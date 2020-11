Vijf EuroNCAP sterren voor Honda Jazz

12 november 2020 | De nieuwe Honda Jazz e:HEV heeft de maximale 5-ster beoordeling ontvangen in the laatste ronde van de Euro NCAP-veiligheidstests, die een reeks rigoureuze nieuwe beoordelingen introduceren. De Jazz heeft een geavanceerde gloednieuwe carrosserie en is standaard uitgerust met een uitgebreid pakket actieve veiligheidstechnologie├źn en hulpmiddelen voor de bestuurder.

De nieuwe Jazz is exclusief beschikbaar met een hybride aandrijflijn en is het eerste model van Honda in Europa dat voorin standaard is voorzien van een airbag in het midden. De airbag is geïnstalleerd in de rugleuning van de bestuurdersstoel en vouwt zich uit in de ruimte tussen de bestuurder en de bijrijder om de kans te verkleinen dat de hoofden van de inzittende voorin rechtstreeks in botsing komen bij een zijdelingse aanrijding.

Om ervoor te zorgen dat de airbag nauwkeurig is geplaatst om maximale bescherming te bieden tijdens de ontplooiing, gebruikt de airbag drie bevestigingsbanden die de airbag in een bocht rond de bestuurder leiden. Om deze nieuwe functie mogelijk te maken, heeft het technische team de airbag ontwikkeld om in de bovenste steun van de nieuw ontworpen bestuurdersstoel te passen. De nieuwe airbag in het midden werkt in combinatie met twee andere functies bij een zijdelingse aanrijding. De gordelvoorspanners voor zowel de bestuurder als de bijrijder zorgen voor minder zijwaartse beweging van de inzittenden en worden verder ondersteund door de hogere middenarmsteun. De impact van deze nieuwe aanpak kan letsel aan de hoofden van beide inzittenden aanzienlijk verminderen.

Deze nieuwe airbag is één van 10 in de Jazz e:HEV, die ook beschikt over een i-side-airbagsysteem voor de achterbank. Deze unieke airbag met dubbele structuur, geïnstalleerd in het zitkussen van de achterbank, wordt geactiveerd om de achterpassagiers te beschermen tegen botsingen tegen de deur en de C-stijl bij een zijdelingse aanrijding. De airbag is ook compact ontworpen om niet af te doen aan de unieke magische achterbankfunctie van de Jazz.

De passieve veiligheidsfuncties worden aangevuld door de toonaangevende actieve Honda SENSING- en bestuurder ondersteunende technologieën, met nu onder andere een verbeterde groothoekcamera met een hogere resolutie. Deze camera vervangt de multifunctionele camera en sensor van de vorige generatie Jazz en herkent een groter aantal wegoppervlakken en verkeersomstandigheden. De Honda SENSING-suite, standaard op alle Honda-modellen, omvat ook Adaptive Cruise Control, Lane Keeping Assist en Road Departure Mitigation naast tal van andere functies.

Tijdens het ontwerp en de ontwikkeling van de Jazz hebben de Honda-ingenieurs ook de Advanced Compatibility Engineering (ACE) carrosserietechnologie van het merk geïmplementeerd die de basis vormt voor uitstekende passieve veiligheidsprestaties. ACE-technologie helpt om de energie van een botsing gelijkmatig te verdelen over de voorkant van het voertuig en vermindert ook de energie die wordt overgebracht in het andere voertuig.

Euro NCAP's testprotocollen beoordelen de impact van botskrachten bij een aanrijding. Een belangrijk onderdeel van de NCAP-beoordeling was of de Jazz de mogelijkheid heeft om zijn inzittenden te beschermen en de impact op het andere voertuig dat betrokken is bij een botsing te verminderen. De beoordeling vereist dat botskrachten worden gericht op die delen van de carrosserie waar de energie efficiënt en veilig kan worden geabsorbeerd, waarbij het passagierscompartiment zo intact mogelijk blijft en de inzittenden niet worden blootgesteld aan gevaarlijk hoge niveaus van vertraging. Beide functies moeten tegelijkertijd plaatsvinden bij een aanrijding

De tests breiden ook de reikwijdte van beoordelingen van zijdelingse botsingen uit en onderzoeken de veiligheid na een botsing. De normen die worden toegepast op autonome noodremsystemen zijn ook herzien en de waarschuwingssystemen voor de bestuurder worden nu ook getest.

Honda introduceert nieuwe Jazz 2020

12 februari 2020