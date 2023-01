Honda Jazz aangepast voor modeljaar 2023

Op zoek naar een Honda Jazz 1.5 Crosstar?

De Elegance- en Advance-uitvoeringen zijn uitgerust met een nieuwe, meer uitgesproken grille en een donkerder inzetstuk voor de koplampen. De vernieuwde onderzijde van de bumpers voor- en achteraan geven de Jazz een meer gefocust uiterlijk. Nieuwe kleuren voor de lichtmetalen velgen van de Advance-uitvoering vervolledigen de uitwendige aanpassingen aan de Jazz.

Ook de Jazz Crosstar krijgt verschillende uiterlijke aanpassingen, met een robuustere, meer avontuurlijke uitstraling als resultaat. De meer uitgesproken grille heeft een duidelijk honingraatontwerp. De vernieuwde bumpers zijn voorzien van zilveren inzetstukken, ontworpen om eruit te zien als bodembescherming, samen met de nieuwe, bijpassende sideskirts. Een nieuw uiterlijk voor de lichtmetalen velgen werkt de updates af met, samen met een nieuwe kleurstelling: Fjord Mist Blue.

Aan de binnenkant zijn de Elegance- en Advance-uitvoeringen voorzien van nieuwe kleuren, materialen en afwerkingsdetails. Nieuwe stoelbekleding en de nieuw vormgegeven voetplaat en deurpanelen verfraaien het vernieuwde interieur van de Crosstar, net als de nieuwe afwerking van het dashboard, de middenconsole en het minimalistisch vormgegeven stuurwiel.

Advance Sport-uitvoering

De nieuwe, opvallende Advance Sport-uitvoering is verkrijgbaar in de exclusieve lakafwerking, Urban Gray. Deze uitvoering is voorzien van unieke voorbumperafwerking, een sportieve grille, hoogglans zwarte zijspiegels en unieke, 16-inch lichtmetalen velgen.

Binnenin profiteert de Advance Sport van specifiek uitgewerkte verbeteringen waardoor het sportieve gevoel van de nieuwste Jazz e:HEV wordt. De stoelen zijn afgewerkt met een unieke combinatie van zwart synthetisch suède en grijs synthetisch leer. De bekleding van het nieuwe stuurwiel, de centrale armsteun en de deurpanelen is minutieus afgewerkt met een contrasterend geel stiksel.

e:HEV hybride

De nieuwste generatie e:HEV-aandrijflijn bestaat uit twee elektromotoren, een zuinige benzinemotor, automatische transmissie en drie rijmodi. Alle aspecten van het e:HEV-systeem werden opnieuw uitgewerkt. Het vermogen van de elektrische aandrijving stijgt met 10 kW (14 pk), voor een totaalvermogen van 90 kW (122 pk). Het vermogen van de generator neemt toe met 8 kW, goed voor een piek van 78 kW (106 pk). Het vermogen van de 1,5-liter benzinemotor met benzine-inspuiting met één verstuiver per cilinder neemt 7 kW toe en produceert nu een maximum van 79 kW (107 pk). Het koppel is nog steeds 131 Nm. Het hybridesysteem van Honda produceert een CO2-uitstoot vanaf 102 g/km. Voor de Advance Sport-uitvoering is dat 106 g/KM.

De aangepaste acceleratierespons van de Crosstar-, Elegance- en Advance-modellen vergroten volgens Honda het acceleratiegevoel. De Advance Sport onderscheidt zich nog van de andere uitvoeringen door een andere instelling van het gaspedaal, wat zou zorgen voor meer aandrijfkracht en verbeterde responseigenschappen. Daarbovenop werd de lineaire schakelregeling herzien waardoor de benzinemotor een nieuw, hoger schakelpunt van 6.300 tpm heeft.

Om de voordelen van de aangepaste aandrijflijn optimaal in te zetten, werd ook de ophanging van de Advance Sport aangepast. De voorste veerconstante is 8% lage, de achterste 20%. Deze herziene stijfheidsbalans van voor naar achter vermindert de longitudinale krachten voor een meer gefocuste, dynamische rit. De nieuwe, stijvere dempers zorgen volgens de fabrikant weer voor meer grip en snelheid in bochten.

Dankzij feedback van klanten voegt Honda nu trekvermogen toe, wat de Jazz e:HEV veelzijdiger maakt. Alle uitvoeringen kunnen een gewicht van 500 kg trekken, voldoende voor kleine aanhangwagens of een fietsendrager.

Honda SENSING veiligheidspakket

Een camera met hoge resolutie en een brede hoek claimt een beter bewustzijn van de omgeving van het voertuig. Het systeem herkent bermen zonder stoepranden of markeringen. De actieve veiligheidssystemen werden herzien zodat ze minimaal storen tijdens dagelijkse ritten. De Traffic Jam Assist, nu ook met stuurondersteuning vanaf 0 km/u, neemt heel wat belasting weg bij de bestuurder tijdens het filerijden en verhoogt de nu al indrukwekkende bescherming tegen botsingen.

Deze rijhulpsystemen zorgen voor een aanvulling op de standaard voorziene veiligheidssystemen. Zo zijn er tien airbags, waaronder knie-airbags voor de inzittenden en airbags voor in het midden. De nieuwste Jazz en Jazz Crosstar beschikken over actieve veiligheidstechnologieën en rijhulpmiddelen die de maximale beoordeling van vijf sterren hebben gekregen bij de Euro NCAP-veiligheidstests van 2020.

De verkoop van de vernieuwde Honda Jazz en Jazz Crosstar voor de Europese markten start begin 2023.