Hyundai test IONIQ 5 N op Nurburgring

Hyundai combineert in de IONIQ 5 N het E-GMP-platform (Electrified-Global Modular Platform) met de door Hyundai N in de autosport ontwikkelde kennis en expertise. De drie op de autosport geïnspireerde pijlers onder de modellenontwikkeling van N (optimaal bochtengedrag, geschikt voor het circuit en sportauto voor dagelijks gebruik) zijn ook van toepassing op de elektrificatiestrategie van Hyundai N. Om van zijn N-modellen een succes te maken, werken het Namyang R&D-centrum in Zuid-Korea en het Europese testcentrum van Hyundai op de Nürburgring nauw samen. Door permanent aanwezig te zijn op het circuit, kan Hyundai's N-team van ingenieurs de duurzaamheid en rijdynamiek van zijn modellen effectiever en vaker evalueren en ontwikkelen.

Om maximale prestaties uit een elektrische auto te kunnen halen, worden veel eisen gesteld op het gebied van elektronica en software. De IONIQ 5 N beschikt over de systemen voor een efficiënt warmtebeheer om het bereik te optimaliseren en de levensduur van de accu te verlengen.

Om de IONIQ 5 N langer te kunnen laten rijden, is een goede en efficiënte koeling noodzakelijk. Daarom zijn de koelsystemen voor de elektromotor en batterij aangepast en introduceerde Hyundai N nieuwe oplossingen voor warmtebeheer, zoals N Battery Preconditioning en N Race.

Drag-modus en Track-modus

N Battery Preconditioning stelt de temperatuur van de batterij van tevoren in op de meest energiezuinige temperatuur. De preconditioneringsfunctie van de batterij is opgesplitst in twee modi, Drag-modus en Track-modus, voor verschillende rijscenario's. In de Drag-modus wordt de optimale temperatuur ingesteld voor onmiddellijk toepassen van maximaal vermogen, terwijl in de Track-modus de laagst mogelijke batterijtemperatuur wordt geoptimaliseerd voor het afleggen van een groter aantal ronden.

N Race geeft coureurs meer directe controle over het energieverbruik van de auto, met keuze uit Sprint- of Endurance-rijden. In Sprint kan de bestuurder zelf kiezen of hij het volledige vermogen van de auto wil aanspreken. Endurance is een instelling die de range van de IONIQ 5 N op het circuit maximaliseert. Dit wordt bereikt door het beperken van plotselinge stroompieken die de temperatuuropbouw vertragen en daardoor het uithoudingsvermogen vergroten.

Hydraulische remmen

De hydraulische remmen van de IONIQ 5 N, gemaakt van lichtgewicht materialen, zijn voorzien van schijven met een diameter van 400 mm en een geoptimaliseerde luchtstroom voor de koeling. De naadloze overgang tussen regeneratief en hydraulisch remmen is volgens Hyundai niet tot nauwelijks merkbaar voor de bestuurder.

N Active Sound bestaat uit een systeem met tien luidsprekers (acht intern, twee extern) dat drie verschillende geluidsthema's biedt: Ignition, Evolution en Supersonic. Ignition simuleert de 2.0-turbomotor van N-modellen met een verbrandingsmotor, compleet met pop- en knalgeluidseffecten. Evolution staat voor een elektronisch geluid, geïnspireerd op de N 2025 Vision Gran Turismo Concept en RN22e. Supersonic produceert het geluid van een straaljager om de coureur het gevoel van een gevechtspiloot te geven. Alle geluidsopties zijn aanpasbaar zodat bestuurders deze op helemaal kunnen afstemmen op hun voorkeur.

N e-Shift werkt nauw samen met N Active Sound om de achttraps transmissie met dubbele koppeling (DCT) van N-modellen met een verbrandingsmotor na te kunnen bootsen. N e-Shift simuleert schakelen door het motorkoppel te regelen en zorgt voor het schokgevoel tussen het schakelen. Het doel is om de bestuurder een meer meeslepende rijervaring te bieden die dichter bij modellen met een verbrandingsmotor ligt dan bij EV's.

Debuut

De IONIQ 5 N maakt zijn officiële debuut op het Goodwood Festival of Speed, een populair autosportevenement dat jaarlijks meer dan 200.000 bezoekers trekt. Het evenement vindt plaats van 13-16 juli in West Sussex in Engeland. Behalve de IONIQ 5 N nemen ook andere N-modellen, waaronder 's werelds eerste waterstof-hybride sportauto N Vision 74, deel aan de iconische heuvelklim.