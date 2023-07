Hyundai onthult IONIQ 5 N

De IONIQ 5 N combineert het Electrified-Global Modular Platform (E-GMP), waarop ook de IONIQ 5 en IONIQ 6 zijn gebouwd, met N's technologieën die zijn ontwikkeld in de autosport. Voor een optimale wegligging werden verbeteringen aangebracht aan de carrosseriestructuur, met 42 extra laspunten en 2,1 meter extra lijm. De constructie van de aandrijflijn is versterkt, terwijl de subframes voor en achter zijn geoptimaliseerd voor laterale stijfheid. De aandrijfassen van de IONIQ 5 N, die Hyundai ook in het wereldkampioenschap rally (WRC) gebruikt, zijn zowel aan de voor- als achterzijde verder versterkt. Niet alleen om de koppelkrachten van de elektromotor te kunnen weerstaan, ook om samen met de 21-inch gesmede lichtmetalen wielen de onafgeveerde massa te verminderen.

Om de stuurrespons en feedback te verbeteren, is de stuurkolom van IONIQ 5 N versterkt voor meer stijfheid. Bovendien kreeg de auto een speciaal afgesteld N R-MDPS (Rack-Mounted Motor-Driven Power Steering) systeem met een hogere stuuroverbrengingsverhouding en verbeterde koppelfeedback. Deze verbeteringen resulteren volgens Hyundai in een directere en meer communicatieve stuurervaring om het vertrouwen van de bestuurder te vergroten.

N Pedal is ontwikkeld als oplossing voor het gewicht en de omvang van elektrische auto's en om de levendige rijeigenschappen te kunnen bieden van Hyundai's rallyauto i20 N in het World Rally Championship. Door middel van vergelijkbare technologie als in het regeneratieve remsysteem i-Pedal, geeft N Pedal voorrang aan snel bochtenwerk boven energiezuinigheid. Door gebruik te maken van vertragende kracht wordt een agressieve gewichtsoverdracht gecreëerd, waardoor een bocht scherper kan worden aangesneden.

N Drift Optimizer helpt de drifthoek te behouden door meerdere voertuigregelingen in evenwicht te brengen aan de hand van real time input. De geïntegreerde Torque Kick Drift-functie stelt de bestuurder in staat de kick-actie van achterwielaangedreven voertuigen met een verbrandingsmotor na te bootsen voor rijscenario's die een directere driftinitiatie vereisen. Dit is het resultaat van geavanceerde elektronische besturingstechnologie.

N Torque Distribution biedt een volledig variabele koppelverdeling tussen de voor- en achterwielen en kan worden aangepast op 11 niveaus. Het elektronische sperdifferentieel (e-LSD) op de achteras optimaliseert de bochtenprestaties en -controle. Extra wielsensoren en een groter dempingsvermogen met grotere demperafmetingen vergroten het prestatiebereik van de elektronisch geregelde ophanging.

De IONIQ 5 N profiteert van verschillende technische verbeteringen. De elektromotoren draaien tot 21.000 t.p.m. en leveren 478 kW (650 pk) met ingeschakelde N Grin Boost. Dit is het resultaat van de tweetraps omvormer met verhoogde energie-efficiëntie voor een krachtigere vermogensafgifte van de nieuwe 84 kWh-batterij.

Verschillende exclusieve functies ondersteunen de prestaties op het circuit. N Grin Boost maximaliseert de acceleratie met een vermogenstoename van 10 seconden en N Launch Control biedt drie verschillende tractieniveaus voor de snelst mogelijke start, waardoor de bestuurder de auto kan lanceren als een raceauto. Track SOC (State of Charge) berekent automatisch het batterijverbruik per ronde.

Het verbeterde systeem voor een efficiënt warmtebeheer, met onder meer aangepaste koelsystemen voor de elektromotor en de batterij, maximaliseert de weerstand van IONIQ 5 N tegen prestatievermindering vóór en tijdens intensief circuitrijden.

