk aan het comfort dat een elektrische auto in de regel biedt en geeft opnieuw het gevoel dat dit "slechts" een SUV uit het b-segment is.

Vanwege het hogere gewicht (+/- 300 kg extra) en de andere gewichtsverdeling, zag Hyundai zich genoodzaakt om voor de elektrische Kona een compleet ander onderstel te kiezen. Daarmee is het belangrijkste doel bereikt: de Kona Electric heeft een stabiel en veilig weggedrag. Bovendien is op geen enkele manier voelbaar dat dit een zware auto is. Tegelijkertijd is de charme van de conventionele Kona verloren gegaan. Die heeft een uitgesproken dynamisch karakter en biedt daarom een flinke dosis rijplezier, terwijl het weggedrag van de Electric het best kan worden omschreven als "karakterloos".

Opladen

Omdat de Kona Electric hetzelfde bereik heeft als een benzineauto, is het niet noodzakelijk om ritten te plannen van het ene oplaadpunt naar het andere (zoals bij de eerste generatie elektrische auto's). Wie dat wil, kan, net als bij een benzineauto, "tanken" wanneer dat uitkomt. De Kona Electric beschikt namelijk niet alleen over een grote accu, maar is ook nog eens kampioen snelladen.

De techniek in een elektrische auto bepaalt hoe snel de batterijen kunnen worden opgeladen. Sommige fabrikanten bezuinigen hierop, waardoor ze wel een grote afstand kunnen afleggen op een volle accu, maar daarna zo lang moeten laden dat het alsnog onpraktisch is. Ook wordt soms bezuinigd door een accu niet actief te koelen of te verwarmen. De Hyundai Kona heeft een actief geconditioneerde accu die, ongeacht de weersomstandigheden, razendsnel laadt, optimaal presteert en bovendien langer meegaat dan een "passieve" accu.

De Kona Electric kan, net als iedere andere elektrische auto, thuis worden opgeladen en dat duurt het langst. Door te kiezen voor een publiek laadpunt kan met 7.2 kWh worden geladen en dan is een compleet lege accu na 9.5 uur weer geheel vol. De Kona is één van de eerste elektrische auto's die al klaar is voor de nieuwste generatie snelladers. Bij een snellader accepteert de Kona vermogens tot wel 100 kW en dan is de accu in 54 minuten tot 80% geladen. Ideaal!

Conclusie

Is de Hyundai Kona Electric de ideale auto? Het antwoord op die vraag is afhankelijk van de doelgroep. De prijs van een elektrische auto wordt grotendeels bepaald door de accu's. Hyundai kiest voor een grote accu en bezuinigt bovendien niet op de accu-techniek of snellaad-mogelijkheden. Voor de prijs van een Kona Electric zijn daarom heel wat grotere en luxueuzere elektrische auto's te koop. Echter, die hebben allemaal een kleiner bereik en/of minder snellaadmogelijkheden. Om de keuze nog lastiger te maken: de Kona Electric stuurt heel anders dan de Kona met benzinemotor en helaas is die laatste in het voordeel als het gaat om rijplezier.

Omdat Hyundai het beste van alles wil bieden, is de prijs logischerwijs hoog. Voor particulieren is de meerprijs van de elektrische Kona daarom nauwelijks terug te verdienen en alleen echte idealisten zullen voor de Kona Electric kiezen (of wachten op de versie met kleinere accu). Voor zakelijke rijders is alleen de bijtelling van belang en die is zo laag, dat de Kona Electric voor hen dé ideale auto is.