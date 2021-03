Honda Legend

Honda Legend kan level 3 zelf rijden

4 maart 2021 | Honda zal op 5 maart 2021 in Japan beginnen met de leaseverkoop van de Honda Legend EX, uitgerust met Honda SENSING Elite. Eén van de 'elite' technologieën is de 'Traffic Jam Pilot'-functie, een technologie die in aanmerking komt voor level 3 automatisch rijden (voorwaardelijk automatisch rijden in een beperkt gebied), waarvoor Honda een typeaanduiding heeft ontvangen van het Japanse Ministerie van Land, Infrastructuur, Transport en Toerisme (MLIT). Dankzij de Traffic Jam Pilot-technologie kan het geautomatiseerde rijsysteem het voertuig onder bepaalde omstandigheden besturen in plaats van de bestuurder, bijvoorbeeld wanneer het voertuig op de snelweg in de file staat.

Info Deel