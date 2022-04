Hyundai IONIQ 5 wint World Car Award 2022

Op zoek naar een Hyundai IONIQ 5 73 kWh Lounge?

Een onafhankelijke internationale jury van 102 experts uit 33 landen wees de IONIQ 5 aan als winnaar. In de finale van de World Car Awards liet de elektrische Hyundai 28 concurrenten, verdeeld over diverse categorieën, achter zich. Dankzij zijn retro-design, slimme technologieën en prestaties is het allereerste model van het nieuwe line-up-merk van Hyundai, IONIQ, in Europa uitgegroeid tot een verkooptopper. Nooit sleepte een Hyundai zoveel onderscheidingen in de wacht als de IONIQ 5. Sinds zijn lancering in 2021 is de elektrische Hyundai in meerdere landen zelfs uitgeroepen tot auto van het jaar.

De IONIQ 5 is verkrijgbaar met de keuze uit twee batterijpakketten (58 en 77,4 kWh) en achterwiel- of vierwielaandrijving. In totaal zijn er vier uitvoeringen: Style, Connect, Connect+ en Lounge. In de standaarduitvoering Style is de IONIQ 5 (met 58 kWh-batterij) al zeer rijk uitgerust, met onder meer 19-inch lichtmetalen velgen, privacy glas en 12,3-inch Multimediascherm met navigatie.

De IONIQ 5 maakt gebruik van het Electric-Global Modular Platform (e-GMP) dat speciaal is ontwikkeld voor batterij-elektrische voertuigen (BEV) zoals de IONIQ 5. Het biedt grote voordelen op het gebied van prestaties, veiligheid en ruimte. Dankzij het 800V-systeem laadt de IONIQ 5 ultrasnel op. Binnen vijf minuten is zijn rijbereik vergroot met 100 km.

'We zijn zeer vereerd met deze prestigieuze onderscheidingen. Ze zijn een erkenning voor het talent en het harde werken van al onze mensen bij Hyundai', aldus Jaehoon Chang, President en CEO van Hyundai Motor Company. 'We willen graag op alle mogelijke manieren invulling geven aan onze toekomstvisie Progress for Humanity en het succes van de IONIQ 5 draagt daar zeker aan bij. Deze auto heeft een sterke indruk gemaakt op steeds milieubewustere consumenten over de hele wereld en zorgt voor een verdere versnelling van de elektrificatie van de auto-industrie.'

De komende jaren introduceert Hyundai nog twee volledig elektrische modellen onder het line-up-merk IONIQ: de IONIQ 6 en de IONIQ 7. De IONIQ 6 is een elektrische sportsedan op basis van de Hyundai Concept EV Prophecy. De IONIQ 7 is een grote elektrische SUV waarvan vorig jaar op de AutoMobility LA in Los Angeles een studiemodel werd gepresenteerd, genaamd SEVEN.