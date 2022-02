Hyundai lanceert Mocean autodeelproject

8 februari 2022 | Hyundai lanceert onder de naam Mocean een nieuw autodeelproject in Nederland. Deze unieke service maakt deel uit van een samenwerkingsverband met mobiliteitsaanbieder We Drive Solar en gaat van start met een pilot in Utrecht. Voor het autodeelproject stelt Hyundai twee exemplaren van zijn elektrische IONIQ 5 beschikbaar.

Hyundai is met Mocean reeds succesvol met mobiliteitsoplossingen in Spanje en het Verenigd Koninkrijk. In Nederland concentreert Mocean zich vooralsnog tot een autodeelproject bij een grootschalig, duurzaam nieuwbouwproject (Greenville) in de wijk Leidsche Rijn in Utrecht. Leidsche Rijn is de grootste nieuwbouwlocatie van Nederland: tot 2025 verrijzen hier 33.000 woningen voor ongeveer 100.000 mensen.

Omdat het een pilot betreft is Mocean in eerste instantie alleen bedoeld voor de bewoners van in totaal 125 appartementen van Greenville. Zij kunnen na het afsluiten van een abonnement gebruikmaken van een IONIQ 5, een van de volledig elektrische modellen uit het gamma van Hyundai. Vervolgens volstaat een reservering via de speciale app van Mocean om een van de twee Hyundai's mee te kunnen nemen. Het appartementencomplex in de wijk Leidsche Rijn is ontwikkeld door Heijmans, een van de grootste projectontwikkelaars van Nederland.

Het autodeelproject zal aanvankelijk drie jaar duren en wordt beheerd door Hyundai's wereldwijde Mobility-as-a-Service (MaaS)-mobiliteitsdienst Mocean, in samenwerking met We Drive Solar, een innovatief bedrijf dat oplossingen voor mobiliteit en energiesystemen voor de toekomst integreert. Mocean en We Drive Solar zijn voornemens het autodeelproject de komende jaren uit te breiden naar nog meer woonwijken in Utrecht en andere steden in Nederland.

We Drive Solar is als aanbieder van elektrische deelauto's betrokken bij een groot aantal nieuwbouwontwikkelingen in Nederland. Het mobiliteitsaanbod van We Drive Solar zorgt voor een autoluwe, leefbare woonomgeving en versnelt de transitie naar duurzame mobiliteit waar Hyundai zich al geruime tijd hard voor maakt. Hyundai is vastbesloten wereldwijd een top 3-fabrikant van emissievrije voertuigen te worden en richt zich daarbij specifiek op 100 procent elektrische aandrijving.

De volgende fase van het project in Utrecht is het inzetten van de IONIQ 5 als bidirectionele productieauto. In een bidirectioneel ecosysteem worden de batterijen in elektrische deelauto's grootschalig ingezet als opslag van duurzame energie, ook wel vehicle-to-grid (V2G) genaamd. Met V2G kan de energie in de batterij van een elektrische auto terug worden geleverd aan het elektriciteitsnet om bijvoorbeeld een huishouden of kantoor te voorzien van stroom.

Door zonnepanelen, laadpalen en deelauto's optimaal te laten samenwerken, bouwt We Drive Solar in Utrecht het energiesysteem van de toekomst. We Drive Solar wil hiermee de transitie naar een 100 procent duurzaam energiesysteem versnellen. De IONIQ 5 is een van de weinige elektrische auto's ter wereld die beschikt over bidirectionele laadtechnologie. De bedoeling is dat alle toekomstige batterij-elektrische modellen van Hyundai een V2G-functie krijgen.

