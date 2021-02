Hyundai introduceert IONIQ 5

23 februari 2021 | Hyundai introduceert de IONIQ 5. Het is een middelgrote crossover. De IONIQ 5 is het eerste model van IONIQ, Hyundai's nieuwe merk voor batterij-elektrische voertuigen (BEV). De IONIQ 5 is gebaseerd op het speciaal voor BEV's ontwikkelde Electric-Global Modular Platform (E-GMP). Dat geeft de IONIQ 5 zijn proporties en een lange wielbasis. Het interieurdesign is afgewerkt met ecologisch verantwoorde materialen op die plekken waar de inzittenden in aanraking komen met de auto. De elektrische aandrijflijn is ultrasnel op te laden. Dankzij de V2L-functie zijn elektrische apparaten buiten de auto van stroom te voorzien. De IONIQ 5 is vanaf de zomer van 2021 leverbaar.

Verwijzend naar de introductie van de Hyundai Pony, de eerste productieauto van de fabrikant, markeert de IONIQ 5 de 45-jarige ontwikkeling van het design van Hyundai, waarmee het merk een belangrijk onderdeel is geworden van het leven van klanten. Daarmee legt de IONIQ 5 een verbinding van het verleden naar de toekomst. Een thema dat groter wordt naarmate het modellengamma van IONIQ groeit.

De motorkap van de IONIQ 5 heeft een schelpvorm. Dat minimaliseert het aantal naden in de carrosserie en optimaliseert de aerodynamica. De voorbumper valt op door zijn V-vorm en de geïntegreerde dagrijverlichting (DRL) geeft de IONIQ 5 een onmiskenbare lichtsignatuur. Dergelijke kleine pixelachtige lichtelementen komen ook terug op de achterzijde van de auto.

De vrijwel vlak in de portieren geplaatste deurgrepen accentueren de strakke vormgeving en verbeteren de stroomlijn van de carrosserie. De voor- en achterzijde van de carrosserie gaan vloeiend over in de portieren en zijn een voorbeeld van het 'Parametric Dynamics'-design dat Hyundai voor het eerst toepaste op de nieuwe Hyundai TUCSON. De vorm van de C-stijl, geïnspireerd op die van Hyundai's elektrische conceptauto '45', geeft de IONIQ 5 een eigen uitstraling.

De aerodynamisch geoptimaliseerde wielen zijn een voorbeeld van het Parametric Pixel-designthema en hebben een diameter van 20 inch; de grootste wielen die ooit zijn gemonteerd onder een EV van Hyundai. Ze completeren de proporties van de IONIQ 5 en het E-GMP-platform.

Het thema 'Living Space' (leefruimte) is herkenbaar in elk aspect van het interieur van de IONIQ 5, vooral in het zogenoemde "Universal Island", een in lengterichting over 140 mm verschuifbare middenconsole. Door de Universal Island en de volledig vlakke vloer waaronder het batterijpakket is ondergebracht, belooft het interieur extra bewegingsvrijheid. De IONIQ 5 is uitgerust met elektrisch verstelbare voorstoelen. De dikte van de stoelen is met zo'n 30 procent gereduceerd, zodat de achterpassagiers extra beenruimte hebben.

Veel van de oppervlakken (zittingen, deurpanelen en armleuningen, hemelbekleding) zijn bekleed met ecologisch verantwoorde, duurzame materialen, zoals gerecyclede PET-flessen en plantaardige (bio-PET) garens, maar ook natuurlijke wolgarens en ecologisch met plantaardige extracten bewerkt leder, biologische verf met plantenextracten. Klanten kunnen kiezen uit negen carrosseriekleuren, waarvan vijf op de natuur geïnspireerde tinten die exclusief binnen de Hyundai-range zijn voorbehouden aan de IONIQ 5. Voor het interieur zijn drie kleurenthema's beschikbaar.

Het brede, persoonlijk te configureren dubbele dashboard is niet overkapt en omvat een 12-inch infotainmentscherm dat volledig door aanraking is te bedienen, en een eveneens 12-inch digitaal instrumentencluster dat ook is aan te passen aan de wensen van de klant. Als eerste model van Hyundai is de IONIQ 5 uitgerust met een Augmented Reality Head-Up Display (AR HUD), waarmee de voorruit in feite een projectiescherm is.

De IONIQ 5 is verder uitgerust met de nieuwste generatie van Hyundai SmartSense, de veiligheids- en rijassistentiesystemen. De IONIQ 5 is ook het eerste model van Hyundai dat is voorzien van Highway Driving Assist 2 (HDA 2). Andere rijassistentiesystemen zijn onder meer Forward Collision-Avoidance Assist (FCA), Blind-Spot Collision-Avoidance Assist (BCA), Intelligent Speed Limit Assist (ISLA), Driver Attention Warning (DAW) en High Beam Assist (HBA).

De IONIQ 5 is er met vier elektrische aandrijvingsconfiguraties. Er is keuze uit twee batterijpakketten (58 en 73 kWh) en keuze uit een (alleen achter) en twee (voor en achter) elektromotoren. Alle versies hebben een topsnelheid van 185 km/u.

De topversie is voorzien van een elektromotor van 155 kW achterin en een 70 kW sterke elektromotor voorin, wat vierwielaandrijving (AWD) mogelijk maakt. De elektromotor achterin heeft een koppel van 350 Nm, die voorin van 255 Nm. In combinatie met het 73 kWh grote batterijpakket heeft deze configuratie een acceleratie van 0 naar 100 km/u in 5,2 seconden. De 73 kW-versie met achterwielaandrijving heeft een elektromotor met 160 kW vermogen en 350 Nm koppel, en accelereert in 7,4 seconden van 0 naar 100 km/u. De maximale actieradius van de volledig elektrische IONIQ 5 is naar verwachting 470 a 480 km volgens de WLTP-testprocedure (alles onder voorbehoud van homologatie).

Het E-GMP-platform van de IONIQ 5 kan gebruikmaken van zowel een 400- als 800-volt laadinfrastructuur. Het platform is standaard geschikt voor 800 volt maar ook voor 400 volt, zonder dat daarvoor extra componenten of adapters nodig zijn. Het is gepatenteerde technologie die de elektromotor en de inverter aanstuurt om 400 volt te verhogen tot 800 volt voor stabiel opladen. Met een oplader van 350 kW is de IONIQ 5 onder ideale omstandigheden in 18 minuten op te laden van 10 tot 80 procent van de batterijcapaciteit. Vijf minuten opladen is in theorie genoeg voor 100 kilometer extra actieradius (WLTP).

De IONIQ 5 heeft ook een V2L-functie. Daarmee kunnen klanten onderweg en op locatie elektrische apparaten, bijvoorbeeld elektrische fietsen en scooters, buitensport- en campinguitrusting, aan de auto opladen en gebruiken. Het maakt van de IONIQ 5 een 'oplader op wielen'. De V2L-functie heeft een vermogen van maximaal 3,6 kW. De V2L-aansluiting in het interieur bevindt zich onder de tweede zitrij en is te gebruiken als de auto rijdt. Een tweede V2L-aansluiting bevindt zich aan de buitenzijde, bij de laadaansluiting. Met gebruik van een omvormer kunnen klanten hierop elektrische apparaten aansluiten. Deze aansluiting werkt ook als de auto is uitgeschakeld.

