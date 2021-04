Hyundai maakt prijzen IONIQ 5 bekend

22 april 2021 | Hyundai heeft de prijzen bekendgemaakt van de IONIQ 5. Deze volledig elektrische SUV verschijnt deze zomer in de showroom en is er vanaf 43.500 euro. Dit betreft de achterwielaangedreven IONIQ 5 met 58 kWh-batterij in de uitvoering Style. Op de prijslijst staan ook de achterwielaangedreven IONIQ 5 met 73 kWh-batterij en de vierwielaangedreven IONIQ 5 met 73 kWh-batterij. Behalve de Style zijn er nog drie uitvoeringen: Connect, Connect+ en Lounge. Bekijk hier alle prijzen.

De IONIQ 5 is het eerste model van IONIQ, Hyundai's nieuwe label voor batterij-elektrische voertuigen (BEV). De standaardversie Style van de achterwielaangedreven IONIQ 5 met 58 kWh-batterij is uitgerust met onder meer een 11 kW 3-fase onboard charger, een laadkabel voor opladen via het stopcontact (230V), een 12,3-inch Multimediascherm met navigatie, Apple CarPlay & Android Auto (bedraad), Hyundai Bluelink met smartphone-app & LIVE Services, 19-inch lichtmetalen velgen met 235/55R19-banden (Michelin), verwarmbare buitenspiegels, een achteruitrijcamera, Highway Driving Assist (HDA) en Vermoeidheidsherkenning (DAW).

De Connect-uitvoering voegt daar onder meer een Bose audiosysteem (7 speakers en subwoofer), elektrisch verstelbare en verwarmbare voorstoelen en een verschuifbare middenconsole aan toe. Deze versie is bovendien uitgerust met Vehicle-to-Load-technologie (V2L). Daarmee kunnen klanten onderweg en op locatie elektrische apparaten, bijvoorbeeld een elektrische fiets of scooter, buitensport- en/of campinguitrusting, via de auto opladen en gebruiken. Het maakt van de IONIQ 5 een 'oplader op wielen'.

Ten opzichte van de Connect-uitvoering is de uitvoering Connect+ extra uitgerust met onder meer een Head-up Display met Augmented Reality (AR HUD), lederen stoelbekleding en een warmtewerende voorruit. De topversie Lounge heeft extra's als 20-inch lichtmetalen velgen met 255/45 R20-banden (alleen in combinatie met de 73 kWh-batterij), chromen raamomlijsting, elektrisch verstelbare en verwarmbare achterstoelen, Blind-spot View Monitor (BVM), Parking Collision-avoidance Assist (PCA), Remote Smart Parking Assist (RSPA) en Surround view Monitor (SVM). De Lounge is optioneel ook verkrijgbaar met een panoramadak.

De IONIQ 5 is het eerste batterij-elektrische voertuig met het nieuwe E-GMP-platform, een afkorting van Electric-Global Modular Platform. Dit door Hyundai speciaal voor BEV's ontworpen platform huisvest een platte batterij die een ruim en flexibel interieur met een vlakke vloer mogelijk maakt én gepersonaliseerde mobiliteit met meerdere configuraties om zowel inzittenden als bagage comfortabel te vervoeren. Daardoor kan, vanaf de uitvoering Connect, de middenconsole heen en weer schuiven, zodat passagiers comfortabel kunnen in- en uitstappen aan weerszijden van de IONIQ 5, ook als de auto op een smalle parkeerplek staat.

Klanten kunnen kiezen uit negen carrosseriekleuren, waarvan vijf op de natuur geïnspireerde tinten die exclusief binnen de Hyundai-range zijn voorbehouden aan de IONIQ 5. Twee daarvan zijn de matte kleuren Gravity Gold Matte en Shooting-Star Gray Matte. Verder is er keus uit Digital Teal-Green Pearl, Mystic Olive-Green Pearl, Lucid Blue Pearl, Atlas White, Galactic Gray Metallic, Cyber Gray Metallic en Phantom Black Pearl.

De IONIQ 5 wordt standaard geleverd in de interieurkleur Obsidian Black (zwart). Afhankelijk van de carrosseriekleur kan de klant nog kiezen uit een Light Grey/Dark Grey Two-Tone interieur (grijs) en een Dark Teal/Light Grey Two-Tone interieur (donkergroen/grijs).

Achterin biedt de IONIQ 5 531 liter aan bagageruimte. De ruimte neemt toe tot bijna 1.600 liter als de tweede zitrij volledig is neergeklapt. Voor nog meer flexibiliteit kan de tweede zitrij ook over 135 mm in lengterichting worden verschoven en in delen worden neergeklapt in de verhouding 60:40. Verder is er extra bagageruimte in de neus: tot wel 57 liter, afhankelijk van de aandrijvingsconfiguratie.

Er is keuze uit twee batterijpakketten, 58 en 73 kWh, en keuze uit één (alleen achter) of twee (voor en achter) elektromotoren. Dankzij 800V ultrasnel laden (DC-laden) is de IONIQ 5 in theorie in 18 minuten van 10 tot wel 80 procent op te laden. Met minder dan 5 minuten snelladen is al een actieradius tot 100 kilometer mogelijk. De IONIQ 5 mag een aanhanger van maximaal 1.600 kg trekken, afhankelijk van de gekozen batterij en aandrijflijn.

