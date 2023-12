Ford Transit Custom krijgt Exit Warning

Ford hoopt met de introductie van Exit Warning-technologie het risico op dergelijke ongevallen te verkleinen en de verkeersveiligheid te verbeteren. De nieuwe Ford Transit Custom kan worden uitgerust met Exit Warning-technologie. Radar en externe sensoren signaleren wanneer het openen van een portier zou kunnen leiden tot een botsing met een passerende weggebruiker. Er worden led-indicatoren op de buitenspiegels geactiveerd, evenals een waarschuwing op het dashboard.

Om te voorkomen dat het systeem onnodig wordt geactiveerd, treedt het alleen in werking als andere weggebruikers harder rijden dan 7 kilometer per uur. In geval van nood kunnen bestuurders en hun passagiers de functie handmatig uitschakelen.

Exit Warning werkt aan beide zijden van het voertuig. Dit kan handig zijn wanneer de bestuurder en andere inzittenden aan de bijrijderszijde uitstappen en er fietsers op het trottoir rijden of wanneer er een fietspad parallel aan de weg loopt.

De technologie is ook beschikbaar op het nieuwe Tourneo Custom Multi-Activity Vehicle, waarbij ook bescherming wordt geboden aan achterpassagiers die via de schuifdeuren uitstappen. Exit Warning wordt ook aangeboden op de nieuwe elektrische Explorer en de nieuwe Mustang, en zal naar verwachting in 2024 naar nog meer Fords worden uitgebreid. Veiligheidsinstantie Euro NCAP betrekt veiligheidsvoorzieningen als Exit Warning bij het toekennen van waarderingen aan voertuigen.