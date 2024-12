Honda vernieuwt HRV en eHEV

Alle uitvoeringen zijn voor modeljaar 2025 voorzien van een nieuwe, strakkere voorbumper en een vernieuwd grilleontwerp met een nieuwe Crystal Black bovenste sierlijst en donkere interne koplampafwerking die een meer uitgesproken gezicht creëren. De nieuwe voorbumper heeft meer uitgesproken karakterlijnen, aangevuld met gewijzigde onderste sierdelen die zijn afgewerkt in hoogglanzend zwart om de auto te aarden en de HR-V een doelgerichter uiterlijk te geven. Daarnaast zijn er nieuwe koplampunits met herziene interne onderdelen met prominentere dagrijverlichting, omhuld met een donkere afwerking. Advance- en Advance Plus uitvoeringen zijn voorzien van adaptief grootlicht (ADB-technologie).

Aan de achterzijde heeft de LED-lichtbalk over de volledige breedte een herzien intern ontwerp, aangevuld met een nieuw palet van exterieurkleuren die helpen de algehele vorm van de auto te accentueren, met drie nieuwe kleuropties in het assortiment: Sage Green, Seabed Blue en Urban Grey.

Binnenin zijn het centrale dashboard en de middenconsole opnieuw vormgegeven om de draadloze oplaadmat gemakkelijker toegankelijk te maken vanaf zowel de passagiers- als de bestuurdersstoel. De middenconsole is afgewerkt in hoogglanzend Piano Black en is nu platter en ergonomischer vormgegeven. Betere geluidsdemping in het interieur belooft meer comfort in de HR-V. Bovendien is de nieuwe Advance Style Plus-uitvoering voorzien van een panoramadak, terwijl privacyglas, dat standaard is op alle uitvoeringen, voor meer veiligheid en comfort zorgt.

Advance Plus

Ter gelegenheid van de introductie van de vernieuwde HR-V heeft Honda de Advance Plus-uitvoering ontwikkeld met exclusieve stylingdetails. Deze uitvoering is gebaseerd op de Advance Style-uitvoering en is voorzien van een exclusieve, uitgebreide lakafwerking, waarbij de onderste bumpers, wielkuipen en onderste portiersierlijsten nu in dezelfde kleur zijn uitgevoerd als de carrosserie, aangevuld met een grille in Crystal Black. De uitvoering wordt ook geleverd met een unieke set lichtmetalen velgen.

Honda SENSING veiligheid

De HR-V e:HEV blijft diverse veiligheidsfuncties en bestuurdershulpmiddelen bieden, waaronder de toevoeging van een Multi View camerasysteem. Deze functie wordt geactiveerd via het centrale touchscreen en geeft een 360 graden beeld van de omgeving van het voertuig, met de keuze uit zij- of bovenaanzicht. Dankzij een groothoekcamera met hoge resolutie is er een beter zicht op de omgeving van de auto, inclusief herkenning van bermen zonder stoepranden of markeringen langs de weg. Bovendien zijn de actieve veiligheidssystemen herzien om hun inbreuk op dagelijks ritten te verminderen.

De Traffic Jam Assist-functie, die nu ook stuurondersteuning biedt vanaf 0 km/u, ontlast de bestuurder in het verkeer en verbetert de toch al indrukwekkende bescherming tegen botsingen.