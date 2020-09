Hyundai introduceert i20 N Line

30 september 2020 | In navolging van de onthulling van de compleet nieuwe generatie i20 presenteert Hyundai nu een sportieve variant: de i20 in N Line-uitvoering. Deze nieuwe i20 N Line combineert een krachtige uitstraling met een extra rijke uitrusting. Net als de andere N-Lin uitvoeringen binnen het Hyundai-gamma, heeft ook de i20 N Line diverse designdetails die geïnspireerd zijn op het sportieve N-label van Hyundai. De levering van de nieuwe i20 N Line start in de lente van 2021. Prijzen maakt Hyundai rond de marktintroductie bekend.

Het exterieurdesign van de geheel nieuwe i20 N Line is gebaseerd op Hyundai's nieuwe designtaal Sensuous Sportiness en biedt tegelijkertijd verfijnde prestatiegerichte designelementen. Zo wordt de speciale voorbumper benadrukt met een grijze karakterlijn voor een sportievere indruk. De voorbumper is in zwart uitgevoerd, trapsgewijs rooster met een opvallend N Line-embleem. Het grillepatroon is geïnspireerd op de stijl van een geblokte finishvlag.

De styling van de Hyundai i20 N Line is overduidelijk beïnvloed door autosport. Om dit extra te benadrukken heeft de N Line-uitvoering sportieve grijze accenten en een slanke achterbumper die samen de optische en aerodynamische prestaties versterken.

De driehoekige mistlampen en het chromen uitlaatsysteem met dubbele uitlaatdemper geven de versie een extra dynamische uitstraling ten opzichte van het basismodel i20. Geheel passend bij de sportievere uitstraling en dynamische rijkwaliteiten hebben de speciale lichtmetalen velgen een tweekleurige afwerking.

Hyundai levert de nieuwe i20 N Line met keuze uit vier exterieurkleuren: Phantom Black, Aurora Grey, Polar White en Brass. De i20 N Line in Polar White is optioneel verkrijgbaar met een Phantom Black-kleurig dak.

Het interieur van de i20 N Line heeft als unieke kenmerken sportieve stoelen met een opvallend N-logo en exclusieve rode stiksels. Een speciaal N-stuurwiel, metalen voetpedalen en een met leder afgewerkte N-versnellingspookknop met rode inzetstukken maken de N Line-uitrusting compleet.

Voor de nieuwe i20 N Line is er keuze uit diverse benzinemotoren. De basisversie wordt aangedreven door een 1.2 MPI viercilinder benzinemotor met 62 kW (84 pk) in combinatie met een handgeschakelde vijfversnellingsbak. De 1.0 T-GDi met 74 kW (100 pk) en mild hybrid-technologie heeft standaard de nieuw ontwikkelde handgeschakelde zesversnellingsbak (iMT). Een 7-traps automaat is optioneel leverbaar. De nieuwe Intelligent Manual Transmission (iMT) ontkoppelt als de bestuurder het gaspedaal loslaat, voor extra brandstofbesparing. De versie met 1,0-liter T-GDi-benzinemotor is op het gebied van motorrespons, uitlaatgeluid en wielophanging aangepast voor de N Line.

Hyundai levert de nieuwe i20 N Line net als de i20 met Bluelink dat een scala aan connectiviteitsdiensten biedt, waaronder op afstand bedienbare voertuigfuncties via de smartphone-app. Bluelink biedt in combinatie met LIVE Services bovendien actuele informatie over weer, verkeer, snelheidscamera's (waar dat wettelijk is toegestaan) en geeft informatie over waar er nog parkeerruimte is, bijvoorbeeld in parkeergarages en op parkeerterreinen. Het systeem toont verder Hyundai-dealervestigingen in de omgeving, beschikbare tankstations in de buurt en live POI Search en ondersteunt online spraakherkenning.

Nieuwe vloermatten voor de Hyundai i20?

Dat kan! Vanaf € 35,-

Hyundai maakt prijzen nieuwe i20 bekend

17 september 2020

Hyundi toont interieur nieuwe i20

26 maart 2020

Hyundai onthult derde generatie i20

19 februari 2020

Hyundai kondigt nieuwe i20 aan

5 februari 2020