Een eerste blik op een prototype in een fotostudio beantwoordt die vraag vrijwel onmiddellijk: ja! De Bayon bedient zich van de nieuwe huisstijl van Hyundai en is veel meer dan alleen een hoge auto. Dit keer heeft de Bayon de stijl van een SUV met een hoog opgetrokken neus en koplampen hoog in de neus (alhoewel het zichtbare deel in feite de dagrijverlichting is).

De wielen zijn op de uiterste hoeken geplaatst voor een krachtig silhouet en maximale binnenruimte. De wielkasten zijn sterk aangezet met donkere accenten. Daardoor lijken ze niet alleen groter, maar hebben ze rechte hoeken voor een onverzettelijke uitstraling. De donkere elementen zorgen er ook voor dat het dak boven de auto lijkt te zweven en ook dat versterkt de uitstraling. Houd er wel rekening mee dat het hier getoonde exemplaar een "N-Line"-uitvoering is, ofwel de duurste versie met de rijkste aankleding.

Ruimte

Vanwege de hoge bouw is de instap net iets eenvoudiger dan in een doorsnee hatchback. De voorstoel biedt volop verstelmogelijkheden, waardoor de zit naar keuze hoog en actief is of juist ontspannen met de rugleuning ver achterover. Mede dankzij een welgekozen inkeping aan de achterzijde van de voorstoelen is de beenruimte ruim voldoende voor volwassenen. De rugleuning van de achterbank is zelfs verstelbaar en dat zorgt voor extra comfort achterin. Echter, het glazen panoramadak van de hier getoonde auto zorgt ervoor dat de hoofdruimte te wensen overlaat (vooral achterin).

Onder de vloer van de kofferruimte zijn vakken te vinden waarmee kwetsbare stukken kunnen worden gescheiden van andere bagage. Ondanks het feit dat de Bayon kleine extra zijruitjes bij de C-stijl heeft, is het zicht schuin naar achteren matig. Dat kan een bijvoorbeeld probleem zijn bij veilig afslaan van een rotonde met een fietspad.

Uitrusting

Hyundai maakt duidelijk onderscheid tussen elektrische en niet-elektrische auto's. De elektrische modellen luisteren naar de naam "IONIQ" en zijn niet alleen qua aandrijving modern, maar ook qua vormgeving en bediening. De Bayon is de conservatieve tegenhanger van de IONIQ 3 en heeft daarom een meer traditioneel dashboard. Zo worden diverse functies nog met fysieke knoppen bediend.

Net als in bestaande modellen van Hyundai vormt een beeldscherm dat van achter het stuurwiel tot midden op het dashboard loopt het hart van de bediening. Het maakt gebruik van Hyundai's eigen audio-, communicatie- en navigatiesysteem. Wie de voorkeur geeft aan de eigen smartphone kan die koppelen middels Apple CarPlay of Android Auto. Om de telefoon onderweg op te laden zijn twee USB-C aansluitingen alsmede een inductielader ("draadloos opladen") beschikbaar. Het audiosysteem van de N-Line heeft ook met de toonregeling in de neutraalstand een zwaar, vermoeiend geluid.

Hybride

De Bayon mag dan geen elektrische auto zijn, er is wel een elektrische hulpmotor waardoor de benzinemotor minder hard hoeft te werken. Dankzij de hybride-aandrijving zal de Bayon soepeler van de plek komen en tijdens tussensprints beter presteren. Bij een auto zonder elektrische assistentie gaat alle energie die is verbruikt om op snelheid te komen verloren tijdens het remmen. Bij een hybride wordt die kinetische energie omgezet in elektriciteit zodat de elektromotor zijn werk "gratis" doet. Heel prettig: middels knoppen op het stuurwiel is te bepalen hoe sterk de Bayon afremt op de motor en dus hoeveel energie wordt teruggewonnen.

Deze techniek heeft zich inmiddels bewezen in de grotere Hyundai Tucson en Santa Fe en nu kan de compacte Bayon er ook van profiteren.

Conclusie

De eerste generatie van de Hyundai Bayon voelde als een verplicht nummer. De auto voldeed aan alle eisen, maar was op geen enkele manier begeerlijk of significant beter dan het bestaande aanbod. Daar komt met de tweede generatie van de Bayon verandering in! De vormgeving is aansprekend en voldoende om alleen daarmee rijders van andere merken te verleiden.

Ook op technisch vlak maakt de Bayon een sprong vooruit. Hybride aandrijving zorgt voor meer souplesse, betere prestaties en een lager verbruik. Echter, de prestaties en het verbruik blijven achter bij een soortgelijke elektrische auto. Bovendien is een elektrische tegenhanger voordeliger in aanschaf en gebruik dan de Bayon. De praktijk leert echter dat er voldoende mensen zijn die tegen iedere prijs niet elektrisch willen rijden. Voor hen biedt de Bayon winst op alle vlakken.