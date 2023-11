Hyundai IONIQ 5

Hyundai maakt specificaties IONIQ 5 N bekend

22 november 2023 - Hyundai heeft meer details bekendgemaakt over de IONIQ 5 N, het eerste elektrische model van Hyundai's sportlabel N. De IONIQ 5 N is gebaseerd op de 100% elektrische IONIQ 5 en combineert het unieke E-GMP-platform met de door Hyundai N in de autosport ontwikkelde kennis en expertise.