N Battery Preconditioning stelt de temperatuur van de batterij van tevoren in op de meest energiezuinige temperatuur. De preconditioneringsfunctie van de batterij is opgesplitst in twee modi, Drag-modus en Track-modus, voor verschillende rijscenario's. In de Drag-modus wordt de optimale temperatuur ingesteld voor onmiddellijk toepassen van maximaal vermogen, terwijl in de Track-modus de laagst mogelijke batterijtemperatuur wordt geoptimaliseerd voor het afleggen van een groter aantal ronden.

N Race geeft coureurs meer directe controle over het energieverbruik van de auto, met keuze uit Sprint- of Endurance'-rijden. In Sprint kan de bestuurder zelf kiezen of het volledige vermogen van de auto wordt aangesproken. Endurance is een instelling die de range van de IONIQ 5 N op het circuit maximaliseert. Dit wordt bereikt door het beperken van plotselinge stroompieken die de temperatuuropbouw vertragen en daardoor het uithoudingsvermogen vergroten.

N Battery Preconditioning en N Race zijn een direct resultaat van de op de autosport gebaseerde benadering van Hyundai N. Het helpt bestuurders efficiënt om te gaan met het energieverbruik om de prestaties of levensduur van de auto te maximaliseren. Voor dit proces is normaal gesproken apparatuur en een team van monteurs nodig, maar in de IONIQ 5 N kan dit met slechts een paar drukken op de knop.

De IONIQ 5 N beschikt over N-afgestemde remmen die het krachtigste remsysteem van Hyundai vertegenwoordigen, met remschijven met een diameter van 400 mm vóór en monobloc-remklauwen met vier zuigers. Bij de achterwielen zijn remschijven met een diameter van 360 mm gemonteerd. Deze remmen zijn gemaakt van nieuwe lichtgewicht materialen en hebben een geoptimaliseerde luchtstroom voor de koeling. Voor betere remprestaties wordt bovendien het regeneratieve remsysteem toegepast in de IONIQ 5 N. Dit remsysteem dient als de belangrijkste bron van remkracht, terwijl de mechanische remmen aanvullende remkracht leveren wanneer nodig.

Om aan de zware remeisen van de Nürburgring Nordschleife te kunnen voldoen, ontwierpen de Hyundai N-ingenieurs N Brake Regen: een N-specifiek remregeneratiesysteem speciaal voor de IONIQ 5 N. Het biedt een maximale vertragingskracht van 0,6 G alleen al door regeneratief remmen. Zelfs bij activering van het ABS blijft het regeneratieve remsysteem ingeschakeld, met een maximale vertragingskracht van 0,2 G. Het risico van remvervaging als gevolg van het relatieve gewicht van de EV wordt geminimaliseerd door het regenererende remvermogen te maximaliseren, waardoor er minder remkracht wordt toegepast op de mechanische remmen.

Sportieve bestuurders van een elektrische auto uiten vaak hun onvrede over het gebrek aan feedback achter het stuur. Daarom ontwikkelden de Hyundai-ingenieurs N Active Sound + en N e-Shift. Beide systemen zorgen voor meer feedback aan de bestuurder, waardoor de dynamische rijbeleving intenser is.

N Active Sound + bestaat uit een systeem met 10 luidsprekers (8 intern, 2 extern) dat drie verschillende geluidsthema's biedt: Ignition, Evolution en Supersonic. Ignition simuleert de 2.0-turbomotor van N-modellen met een verbrandingsmotor, compleet met pop- en knalgeluidseffecten. Evolution staat voor een elektronisch geluid, geïnspireerd op de N 2025 Vision Gran Turismo Concept en RN22e. Supersonic produceert het geluid van een straaljager om de coureur het gevoel van een gevechtspiloot te geven. Alle geluidsopties zijn aanpasbaar zodat bestuurders die volledig kunnen afstemmen op hun voorkeur.

N e-Shift werkt samen met N Active Sound + om de achttraps transmissie met dubbele koppeling (DCT) van N-modellen met een verbrandingsmotor na te kunnen bootsen. N e-Shift simuleert schakelen door het motorkoppel te regelen en zorgt voor het schokgevoel tussen het schakelen. Het doel is om de bestuurder een meer meeslepende rijervaring te bieden die dichter bij modellen met een verbrandingsmotor ligt dan bij elektrische auto's.

