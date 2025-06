Honda lanceert 40 Ultimate Edition Civic Type R

Binnenin loopt het carbon-thema door met onder meer een middenconsolepaneel in carbonlook. Extra interieurverlichting accentueert verschillende designdetails zoals de deurpanelen, bekerhouder, middenconsole, voetenruimte en de ruimte onder de stoelen. Bij het openen van de voorportieren wordt een Type R-logo geprojecteerd op de grond, wat bijdraagt aan het exclusieve karakter van deze uitvoering.

Als extra blijk van waardering ontvangen eigenaars een geschenkdoos, inclusief een genummerd embleem (van 1 tot 40), een carbon sleutelhanger, speciaal ontworpen vloermatten en een beschermhoes voor de auto, net voordat de verkoop in Europa in 2026 definitief wordt stopgezet.

De Civic Type R verscheen voor het eerst op het toneel in Japan, met de zesde generatie van de Civic hatchback in 1997. Sindsdien zijn er nog vijf generaties en meerdere speciale edities verschenen, waarmee het model wereldwijd een trouwe schare fans wist op te bouwen. De rijdynamiek van de Civic Type R is al bijna drie decennia belangrijk. Zo vestigde het model meerdere recordrondes voor voorwielaangedreven productievoertuigen op circuits wereldwijd.

Ook in de racerij heeft de Civic Type R zich bewezen, onder meer in het World Touring Car Championship (WTCC) en de World Touring Car Cup (WTCR). In deze en andere regionale kampioenschappen behaalde de Civic Type R meerdere titels bij zowel rijders als teams.