Honda introduceert nieuwe Jazz

12 februari 2020 | Honda introduceert de nieuwe Jazz. Kenmerkend is de e:HEV hybride technologie. De gloednieuwe compacte auto belooft meer comfort voor inzittenden met intuïtieve technologie, naadloze connectiviteit en diensten op afstand die naadloos integreren in het dagelijkse leven van de inzittenden. De auto zal in de zomer van 2020 in Nederland beschikbaar zijn, met prijzen die beginnen bij 24.400 euro (incl. BTW, BPM (berekend op basis van NEDC 2.0) en rijklaarkosten) voor de Jazz en 29.950 euro (incl. BTW, BPM en rijklaarkosten) voor de Crosstar-variant.

De Jazz zal voor het eerst in Europa exclusief verkocht worden met een hybride aandrijflijn. Het e:HEV-systeem is opnieuw ontwikkeld voor de Jazz. Het bestaat uit twee elektromotoren die verbonden zijn met een 1,5-liter DOHC i-VTEC-benzinemotor, een lithium-ionbatterij en een transmissie met vaste versnelling via een intelligente bediening, die allemaal samenwerken om een soepele en directe responsiviteit te bieden.

De elektromotoren zijn door Honda zelf ontwikkeld om zo licht, compact, efficiënt en krachtig mogelijk te zijn. De elektrische aandrijfmotor draait tot 13.300 rpm om een hoog koppel van maximaal 253 Nm te genereren voor een aanzienlijke versnelling bij lage snelheden.

In plaats van een conventionele transmissie zorgt een enkele vaste-overbrengingsverhouding voor een directe verbinding tussen bewegende onderdelen, met als doel een soepelere overdracht van het koppel en een lineair gevoel tijdens het versnellen. Deze opzet zou ervoor zorgen dat het systeem van Honda compacter is dan een planetaire e-CVT die vaak gebruikt wordt in andere hybride voertuigen, en bovendien verfijnder.

Het totale vermogen bedraagt 109 pk / 80 kW. Dit brengt de auto binnen 9,4 seconden naar 100 km/u en is goed voor een maximumsnelheid van 175 km/u. Het hybride systeem heeft een CO2-uitstoot vanaf 102 g/km (WLTP) en een brandstofverbruik van 4,5 l / 100 km (WLTP) bij het standaard model en 110 g/km (WLTP) en 4,8 l / 100 km (WLTP) bij de Crosstar.

In de meeste stedelijke omgevingen is het voertuig het efficiëntst wanneer er wordt gewisseld tussen elektrische aandrijving en hybride aandrijving. De Engine Drive-stand is de meest efficiënte keuze voor op hoge snelheid op de snelweg rijden en kan worden aangevuld met een kortstondig piekvermogen van de elektrische aandrijfmotor voor snelle acceleratie. In de Hybrid Drive modus kan een teveel aan vermogen van de benzinemotor teruggevoerd worden via de generatormotor om het accupack weer op te laden. EV Drive wordt ook ingeschakeld wanneer de auto vertraagt en energie verzamelt via regeneratief remmen om de batterij op te laden.

Bij het ontwikkelen van de nieuwe Jazz werkten de ingenieurs van Honda nauw samen met het ontwerpteam om ervoor te zorgen dat de auto de royale binnenruimte behield die kenmerkend was voor eerdere generaties. De bagageruimte (met achterbank omhoog) begint vanaf 298 liter en kan worden vergroot tot 1.203 liter (achterbank omlaag, tot het dak).

Fundamentele ontwikkelingen zijn onder meer het verkleinen van het motorinlaatsysteem, de transmissie inclusief de aandrijf- en generatormotoren, maar ook de power control unit (PCU) om extra ruimte te maken. Hierdoor past de aanvullende 12 V-accu ook in het motorcompartiment. Dit alles is mogelijk dankzij het gebruik van de nieuwste halfgeleiders voor de power control unit. De sleutel tot het maximaliseren van de ruimte in de cabine is ook de plaatsing van de brandstoftank in het midden van het chassis onder de voorstoelen, wat uniek is in deze klasse. Hierdoor behoudt de Jazz de uitzonderlijk veelzijdige Magic Seats achter die zowel volledig platte of opklapbare stoelflexibiliteit bieden, afhankelijk van de benodigde laadruimte.

