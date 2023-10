Ford introduceert nieuwe Transit Custom

De EcoBlue-dieselversies van de nieuwe generatie Ford Transit Custom zijn inmiddels in productie. De levering hiervan start in dit vierde kwartaal van 2023. De nieuwe plug-in hybridevariant wordt vanaf de lente van 2024 uitgeleverd, terwijl de eerste exemplaren van de volledig elektrische Ford E-Transit Custom5 in de zomer van 2024 aan klanten worden overhandigd.

Gebruikers van een Ford Transit Custom gebruiken de cabine vaak ook als kantoor en kantine. Het nieuwe kantelbare stuurwiel als onderdeel van het Mobile Office-optiepakket, maakt het leven aangenamer doordat het stuurwiel kan kantelen als standaard voor tablets en laptops, of als plat tafeltje om administratieve werkzaamheden en lunchpauzes comfortabeler te maken.

Pakketbezorgers maken soms wel 200 stops per dag om 500 artikelen op een werkdag af te leveren. Daarbij is een strak tijdschema van groot belang. Delivery Assist (beschikbaar vanaf oktober 2024) helpt bij het reduceren van de bezorgtijd door een deel van het proces te automatiseren. Indien aanwezig, wordt Delivery Assist geactiveerd als de bestuurder de parkeerstand inschakelt. De Transit Custom schakelt dan automatisch de alarmlichten in, sluit alle geopende ramen en vergrendelt de portieren zodra de bestuurder de bestelwagen verlaat. Bij terugkomst kan de bestuurder sleutelloos instappen en het voertuig starten om meteen weg te rijden. De alarmlichten gaan vanzelf uit en de ruiten keren terug naar de vorige stand.

Bestuurders die in drukke stadsstraten werken, profiteren ook van de Exit Warning, een veiligheidsvoorziening van Ford Pro die voor het eerst wordt toegepast op de nieuwe Transit Custom. Deze slimme functie waarschuwt voor naderende weggebruikers als de bestuurder wil uitstappen, om bijvoorbeeld te voorkomen dat een voetganger of fietser wordt geraakt door een openzwaaiende bestuurdersdeur.

De helft van alle Transits die in Europa worden verkocht, hebben een vorm van op- of inbouw. Veel daarvan vereisen extra bedieningselementen en beeldschermen. Met het Upfit Integration System van Ford Pro kunnen conversiepartners het elektrische systeem van de Transit Custom, het standaard aanwezige touchscreen en aftermarket-apparatuur naadloos verbinden. Voor het toevoegen van bedieningselementen is het niet meer nodig om de cabine aan te passen of bedrading te splitsen, waardoor voertuigconversies sneller en efficiënter kunnen worden uitgevoerd met verbetering van de betrouwbaarheid en veiligheid.

Nieuw platform

Het nieuwe platform is zowel stijver als 100 kg lichter dan het platform van de vorige generatie en beschikt over een wielbasis die afhankelijk van de uitvoering, tot 200 mm is verlengd voor een optimaal laadvermogen.

De gesloten bestelwagen van de nieuwe Ford Transit Custom biedt een laadvolume van 5,8 tot 9,0 m3, een laadvermogen tot 1.435 kg en een maximale laadlengte van 3,45 meter dankzij de slimme doorlaadfunctie onder de passagiersstoelen. De Transit Custom is er ook als Dubbele Cabine en als Kombi, allemaal met keuze uit een standaard (L1) of verlengde (L2) wielbasis. Verder kunnen klanten rekenen op een maximum geremde aanhangergewicht tot 2,8 ton10. Een inklapbare trekhaak is optioneel.

Voor het eerst zijn alle versies van de nieuwe Ford Transit Custom uitgerust met een nieuwe ontworpen, semi-onafhankelijke achterwielophanging. Dit maakt niet alleen een verlaagde laadvloer mogelijk, maar tilt ook de stuurprecisie, het rijgedrag en de tractie naar een hoger niveau. De voorwielen en veerpootbruggen zijn verder naar voren geplaatst, wat zorgt voor betere toegang tot de cabine, meer voetruimte en verbeterde voetsteunen voor de inzittenden voorin. Daarnaast is het eenvoudiger parkeren en manoeuvreren dankzij de kortere overhang aan de voorkant.

De reeks rijhulpsystemen van de Transit Custom is uitgebreid met functies zoals Cross Traffic Assist, Reverse Brake Assist, 360 graden camera en Intelligent Adaptive Cruise Control met Stop & Go-technologie voor de versies met een automatische transmissie, voor extra ontspannen filerijden.

Productiviteit verhogen, gebruikskosten verlagen

De nieuwe Ford Transit Custom wordt ondersteund door het Ford Pro-ecosysteem met software en connectiviteitsdiensten. Hiertoe behoren onder meer de beheertools van Ford Pro Telematics, de FordPass Pro-app en het FORDLiive connected uptime-systeem.

Met behulp van de op maat gemaakte functies van Ford Pro Telematics (gratis gedurende het eerste jaar) kunnen eigenaren van de Transit Custom zien waar hun voertuigen zich bevinden, het verbruik bijhouden en onderhoudsstatus inzien. Het systeem helpt ook bij het verlagen van brandstof- en onderhoudskosten door bijvoorbeeld spraakberichten te sturen aan de bestuurder bij bijvoorbeeld overmatig stationair draaien, hard remmen of accelereren en rijden zonder veiligheidsgordel. Telematics kan voertuigeigenaren ook real-time beveiligingswaarschuwingen sturen als het systeem diefstal, ongeoorloofd gebruik of activiteiten buiten de ingestelde werktijden detecteert.

