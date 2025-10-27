Honda introduceert Prelude

Het exterieur design van de zesde generatie van dit model, dat na 25 jaar terugkeert, is geïnspireerd op de elegantie van zweefvliegtuigen. Klanten kunnen kiezen uit vier kleurenopties voor het exterieur, met het nieuwe Moonlit White Pearl naast Meteoroid Grey Metallic, Crystal Black Pearl en Racing Blue Pearl.

Het interieur wordt gekenmerkt door een aanpasbaar 10,2 inch-bestuurdersdisplay met unieke Prelude-graphics en gekleurde thema's die zijn afgestemd op elke rijmodus. Daarnaast is de auto voorzien van het nieuwste van het nieuwste op het gebied van connectiviteit, met het infotainmentsysteem van Honda met 9 inchj-touchscreen met Apple CarPlay, draadloze connectiviteit, Android Auto en een audiosysteem met acht luidsprekers dat is ontwikkeld in samenwerking met Bose.

Honda S+ Shift

Honda S+ Shift simuleert het geluid, het gevoel en de sensatie van snel automatisch schakelen. Het systeem is de nieuwste ontwikkeling van Linear Shift Control van Honda en werkt in combinatie met Active Sound Control (ASC) om het motorgeluid, het toerental en de rijsnelheid te correleren, voor een natuurlijker gevoel bij het accelereren.

Deze technologie is ontwikkeld om een virtuele achttraps transmissie te creëren die leidt tot een sterkere verbinding tussen de auto en bestuurder. Honda S+ Shift wordt bediend met de flippers op het stuurwiel, die gewoonlijk worden gebruikt om het niveau van regeneratief remmen te regelen wanneer Honda S+ Shift niet is ingeschakeld. Hierdoor kan de bestuurder door de versnellingen schakelen zoals bij een handgeschakelde transmissie. Bij het terugschakelen ervaren bestuurders ook een motorremmend effect, wat zorgt voor een betere gasregeling en een bij het toerental passende reactie van het gaspedaal.

e:HEV-aandrijflijn

De Prelude is uitgerust met de volledig hybride e:HEV-aandrijflijn van Honda. Het systeem heeft een vermogen van 184 pk (135 kW) en combineert een 2.0-literbenzinemotor met de lichtgewicht automatische transmissie met dubbele elektrische motor van het bedrijf.

Er is ook een reeks rijmodi om uit te kiezen: Comfort, GT, Sport en Individual. Elke optie stemt de kenmerken van de hybride aandrijflijn, ophanging en stuurrespons af op de behoeften van de bestuurder.

Rijgedrag

De nieuwe Prelude is uitgerust met ophangingstechnologie van de Civic Type R. De Prelude is ontworpen voor een balans tussen wendbaarheid en comfort. Hij maakt gebruik van een geavanceerde multilink-ophanging, adaptieve dempers en de nieuwste generatie AHA van Honda.