De gloednieuwe Honda Jazz belooft naadloze connectiviteit. De lcd-touchscreen is ontworpen om afleiding voor de bestuurder te beperken; de bedieningstijd voor de meest gebruikte bedieningselementen is volgens Honda met 58% verminderd in vergelijking met het vorige model. De systeeminterface is op dezelfde manier te navigeren als een smartphone, met veegbesturing om door pagina's en lijsten te bladeren. Het display kan worden geconfigureerd voor elke gebruiksvereiste, met aanpasbare snelkoppelingen naar veelgebruikte functies en audiobronnen.

Verbonden infotainmentdiensten zijn toegankelijk via het touchscreen of via spraak, inclusief weer, parkeerlocaties, muziek, navigatie, locatiebepaling en telefoondiensten. De suite van ingebouwde apps kunnen worden aangevuld met smartphone mirroring via ingebouwde Android Auto- en Apple CarPlay-ondersteuning, die beschikbaar zijn via een draadloze verbinding of een usb-kabel. De Jazz beschikt ook voor het eerst over een wifi-hotspot.

De verbonden diensten en toepassingen die te bedienen zijn via het touchscreen, zijn ook te activeren met stemopdrachten via de Honda Personal Assistant. De Honda Personal Assistant, voor het eerst gezien in de Honda e, is een kunstmatige intelligentie (AI) die gebruik maakt van slimme, op instructies gebaseerde, natuurlijke gesprekken en contextueel begrip om toegang te bieden tot een reeks online diensten. De Honda Personal Assistant is te activeren door 'OK Honda' te zeggen, gevolgd door een vraag of instructie. De gehumaniseerde respons wordt vergezeld van een abstracte gezichtsanimatie om visuele erkenning te geven van de interactie. Dankzij contextuele herkenning kunnen gebruikers een normaal gesprek voeren omdat de AI de context van vervolgvragen en antwoorden begrijpt. Ook biedt het de mogelijkheid tot een realtime zoekfunctie, met context, om diensten te vinden die beschikbaar zijn op bepaalde tijdstippen.

De nieuwe Honda Jazz wordt standaard geleverd met een pakket veiligheidsfuncties en bestuurdershulpmiddelen, zoals een nieuw ontwikkelde breedbeeldcamera aan de voorzijde die het gezichtsveld zou verbeteren. Het Collision Mitigation Brake System van Honda kan nu ook 's nachts gebruikt worden om voetgangers en fietsers te detecteren, en schakelt nu de remmen in wanneer tegenliggers opeens afslaan of in de baan van de auto komen.

Voor het eerst wordt de Jazz nu standaard geleverd met Adaptive Cruise Control en Lane Keep Assist System. Evenals het Road Departure Mitigation System, dat de bestuurder helpt niet van de weg af te wijken door de deze te waarschuwen wanneer het systeem detecteert dat het voertuig een rijstrookmarkering kruist of de buitenrand van een bestrating of tegemoetkomende voertuigen nadert. Blind Spot Information (blindehoekinformatie), samen met Cross Traffic Monitor (monitor voor kruisend verkeer) blijven ook standaard op Executive uitrusting.

Intelligent Speed Limiter herkent verkeersborden en stelt de snelheidslimiet in. Als een verkeersbord een lagere snelheid toont in vergelijking met de werkelijke voertuigsnelheid, knippert een indicator op het display met een alarmgeluid en verlaagt het systeem geleidelijk de voertuigsnelheid. Auto High-Beam Headlights (automatisch grootlicht) en Traffic Sign Recognition blijven allemaal onderdeel van Honda SENSING's aanbod op de nieuwe Jazz.

Passieve veiligheid is net zo belangrijk voor Honda als actieve veiligheid, en om inzittenden te beschermen in geval van een ongeluk, is de gloednieuwe Jazz nu uitgerust met tien airbags, inclusief een nieuwe airbag middenvoor. Deze airbag in het midden is geïntegreerd in het midden van de rugleuning van de bestuurdersstoel en rolt uit bij een aanrijding, waardoor de hoofden van de inzittenden worden beschermd tegen botsingen

Honda e kost 34.500 euro

15 oktober 2019

Honda toont productieversie e

4 september 2019

Elektrische Honda heet e

8 mei 2019

Honda onthult E Prototype

27 februari 2019