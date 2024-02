Ford introduceert Transit Custom MS-RT

De Ford Transit Custom MS-RT heeft een op de autosport geïnspireerd uiterlijk, een exclusieve interieuruitrusting en biedt de aandrijflijnopties diesel, plug-in hybride (benzine) en volledig elektrisch. De nieuwste Transit Custom MS-RT is ontwikkeld voor hogere productiviteit en meer laadvermogen. De bestelwagen heeft laadruimte tot 6,8 kuub, een netto laadvermogen tot 1.124 kg.

De Ford Transit Custom MS-RT is voorzien van een geheel nieuwe, aerodynamische voorbumper met geïntegreerde spoiler, sportieve dorpels die de bestelwagen optisch verlagen en een eveneens geheel nieuwe, sportief vormgegeven achterbumper met geïntegreerde diffuser. De Transit Custom MS-RT is verder uitgerust met een op de autosport geïnspireerde achterspoiler. Die is met computersimulaties ontwikkeld om de luchtgeleiding te optimaliseren en is er voor bestelwagens met achterdeuren ook in een gedeelde variant. De elektrische versies zijn voorzien van een extra LED-lichtstrip over de volle breedte tussen de koplampen.

De verbrede wielkasten bieden plaats aan exclusieve antracietkleurige 19 inch velgen die een halve inch breder zijn dan die van de Transit Custom Sport. Ze verlagen het onafgeveerde gewicht met ruim een kilogram per wiel en vergroten de spoorbreedte met ruim vijf centimeter ten opzichte van de standaard Transit Custom. Goodyear Eagle Sport bedrijfswagenbanden in de maat 235/45 R19, in combinatie met de onafhankelijke achterwielophanging van het geheel nieuwe platform van de Transit Custom, verbeteren de grip en de stabiliteit, terwijl ze ook comfort beloven.

De volledig elektrische E-Transit Custom MS-RT heeft het hoogste vermogen van alle Transit Customs tot nu toe. De elektromotor met 210 kW (286 pk) vermogen drijft de achterwielen aan. Om het energieverbruik te beperken, is het vermogen in de normale rijmodus 160 kW en in de Eco-modus 100 kW.

De 2.0-liter EcoBlue-dieselmotor met 125 kW (170 pk) vermogen is gekoppeld aan een achttrapsautomaat en is zowel met voor- als vierwielaandrijving leverbaar. De dieselmotor is er ook met 110 kW (150 pk); deze drijft via een handgeschakelde zesversnellingsbak de voorwielen aan. De plug-in hybride Transit Custom wordt aangedreven door een 2,5-liter benzinemotor met 171 kW (233 pk) in combinatie met een elektromotor en een batterij van 11,8 kWh.

Het interieur is voorzien van geheel nieuwe voorstoelen die extra zijdelingse ondersteuning bieden. Ze zijn bekleed met eco-leder en suède met MS-RT-logo's en blauw stiksel. De bestelwagens zijn uitgerust met een bestuurdersstoel en een bijrijdersbank. De versies met dubbele cabine bieden twee voorstoelen en drie achterstoelen met dezelfde bekleding. Een sportstuur met blauwe 12-uurmarkering en dito stiksel is standaard in beide versies.

Vanaf de introductie is een reeks MS-RT-kleuren beschikbaar, waaronder Yellow Green en MS-RT Blue. Standaard zijn glanzend zwarte spiegelkappen en deurgrepen. Alle MS-RT-modellen zijn voorzien van MS-RT Blue gelakte remklauwen, een opvallend nieuw detail voor de Transit Custom. Ook standaard zijn onder andere elektronische automatische temperatuurregeling met twee zones, een digitale achteruitrijcamera, parkeerassistentie voor en achter, cruisecontrol en Intelligent Speed Limiter.

De Transit Custom MS-RT wordt aangeboden via de Transit Centers in Nederland. De auto's worden afgebouwd en afgewerkt in een speciale nieuwe fabriek op het terrein van Ford in Dagenham, Groot-Brittannië.

Prijzen beginnen bij € 46.320 voor de Custom MS-RT dieselversie met 150 pk. De E-Transit Custom MS-RT is te bestellen vanaf € 60.720. Deze prijzen zijn exclusief belastingen.