Hyundai presenteert i20 N

21 oktober 2020 | Hyundai onthult de i20 N, een sportief model dat is geïnspireerd op de i20 WRC-rallyauto. Net als de andere N-modellen van Hyundai biedt ook de i20 N een krachtige motor en dynamische aanpassingen. De i20 N is leverbaar vanaf voorjaar 2021.

De nieuwe Hyundai i20 N heeft zijn wortels in de autosport. Hij is geïnspireerd op de i20 WRC, de auto waarmee Hyundai deelneemt aan het FIA World Rally Championship, en heeft ook hetzelfde (minimum)gewicht volgens de reglementen van de FIA. De i20 WRC won in 2019 vier rally's en bezorgde Hyundai het wereldkampioenschap rally bij de constructeurs. Inmiddels heeft de Hyundai i20 WRC zeventien WRC-rally's op zijn naam staan.

Veel aerodynamische elementen zijn niet alleen functioneel, ze accentueren ook de sportieve dynamiek van de i20 N, net als de met 10 mm gereduceerde bodemvrijheid. De i20 N is voorzien van een voorbumper met een opvallend grote luchtinlaat voor de turbomotor. De brede grille met N-logo heeft een uniek reliëf dat doet denken aan de zwartwit geblokte vlag uit de racerij, als subtiele verwijzing naar het feit dat de i20 N ook op het circuit uit de voeten kan. De spoilerrand met accenten in de kleur Tomato Red onderstreept het sportieve karakter van de i20 N. De kleur Tomato Red komt terug op de dorpelverbreders (om de voor- en achterzijde ook optisch met elkaar verbinden) en op de achterzijde, waar deze de breedte van de auto accentueert.

De achterspoiler, die lijkt op die van de i20 WRC, zorgt voor extra neerwaartse druk, zodat de i20 N ook op hoge snelheden stabiel is. De diffuser-achtige elementen en het driehoekige mistachterlicht in de achterbumper verwijzen naar de kenmerkende achterzijde van de i30 N en de i30 Fastback N. Ten slotte benadrukt de grote uitlaat het sportieve potentieel van de motor.

Andere kenmerken zijn de LED-koplampen en de donkere achterlichten die doen denken aan een zwarte diamant. Het sportieve karakter van de i20 N wordt nog versterkt door de speciale, matgrijs gespoten lichtmetalen 18-inch velgen en de remklauwen met opvallend N-logo.

De Hyundai i20 N is er in zes kleuren, onder meer in de exclusief aan de N-modellen voorbehouden kleur Performance Blue. Een in Phantom Black uitgevoerd dak is een optie. Extra accenten in Tomato Red benadrukken het autosport-DNA van Hyundai. De overige carrosseriekleuren zijn: Intense Blue (optioneel met dak in Phantom Black), Polar White (optioneel met dak in Phantom Black), Sleek Silver (optioneel met dak in Phantom Black), Brass (optioneel met dak in Phantom Black) en Phantom Black.

Het interieur van de i20 N biedt de bestuurder een uitgesproken sportieve rijpositie met een uitgebreide N-specifieke uitrusting. De sportstoelen met geïntegreerde hoofdsteun zijn specifiek voor de i20 N, net als het N-sportstuurwiel, de N-versnellingspookknop en de metalen N-sportpedalen. Het interieur is voorzien van accenten in de kleur Performance Blue en een geheel zwarte hemelbekleding. Het digitale instrumentencluster met AVN-scherm heeft functies als het variabele rode gebied in de toerenteller, dat varieert met de temperatuur van de motorolie, en de schakelindicator die de bestuurder aangeeft wat het optimale schakelmoment is.

De Hyundai i20 N wordt aangedreven door een 1.6-liter T-GDi-turbobenzinemotor die is gekoppeld aan een handgeschakelde zesversnellingsbak (6MT). De motor is de eerste van een nieuwe generatie motoren voor Europa en levert een vermogen van 150 kW (204 pk) en een maximumkoppel van 275 Nm. De i20 N weegt net zoveel als de i20 WRC, namelijk 1.190 kg. De topsnelheid ligt op 230 km/u en de acceleratie vanuit stilstand naar 100 km/u vergt 6,7 seconden.

De zogenoemde 'flat-power'-motor levert zijn maximumvermogen en koppel bij lagere toerentallen. Het maximumkoppel van de Hyundai i20 N is beschikbaar tussen 1.750 en 4.500 toeren per minuut en het maximumvermogen tussen 5.500 en 6.000 toeren per minuut. De nieuwe motor is voorzien van een speciaal turbosysteem dat wordt gekoeld door zowel een intercooler als het koelsysteem van de motor. De brandstof wordt direct ingespoten onder een druk van 350 bar, voor een optimaal brandstofmengsel en een snellere gasrespons van de motor.

De 1.6-liter T-GDi-motor is voorzien van Hyundai's nieuwe Continuously Variable Valve Duration-techniek (CVVD) voor een relatief gunstig brandstofverbruik. CVVD reguleert de tijd dat de kleppen geopend en gesloten zijn op basis van de rijomstandigheden. Dat zorgt voor extra vermogen en een 3 procent lager verbruik.

De handgeschakelde zesversnellingsbak is speciaal voor de Hyundai i20 N verbeterd en versterkt, zodat die bestand is tegen de hogere toerentallen, het hogere koppel en de Launch Control. De i20 N is optioneel uit te rusten met N Corner Carving Differential: een volledig mechanisch Torsen-sperdifferentieel dat de kracht reguleert die op de voorwielen wordt overgebracht. Dat biedt maximale tractie en verbetert de grip in elke bocht, wat zorgt voor meer wendbaarheid en sportiviteit.

Met het N Grin Control System kan de bestuurder de instellingen van zijn i20 N verregaand aanpassen aan zijn smaak en stemming. Er zijn vijf rijmodi: Normal, Eco, Sport, N en N Custom. Daarmee zijn de instellingen van de motor, de besturing, de elektronische stabiliteitscontrole (ESC) én het geluid van de uitlaat aan te passen aan de wensen van de bestuurder en aan de rijomstandigheden. In de N Custom-modus kan de bestuurder via een 'spindiagram' op het AVN-scherm kiezen uit Normal, Eco, Sport en Sport+ voor alle genoemde componenten. Bovendien kan hij met de speciale N-knoppen op het stuur alle instellingen vastleggen volgens de eigen voorkeuren. Voor nog meer sportief rijplezier zijn er ook drie standen voor de ESC: aan, Sport en volledig uit.

Net als de i30 N is ook de i20 N uitgerust met sportieve rijsystemen. Rev Matching synchroniseert het toerental van de motor met die van de uitgaande as en omvat een speciale startknop op het stuur voor soepele overgangen tussen de versnellingen, afhankelijk van de gekozen rijmodus. Met Launch Control worden de motor en de tractiecontrole optimaal op elkaar afgestemd voor snelle acceleraties vanuit stilstand, voor acceleraties als die van een professionele coureur.

Andere op de autosport geënte zaken zijn de elektrische geluidsgenerator, de variabele dempercontrole voor het uitlaatgeluid, de kalibratie voor remmen met de linkervoet, een indicator voor slijtage van de remblokken en de speciale Pirelli P Zero-banden in de maat 215/40 R18 die zijn voorzien van de markering 'HN' voor Hyundai N.

De ingenieurs van Hyundai hebben het onderstel, de wielophanging, de remmen en de stuurinrichting van de Hyundai i20 aangepast om de i20 N een dynamische wegligging en een optimale wendbaarheid te geven, zodat de auto ook op het circuit in zijn element is. Het onderstel is op twaalf punten versterkt. De bescherming van de onderzijde is opnieuw ontworpen en bevestigd met een extra beugel.

De ophangpunten van de voorwielophanging zijn versterkt, de geometrie is aangepast met meer camber voor betere tractie en vijf bevestigingspunten voor het wiel, een nieuwe stabilisatorstang, nieuwe veren en schokdempers voor maximaal rijplezier. De geheel nieuwe N Power Sense Axle aan de voorzijde en de Dual Coupled Torsion Beam Axle (CTBA) achter beloven meer stijfheid voor een betere wegligging. Het remsysteem omvat aan de voorzijde remschijven met een diameter die elk 40 mm groter zijn dan die van de reguliere i20 en die mede daardoor beter bestand zijn tegen fading en een constanter pedaalgevoel bieden. De i20 N heeft kortere overbrenging (12,0 i.p.v. 12,4 in de i20) en zijn specifiek afgestelde elektrische bekrachtiging die aan de stuurkolom gemonteerd is (C-MDPS).

De i20 N is tevens uitgerust met het Performance Driving Data System, waarmee de bestuurder zijn vaardigheid op het circuit kan meten, evalueren en verbeteren. Het systeem geeft de rijgegevens weer en bewaart die ook; dat zijn onder meer het vermogen, koppel en de turbodruk en omvat ook weergave van ronde- en acceleratietijden.

Optioneel is een 10,25-inch LCD-touchscreen navigatiesysteem met specifieke N-content, Apple CarPlay en Android Auto. Daarbij is ook de nieuwste versie van de state-of-the-art Hyundai Bluelink-connectiviteitsdienst inbegrepen, met een breed gamma aan diensten als LIVE Services, Connected Routing en Last Mile Navigation, maar ook functies die via de Bluelink-app zijn te bedienen. Bij Bluelink is een 5-jarig abonnement op LIVE Services inbegrepen.

