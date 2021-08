Hyundai onthult IONIQ 5-robotaxi

31 augustus 2021 | Hyundai heeft een nieuwe stap gezet op het gebied van geautomatiseerd rijden. Samen met Motional ontwierp het de IONIQ 5-robotaxi, een Level 4 zelfstandig rijdende auto. Motional is een samenwerkingsverband tussen Hyundai en autotechnologieleverancier Aptiv en houdt zich bezig met de ontwikkeling van volledig autonome rijtechnologie.

De robotaxi van Hyundai en Motional is gebaseerd op de volledig elektrische Hyundai IONIQ 5, die eerder dit jaar wereldwijd werd gelanceerd. Het is een Level 4 autonoom rijdend voertuig dat de twee belangrijkste technologieлn van toekomstige mobiliteit samenbrengt: elektrificatie en autonomie. De combinatie van deze technologieën kan transport slimmer, veiliger en duurzamer maken. Level 4 betekent dat de automatische piloot van de auto in staat is het voertuig in bijna elk mogelijk scenario te besturen.

De IONIQ 5-robotaxi is ook Motional's eerste commerciële voertuig en markeert een cruciale mijlpaal in het nog prille bestaan van dit bedrijf. De bedoeling is dat Motional in 2023 begint met het vervoer van passagiers in de IONIQ 5-robotaxi. Daarvoor werkt het samen met taxiplatform en leverancier van technologie voor zelfrijdende auto's Lyft.

Hyundai zet vaart achter zijn plannen om te transformeren in een Smart Mobility Solution Provider, een aanbieder op het gebied van slimme mobiliteitsoplossingen, en versnelt zijn inspanningen om technologieлn voor autonoom rijden te ontwikkelen. Om de commercialisering van Level 4- en 5-technologieлn verder te versnellen, werkt Hyundai samen met partners over de hele wereld.

Motional legt zich erop toe volledig autonome rijtechnologie te ontwikkelen die toonaangevend is in de industrie. De IONIQ 5-robotaxi is daar het meest recente voorbeeld van. De sensoren van het voertuig zijn aan de buitenzijde duidelijk zichtbaar, waardoor de robotaxi gemakkelijk te onderscheiden is van gewone auto's. De robotaxi is uitgerust met meer dan 30 sensoren, een combinatie van camera's, radars en lidar, die zorgen voor een 360-gradenwaarneming. Dankzij Motional's rijtechnologie kan het voertuig veilig zelfstandig door uitdagende en complexe rijsituaties navigeren.

De IONIQ 5 staat op het nieuwe Electric Global Modular Platform (E-GMP) van Hyundai. Dat maakt deze volledig batterij-elektrisch aangedreven auto nog geschikter om dienst te doen als taxi. E-GMP is een speciaal platform ontwikkeld voor Hyundai's met een elektrische aandrijflijn en maakt het onder meer mogelijk om meer interieurruimte te creлren. De IONIQ 5-robotaxi biedt passagiers een ruime, comfortabele plek om te werken, te ontspannen en/of te socializen tijdens hun autonome rit. Ook biedt de IONIQ 5-robotaxi op de rijder gerichte interfaces waarmee passagiers tijdens hun rit met het voertuig kunnen communiceren, zoals het geven van een opdracht aan de robotaxi om een extra stop te maken.

Hyundai en Motional hebben zich nadrukkelijk gefocust op de veiligheid en het comfort van de passagiers in de IONIQ 5-robotaxi. Zo zijn bepaalde belangrijke functies verder geperfectioneerd, zoals navigatie, besturing, remmen en vermogen. Motional kan ook Remote Vehicle Assistance (RVA) bieden aan de IONIQ 5-robotaxi wanneer deze wordt geconfronteerd met een ongebruikelijk verkeersscenario, zoals wegwerkzaamheden of overstromingen. In een dergelijkgeval kan een externe Motional-operator onmiddellijk verbinding maken met het voertuig en het naar een nieuwe route leiden.

De IONIQ 5-robotaxi van Hyundai en Motional zal voor het eerst te zien zijn op de internationale autoshow IAA Mobility 2021. De 69ste editie van de IAA vindt dit jaar plaats van 7 t/m 12 september in het Trade Fair Center in München.

Hyundai maakt prijzen IONIQ 5 bekend

22 april 2021

Hyundai introduceert IONIQ 5

23 februari 2021

Hyundai toont interieur IONIQ 5

15 februari 2021

Hyundai deelt eerste beeld IONIQ 5

13 januari 2021