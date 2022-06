Hyundai IONIQ 5 is Trekauto van het Jaar 2022

De batterij-elektrische IONIQ 5 nam het in de verkiezing Trekauto van het Jaar 2022 op tegen de Kia Sportage 1.6 T-GDi Plug-in Hybrid, de Volvo XC40 Recharge Pure Electric, de Lynk & Co 01, de Peugeot 308 Hybrid 225 en de SsangYong Korando e-Motion. Specialisten van de KampeerKampioen en ANWB Experts selecteerden de zes finalisten. Gelet werd onder meer op technische innovatie, belang voor de markt, toegestaan trekgewicht (minimaal 1.350 kg op basis van het ANWB trekautoadvies) en prijsstelling (uitgaande van de basisuitvoering).

Volgens de jury van de verkiezing Trekauto van het Jaar 2022 dankt de IONIQ 5 zijn overwinning vooral aan zijn rijeigenschappen en slimme snufjes voor (caravan)kampeerders. Daarmee doelt de keuzecommissie onder meer op de Vehicle to Load-technologie (V2L) waarmee de elektrische Hyundai stroom kan leveren, bijvoorbeeld om in de vrije natuur te kamperen. De IONIQ 5 kan 220 volt leveren aan de caravan.

Met de IONIQ 5 kunnen óók caravankampeerders prima elektrisch rijden, oordeelt de jury. Zelfs de gewichtscategorie van de aanhanger is in te stellen, daarop wordt het verwachte rijbereik al voor de rit aangepast. Door de lage, brede bouw en het gunstige zwaartepunt is de stabiliteit goed.

De IONIQ 5 is het allereerste model van het nieuwe generatie van Hyundai, IONIQ, die zich exclusief richt op 100 procent elektrische auto's. De IONIQ 5 is verkrijgbaar met keuze uit twee batterijpakketten en achterwiel- of vierwielaandrijving. In totaal zijn er vier uitvoeringen: Style, Connect, Connect+ en Lounge.

Onlangs kreeg de IONIQ 5 een update met een nieuw batterijpakket van 77,4 kWh en aanpassingen op het gebied van comfort en gebruiksgemak, zoals digitale binnen- en buitenspiegels. Voor betere laadprestaties is de IONIQ 5 uitgerust met preconditioning van de batterij. Dat zorgt ervoor dat de batterijtemperatuur tijdens het rijden automatisch wordt aangepast om, eenmaal bij een laadpunt aangekomen, optimale laadomstandigheden te kunnen garanderen; ook onder ongunstige weersomstandigheden.