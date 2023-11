Ford Transit Custom en Ranger onderscheiden

Een vakjury van 25 bedrijfswagenjournalisten riep de nieuwe Transit Custom uit tot International Van of the Year 2024. De nieuwe generatie werd eerder dit jaar geïntroduceerd en biedt het meest brede uitvoeringenaanbod tot nu toe. Nieuw zijn functies zoals een 5G-modem voor connectiviteit, een kantelbaar stuurwiel en Delivery Assist dat meer dan twintig seconden per tussenstop bespaart en de productiviteit van zijn voorgangers vergroot.

De Transit Custom was afgelopen jaar de bestverkochte lichte bedrijfswagen in Europa. In 2021 en 2022 was het in het Verenigd Koninkrijk zelfs het bestverkochte voertuig in het algemeen. Het nieuwe model wordt geproduceerd in de geavanceerde Ford Otosan-fabriek in Yeniköy, Turkije.

Ranger haalt pick-up-onderscheiding binnen

Na zware on- en offroad-tests door de jury eerder dit jaar in Griekenland is de Ford Ranger voor de derde keer onderscheiden met de International Pick-up Award.

De Ranger is het 'meest wereldwijde' Ford-model: ontworpen en ontwikkeld door de werknemers van het Ford ontwikkelingscentrum in Australië, geproduceerd in zes Ford-fabrieken op vier continenten en actief bij klanten over de hele wereld. In Europa is de Ranger de afgelopen acht jaar de bestverkochte pick-up. Het model is zelfs goed voor de helft van alle Europese pick-upverkopen.

De Ford Ranger is tot winnaar uitgeroepen door een jury van ervaren journalisten uit Europa en Zuid-Afrika. In Zuid-Afrika staat ook de Ford Silverton-fabriek, waar de Ranger voor Europese klanten wordt geproduceerd.