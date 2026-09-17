Hyundai IONIQ 9
Hyundai IONIQ 9 nu als Calligraphy Black Ink
De Calligraphy Black Ink bouwt voort op de Calligraphy-uitvoering van de IONIQ 9. Die combineert onder meer een interieur met Nappa-lederen bekleding met kenmerkende Calligraphy-designdetails. Daarnaast is optioneel een uitvoering met zes zitplaatsen en Universal Island 2.0 verkrijgbaar.
De Calligraphy Black Ink onderscheidt zich direct door een aantal zorgvuldig gekozen zwarte details. Het Hyundai-embleem aan de voorzijde is uitgevoerd in matzwart, de speciale zwarte 21-inch lichtmetalen velgen zijn exclusief voor deze uitvoering en aan de achterzijde zorgt een hoogglans zwarte sierlijst voor een extra stijlaccent.
Ook binnenin voert zwart de boventoon. De stoelen zijn bekleed met zwart Nappa-leder, het stuurwiel met zwart echt leder en het dashboard is afgewerkt met echt aluminium in zwart.
Belangrijkste kenmerken Calligraphy Black Ink:
- Nieuwe topuitvoering van de IONIQ 9, gepositioneerd boven de huidige Calligraphy
- Keuze uit twee exterieurkleuren: Serenity White Pearl en Abyss Black Pearl
- Onderscheidend designpakket met een matzwart Hyundai-embleem aan de voorzijde, exclusieve zwarte 21-inch Calligraphy Black Ink-lichtmetalen velgen en een hoogglans zwarte sierlijst aan de achterzijde
- Luxe interieur met stoelen bekleed met zwart Nappa-leder, een met zwart echt leder bekleed stuurwiel en dashboardafwerking van echt aluminium in zwart