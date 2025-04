Honda viert 30 jaar CR-V

Centraal in de 'Dream Pod'-transformatie staat de EGOE Nestboard 650, een compacte inbouwoplossing voor kamperen die past in de 617-liter bagageruimte van de CR-V. Bij neergeklapte achterbank ontvouwt de dubbele matras zich eenvoudig tot een slaapruimte voor twee volwassenen. In de basis van de unit bevindt zich een uitschuifbare lade met een kookstel, een opvouwbare spoelbak en opbergruimte voor keukengerei, bestek en servies.

Binnenin beschikt de Dream Pod over aangepaste comfortvoorzieningen, zoals 'tech pods' met LED-leeslampjes, uitschuifbare zijtafels en USB-oplaadpunten. Speciaal vervaardigde verduisteringspanelen voor de achterruiten en een uittrekbaar gordijn achter de voorstoelen zorgen voor extra privacy.

Verschillende originele Honda-accessoires vergroten de kampeermogelijkheden van de 'Dream Pod'. Zo is er een door Honda gecertificeerde Thule-fietsendrager op de afneembare trekhaak achteraan, waarmee ook het trekvermogen van 1.500 kg ten volle benut kan worden. Op maat gemaakte rubberen vloermatten houden het interieur schoon na een modderige wandeling.

30 jaar avontuur

Honda zette een nieuwe stap toen het in 1995 de originele CR-V (Compact Recreational Vehicle) op de markt bracht. Vandaag is de CR-V aan zijn zesde generatie toe en was hij in 2024 de derde best verkochte SUV ter wereld, met meer dan 1 miljoen exemplaren verkocht in Europa sinds zijn lancering.