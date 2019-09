Hyundai introduceert i30 N Project C

10 september 2019 | Hyundai presenteert op de IAA Frankfurt Motor Show de i30 N Project C; een lichtere, lagere en scherpere versie van de 5-deurs i30 N. De Project C zorgt ervoor dat de rijbeleving van de i30 N nog intenser is. De i30 N Project C is 50 kilo lichter, ligt 6 millimeter lager bij de weg en heeft een krachtigere vormgeving.

Tot de unieke specificaties van de Hyundai i30 N Project C behoren duidelijk zichtbare en met koolstofvezel versterkte kunststof carrosseriedelen (CFRP, Carbon Fiber Reinforced Plastic). Zowel de voorbumperspoiler, de diffuser achter, de motorkap en de zijskirts met N-logo zijn uit dit lichte materiaal vervaardigd. De Project C weegt hierdoor minder dan de i30 N. Ondanks de grotere oppervlakte van de voorzijde en het feit dat hij dichter bij de weg ligt, is de Cw-waarde van de Project C net zo laag als die van de i30 N, namelijk 0,32. Diverse aerodynamische aanpassingen zorgen ervoor dat de gelimiteerde uitvoering Project C sneller rijdt en stabieler op de weg ligt.

De letter C in de naam van de Hyundai i30 N Project C verwijst naar 'Area C': de naam van het testcircuit van Hyundai's Namyang R&D Center, de geboorteplaats van het N-label. Daarbij is de Project C ook de eerste straatlegale raceauto van Hyundai, waarbij gebruik wordt gemaakt van CFRP (Carbon Fiber Reinforced Plastic). Ten slotte is de letter C ook een verwijzing naar de 'centre of gravity' van de auto, het zwaartepunt. Dit ligt 8,8 millimeter lager dan dat van de 202 kW (275 pk) sterke Hyundai i30 N.

De gesmede lichtmetalen racewielen van specialist OZ Racing leveren een belangrijke bijdrage aan de gewichtsreductie; de 19-inch wielen zorgen voor 22 kilogram minder gewicht. Ook het gebruik van CFRP (Carbon Fiber Reinforced Plastic) voor de motorkap, de zijskirts en de nieuw vormgegeven diffuser achter zorgen voor minder gewicht, respectievelijk 7,2 kilogram, 499 gram (aan elke kant) en 386 gram. De nieuwe voorbumperspoiler voegt 240 gram toe, terwijl de speciale kuipstoelen van de Italiaanse fabrikant Sabelt door hun achterzijde van CFRP juist voor een gewichtsreductie van 15 kilogram zorgen.

Het vermogen en koppel, met overboost, blijven met 202 kW (275 pk) en 378 Nm gelijk aan dat van de i30 N met Performance Pack.

De i30 C ligt 6 millimeter dichter bij de weg met een 8,8 millimeter lager zwaartepunt in vergelijking tot de Hyundai i30 N. Dit is te danken aan de geoptimaliseerde dempers en nieuwe korte veerstangen met meer stijfheid. De "knuckels" van de achterwielophanging, die de wielnaaf met de ophanging en stuurcomponenten verbindt, zijn niet van staal maar van aluminium; dit levert een gewichtsbesparing op van 4,66 kilogram. De Project C is net als de versie met Performance Pack uitgerust met een stabilisatorstang achter voor een betere stabiliteit bij hoge snelheden en in snel genomen bochten.

Alle rijstanden van de Hyundai i30 N Project C zijn speciaal op de auto afgestemd. Zowel de Sport- als de N drive-stand bieden meer feedback en rijplezier. De extreme dynamic N-rijstand is speciaal voor circuitgebruik en voor de meest ervaren bestuurders.

In het interieur van de i30 N Project C is veel alcantara te vinden, onder meer op het stuurwiel en bij de versnellingshendel en handrem. Zowel de veiligheidsgordels als de remklauwen zijn uitgevoerd in de opvallende kleur Deep Orange. Dezelfde kleur is terug te vinden in de stiksels van de nieuwe Sabelt-kuipstoelen. Ook de Drive mode-schakelaar en de N-schakelaar op het stuurwiel zijn uitgevoerd in Deep Orange. Een speciale badge (xx/600) aan de passagierskant benadrukt het exclusieve karakter van de i30 N Project C.

De buitenzijde van de Hyundai i30 N Project C is uitgevoerd in een donkere antracietkleur, waardoor de hoogglans carrosseriedelen van CFRP extra in het oog springen.

De i30 N Project C maakt zijn wereldwijde publieksdebuut in september 2019 op de IAA Frankfurt Motor Show. Hyundai bouwt 600 exemplaren van de auto die later dit jaar in geselecteerde Europese landen op de markt komt.