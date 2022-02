Hyundai IONIQ 5 krijgt digitale spiegels

10 februari 2022 | Hyundai geeft de IONIQ 5 een update met een nieuw batterijpakket van 77,4 kWh en upgrades op het gebied van comfort en gebruiksgemak, zoals digitale binnen- en buitenspiegels. Andere noviteiten zijn onder meer preconditioning van de batterij en Smart Frequency Dampers voor meer comfort en betere rijeigenschappen.

Een van de vernieuwingen in de IONIQ 5 is de digitale binnenspiegel (Digital Centre Mirror, ofwel DCM). Deze camera-gekoppelde binnenspiegel optimaliseert het zicht door een onbelemmerd, panoramisch zicht naar achteren te bieden. De DCM-camera bevindt zich onder de achterspoiler van de IONIQ 5.

De gebruikelijke glazen buitenspiegels op de IONIQ 5 zijn vervangen door digitale buitenspiegels (Digital Side Mirror, ofwel DSM). De digitale buitenspiegels verminderen de luchtweerstand en geven de bestuurder van de IONIQ 5 door middel van kleurendisplays aan de binnenzijde van beide voorportieren nog beter zicht naar achteren, zelfs bij slecht weer.

Voor nog betere laadprestaties is de IONIQ 5 uitgerust met preconditioning van de batterij. Dat zorgt ervoor dat de batterijtemperatuur tijdens het rijden automatisch wordt aangepast om, eenmaal bij een laadpunt aangekomen, optimale laadomstandigheden te kunnen garanderen; ook onder koude weersomstandigheden. Preconditioning wordt automatisch geactiveerd wanneer via Connected Routing een laadpunt wordt ingevoerd in het navigatiesysteem van de auto.

De functie Smart Frequency Dampers (SFD) wijzigt de respons van de voor- en achterasophanging en verandert het rijcomfort.

De IONIQ 5 waarop deze extra technische specificaties beschikbaar zijn komt in de tweede helft van 2022 naar Europa.