Tevens is de IONIQ 5 N uitgerust met N Road Sense, dat automatisch de activering van N Mode aanbeveelt als verkeersborden worden gedetecteerd, zodat bestuurders optimaal kunnen genieten van elke seconde van hun rit (alleen EU).

Aan het exterieur van de IONIQ 5 N zijn tal van visuele en praktische designelementen toegevoegd. Zoals contrasterende zwarte accenten en een vleugelvormige achterspoiler die de sportieve aspecten van de IONIQ 5 benadrukken en het potentieel voor circuitrijden maximaliseren.

Het N-model onderscheidt zich verder van de standaard IONIQ 5 door aangepaste proporties. Hij is in totaal 20 mm lager, 50 mm breder aan de onderkant (om ruimte kunnen bieden aan bredere banden) en 80 mm langer vanwege de prominentere diffuser. Actieve luchtkleppen aan de voorzijde van de IONIQ 5 N zorgen voor extra koeling, terwijl een spoilerlip onder de bumper de lage en sportieve uitstraling van de auto benadrukt. De kleur Luminous Orange, exclusief voorbehouden aan elektrische modellen van het label N, onderaan de zwarte voorbumper loopt door langs de zijskirts, waardoor de IONIQ 5 N er extra circuitwaardig uitziet. Die indruk wordt verder versterkt door de 21-inch gesmede lichtmetalen velgen met 275/35 R21 Pirelli P-Zero banden voor verbeterde rijeigenschappen en grip op het circuit.

Voor optimale aerodynamische prestaties helpen de prominente, vleugelvormige N-achterspoiler, samen met de oranje gekleurde achterdiffuser en luchtuitlaat, de luchtstroom te regelen aan de achterzijde. Deze elementen dragen bovendien bij aan een sportieve styling, net als het driehoekig N-only HMSL-remlicht in de spoiler. Ook is de IONIQ 5 N uitgerust met een achterruitwisser.

Het interieur van de IONIQ 5 N vertoont overeenkomsten met andere leden van de N-familie. Prominent aanwezig op het nieuw ontworpen N-stuurwiel is het N-logo, geflankeerd door N-knoppen waarmee de gewenste rijmodus kan worden ingesteld en gerangschikt naar de voorkeur van de bestuurder..

De middenconsole van de IONIQ 5 N is met kniesteunen, ondersteuning voor de schenen en een verschuifbare armsteun geoptimaliseerd voor circuitrijden. Aanpassingen aan het onderste deel van de console verhogen de stijfheid om sportief rijden verder te ondersteunen. Voor dagelijks gebruik biedt de IONIQ 5 N bovendien een draadloze oplader, bekerhouders en een USB-C aansluiting.

De kuipstoelen in de IONIQ 5 N zijn ongeveer 20 mm lager gepositioneerd dan in het basismodel en kregen verstevigde zijwangen om het boven- en onderlichaam maximaal te ondersteunen in scherpe bochten. N-logo's aan de voor- en achterzijde van de stoelen geven de IONIQ 5 N nog meer uitstraling.

Vanwege de aard van het N-rijden zijn de pedalen van de IONIQ 5 N geoptimaliseerd voor voetcontact in scenario's waarbij de bestuurder op het circuit wordt geconfronteerd met overstuur, driften en powerslides. Het risico op het wegslippen van de voeten wordt verminderd en ook de voetensteun is geoptimaliseerd om te allen tijde een stabiele rijhouding te garanderen, ook bij krachtig remmen.

Het nieuwe geblokte vlag-thema, een op het circuit geïnspireerde variant op de parametrische pixels van de IONIQ 5, is te vinden op de dorpelpanelen, de aluminium pedalen en de voetsteun en accentueert de sportieve uitstraling van de IONIQ 5 N.

Net als de IONIQ 5 pasten de designers duurzame materialen toe in de IONIQ 5 N, waaronder recyclebaar paperette, Bio-PET-garen van suikerriet, garen van gerecyclede PET-flessen, Bio-TPO van suikerriet, milieuvriendelijk verwerkt leder en gerecyclede pigmentverf van afgedankte banden.