Hyundai IONIQ 9 nu als Calligraphy Black Ink

De Calligraphy Black Ink bouwt voort op de Calligraphy-uitvoering van de IONIQ 9. Die combineert onder meer een interieur met Nappa-lederen bekleding met kenmerkende Calligraphy-designdetails. Daarnaast is optioneel een uitvoering met zes zitplaatsen en Universal Island 2.0 verkrijgbaar.

De Calligraphy Black Ink onderscheidt zich direct door een aantal zorgvuldig gekozen zwarte details. Het Hyundai-embleem aan de voorzijde is uitgevoerd in matzwart, de speciale zwarte 21-inch lichtmetalen velgen zijn exclusief voor deze uitvoering en aan de achterzijde zorgt een hoogglans zwarte sierlijst voor een extra stijlaccent.

Ook binnenin voert zwart de boventoon. De stoelen zijn bekleed met zwart Nappa-leder, het stuurwiel met zwart echt leder en het dashboard is afgewerkt met echt aluminium in zwart.

Belangrijkste kenmerken Calligraphy Black Ink: