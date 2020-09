Hyundai maakt prijzen nieuwe i20 bekend

17 september 2020 | Hyundai heeft de prijzen van de compleet nieuwe i20 bekendgemaakt. De vijfdeurs B-segment hatchback is per direct te bestellen vanaf 17.895 euro. De nieuwe i20 is het eerste Hyundai-model in Europa dat ontworpen is volgens de nieuwe designtaal Sensuous Sportiness. Hiermee wil Hyundai extra emotionele waarde creëren en de modellen een onderscheidende uitstraling meegegeven.

De assertieve houding van de nieuwe i20 is te danken aan zijn lagere daklijn (-24 mm) en toegenomen breedte (+30 mm). De lengte is met 5 mm fractioneel toegenomen, evenals de wielbasis (+10 mm). Dankzij de toegenomen breedte en wielbasis biedt de nieuwe Hyundai i20 meer ruimte aan inzittenden. De inhoud van de bagageruimte is met 25 liter toegenomen tot 352 liter. De lagere schouderlijn en het extra ruitje achter de achterste portieren verbeteren het zicht voor de bestuurder ten opzichte van de vorige generatie i20.

Hyundai levert de nieuwe i20 met keuze uit acht carrosseriekleuren, waaronder vier nieuwe: Intense Blue, Aurora Gray, Aqua Turquoise en Brass. Een tweekleurige carrosserie met het dak in Phantom Black is optioneel. Andere noviteiten zijn de nieuwe LED-interieurverlichting voor aangenamer sfeerlicht in het donker. De Hyundai i20 is verder te personaliseren met diverse stylingonderdelen in de kleuren Phantom Black, Tomato Red of Aqua Turquoise, denk aan sideskirts, een achterkleplijst, bumperbescherming, een mistlampaccent of buitenspiegelkappen.

De Hyundai i20 is leverbaar met keuze uit vier uitvoeringen. De basisversie i-Motion (vanaf € 17.895) is standaard uitgerust met zaken zoals een handbediende airconditioning, noodremassistent (FCA) met voetgangerherkenning en cruise control met snelheidslimiet. De i20 Comfort (vanaf € 19.595) voegt hier een volledig digitaal instrumentenpaneel (10,25 inch), een 8-inch multimediascherm, LED-dagrijverlichting, een achteruitrijcamera met dynamische hulplijnen en 16-inch lichtmetalen velgen aan toe. De Comfort Smart-uitvoering (vanaf € 20.595) heeft als aantrekkelijke extra een 10,25-inch multimediascherm met geïntegreerde navigatie.

De i20 Premium vormt de topuitvoering met een Bose Premium-audiosysteem met zeven luidsprekers en subwoofer, stoelverwarming vóór, stuurwielverwarming, volautomatische airconditioning, autonome rijstrookassistentie (LFA), centrale deurvergrendeling met keyless entry en startknop, een parkeerassistent, privacy glas en regensensor. Als aanvulling op de versie Premium levert Hyundai ook een Premium Sky-versie met als extra een schuif-/kanteldak.

Hyundai levert de nieuwe i20 met traditionele benzinemotoren. De basisversie wordt aangedreven door een 1.2 MPI viercilinder benzinemotor met 62 kW (84 pk) en handgeschakelde vijfversnellingsbak. De 1.0 T-GDi met 74 kW (100 pk) en mild hybrid-technologie heeft standaard de nieuw ontwikkelde handgeschakelde zesversnellingsbak (iMT). Een 7-traps automaat is optioneel leverbaar. De nieuwe Intelligent Manual Transmission (iMT) ontkoppelt als de bestuurder het gaspedaal loslaat, voor brandstofbesparing.

Overzicht prijzen:

1.2 MPI 84 pk i-Motion € 17.895

1.2 MPI 84 pk Comfort € 19.595

1.2 MPI 84 pk Comfort Smart € 20.595

1.0 T-GDI 100 pk 48V 6iMT Comfort € 20.695

1.0 T-GDI 100 pk 48V 6iMT Comfort Smart € 21.695

1.0 T-GDI 100 pk 48V 6iMT Premium € 23.695

1.0 T-GDI 100 pk 48V 6iMT Premium Sky € 24.895

1.0 T-GDI 100 pk 48V 7DCT Comfort € 22.795

1.0 T-GDI 100 pk 48V 7DCT Comfort Smart € 23.795

1.0 T-GDI 100 pk 48V 7DCT Premium € 25.795

1.0 T-GDI 100 pk 48V 7DCT Premium Sky € 26.995

Het 8-inch multimediasysteem biedt dankzij Apple CarPlay en Android Auto (voorbereiding) optimale smartphone-connectie, volledig draadloos. Optioneel heeft de i20 twee 10,25-inch beeldschermen voor een technologisch hoogwaardige uitstraling. Het multimediascherm biedt ook een split-screen-functie. In de middenconsole verwerkt Hyundai een inductielader om een (compatible) smartphone draadloos op te laden. Achterin hebben de passagiers de beschikking over een extra USB-poort.

De nieuwe Hyundai i20 is vanaf de uitvoering Comfort Smart voorzien van Hyundai Bluelink dat een scala aan connectiviteitsdiensten biedt, waaronder op afstand bedienbare voertuigfuncties via de smartphone-app. Hyundai Bluelink biedt in combinatie met LIVE Services real-time informatie over weer, verkeer, snelheidscamera's (waar dat wettelijk is toegestaan) en geeft informatie over waar er nog parkeerruimte is, bijvoorbeeld in parkeergarages en op parkeerterreinen. Het systeem toont verder Hyundai-dealervestigingen in de omgeving, beschikbare tankstations in de buurt en live POI Search en ondersteunt online spraakherkenning. Via de Bluelink-app is het met de Find my car-functie eenvoudig om de auto terug te vinden in een onbekende omgeving. Het is via de app bovendien mogelijk om de portieren op afstand te ver- en ontgrendelen en om een navigatieopdracht te sturen naar het navigatiesysteem in de auto.

Hyundai voorziet de nieuwe i20 van het veiligheidspakket Hyundai SmartSense, waarmee de Hyundai i20 voldoet aan de hoogste Europese veiligheidsnormen. Het veiligheidspakket van de nieuwe Hyundai i20 zorgt onder alle omstandigheden voor extra veiligheid en gemoedsrust, ook bij lage snelheden en tijdens parkeren.

Overzicht SmartSense-veiligheidsvoorzieningen:

Navigation-based Smart Cruise Control (NSCC) - NIEUW

Leading Vehicle Departure Alert (LDVA) - NIEUW

Lane Following Assist (LFA) - NIEUW

Blind-spot Collision-avoidance Assist (BCA) - NIEUW

Rear Cross-traffic Collision Assist (RCCA) - NIEUW

Parking Collision-Avoidance Assist-Reverse (PCA-R) - NIEUW

Parking Assist (PA) - NIEUW

Intelligent Speed Limit Assist (ISLA) - NIEUW

Forward Collision-Avoidance Assist (FCA) met herkenning van voetgangers en fietsers

Lane Keep Assist System (LKA)

Driver Attention Warning (DAW)

High Beam Assist (HBA)