De FordPass Pro-app is beschikbaar voor ondernemers zonder fulltime ondersteuning voor wagenparkbeheer. Met de gratis smartphone-app kunnen klanten hun voertuig op afstand vergrendelen en ontgrendelen, de locatie controleren, de brandstofuitgaven volgen en onderhoudswaarschuwingen ontvangen over vloeistofniveaus, de bandenspanning, de leeftijd van de olie en de staat van de remmen, om kostbare defecten te helpen voorkomen.

Na het activeren van de 5G-modem en de ingebruikname van het Ford Pro Software-pakket profiteren eigenaren van het uptime-verhogende FORDLiive voor meer inzetbaarheid. Prognoses van Ford tonen aan dat FORDLiive stilstand (downtime) met 60% kan verminderen: in 2022 maakte het systeem meer dan 300.000 extra dagen voertuigbeschikbaarheid in heel Europa mogelijk, wat een economische waarde van ongeveer € 138 miljoen vertegenwoordigt.

De 5G-modem maakt het ook mogelijk om Ford Power-Up-updates te ontvangen voor meer dan dertig afzonderlijke voertuigmodules voor de Transit Custom. Die kunnen de prestaties verbeteren, kwaliteitsupgrades doorvoeren, bestaande functies bijwerken en zelfs nieuwe functies toevoegen. De meeste updates zijn in minder dan twee minuten voltooid.

Interieur

Elke Ford Transit Custom is standaard uitgerust met een 13-inch touchscreen, dat voor het gebruiksgemak licht naar de bestuurder toe is gekanteld. Via het beeldscherm is het nieuwste SYNC 4 communicatie- en informatiesysteem met ingebouwde modem te bedienen. Achter het stuurwiel herbergt een 12-inch digitaal instrumentencluster.

De ontwerpers van Ford hebben deze digitale innovaties gecombineerd met fysieke functies die de ergonomie verbeteren voor bestuurders die veel tijd in de cabine van de Transit Custom spenderen. Het nieuwe platform maakt een zitpositie mogelijk die zou lijken op die van een reguliere auto, terwijl de vlakke vloer, de elektronische handrem, het 'squircle'-vormige stuurwiel en een hoog gemonteerde versnellingspook op modellen met automatische transmissie extra gemak en comfort in de cabine beloven.

Voor het eerst in dit segment biedt Ford airbags in het dak, waardoor het dashboard voortaan zoveel opbergruimte biedt, dat er een laptop of A4-formaat documenten in passen. Ook ontstaat hierdoor een flexibele ruimte voor extra accessoires of apparaten, die met behulp van een veelgebruikte AMPS-bevestiging eenvoudig en op handige afstand van de inzittenden gemonteerd kunnen worden.

Aandrijfvarianten

Ford levert de Transit Custom met keuze uit de nieuwste generatie Ford EcoBlue-dieselmotoren met vermogens van 110 pk, 136 pk, 150 pk en 170 pk. Het brandstofverbruik en de CO2-emissie zijn met bijna 6%4 verlaagd ten opzichte van het uitgaande model. Een handgeschakelde zesversnellingsbak is standaard.

De 136 pk en 170 pk sterke dieselmotoren zijn optioneel te combineren met een nieuwe 8-traps automaat en komen met een trekvermogen tot 2.800 kg. Tevens zijn de versies met een automatische transmissie, voor het eerst in de Ford Transit Custom, leverbaar met vierwielaandrijving. Dit systeem is in staat het koppel tussen de voor- en achteras in minder dan 20 milliseconden te verdelen via een elektronisch gestuurde koppeling. Wie extra tractie wenst, maar geen automatische transmissie, kan op de Trail uitvoering de 136 pk of 150 pk sterke dieselversie bestellen met een mechanisch sperdifferentieel.

De nieuwe Ford Transit Custom Plug-in Hybrid combineert een 2,5-liter Atkinson-benzinemotor met een 11,8 kWh-batterij, goed voor een systeemvermogen van 233 pk en een volledig elektrische actieradius tot 54 km (theoretisch). Handig van de plug-in hybrideversie is de ProPower Onboard-functie om externe elektrische apparaten van stroom te voorzien via een 2,3 kW stroompunt. De aandrijflijn van de nieuwe Ford Transit Custom Plug-in Hybrid is vergelijkbaar met die van de Ford Kuga Plug-in Hybrid en wordt ondersteund door de laadoplossingen van Ford Pro Charging voor thuis, op het wagenpark en in het openbaar.

Elke motorvariant van de nieuwe Ford Transit Custom komt met Selectable Drive Modes6 waarmee de aandrijflijn geoptimaliseerd kan worden voor een reeks gebruiksscenario's, zoals Eco en Tow/Haul, waarmee bestuurders eenvoudig de prestaties van de Transit Custom kunnen afstemmen op verschillende operationele vereisten en rijomstandigheden.

Productaanbod

Het productaanbod van de nieuwe Ford Transit Custom is het grootste tot nu toe. Klanten hebben keuze uit L1 en L2 en GVW-opties van 2,8, 3,0 en 3,2 ton.

Gesloten Bestel

Dubbele cabine

Kombi, nu verkrijgbaar in rijkere uitrustingsniveaus

Daarnaast is er keuze uitrustingsniveaus:

Trend, inclusief pakket rijhulpsystemen.

Limited, biedt een eigen uitstraling en een modern interieur.

Trail, met vierwielaandrijving of mechanisch sperdifferentieel voor extra tractie.

Sport, sportieve styling met onder meer 17-inch lichtmetalen wielen en kenmerkende Sport striping.

De nieuwe Transit Custom is te bestellen vanaf € 32.420 (ex. BTW/BPM).