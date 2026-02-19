Ford introduceert Transit Custom Grey Platinum

Deze aandrijflijn heeft een 11,8 kWh (netto) accupakket en een 2,5-liter benzinemotor aan boord. Hij biedt een maximale elektrische actieradius (WLTP) van 55 kilometer en een trekgewicht van maximaal 2,3 ton en een laadvermogen tot 1,2 ton. Dankzij de gedeeltelijk elektrische ondersteuning heeft deze aandrijflijn een lage COâ''-uitstoot, wat resulteert in een laag BPM-bedrag.

Aan de buitenzijde springen de sportieve accenten direct in het oog. Splitters aan zowel de voor- als achterzijde, sideskirts en een geïntegreerde dakspoiler zorgen voor een stoer silhouet. Samen met matzwarte striping met rode accenten en zwarte 17-inch velgen creëren deze elementen een sportieve uitstraling.

Interieur

Dat is ook terug te zien in het interieur. De zwarte eco-lederen bekleding is afgewerkt met lichtgrijze Grey Platinum-stiksels voor een onderscheidend detailniveau. Het tussenschot in de uitvoering met enkele cabine biedt tevens extra ruimte voor bestuurder en passagier. Bij de dubbele cabine, in combinatie met ruiten in de dubbele zijschuifdeuren, zorgen speciale glasslook panelen tussen de C- en D-stijl voor een unieke afwerking. De tweede zitrij in deze cabine-variant wordt tevens voorzien van luxe individuele stoelen voorzien in zwart eco-leder.

Ford Pro heeft de Transit Custom Grey Platinum ontwikkeld in samenwerking met Snoeks Automotive, erkend Ford Pro Converter. Ford Pro Converters zijn officiële ombouwpartners die maatwerkoplossingen realiseren volgens de kwaliteits-, garantie- en veiligheidsnormen van Ford Pro. Zo zijn design, functionaliteit en COC-typegoedkeuring naadloos op elkaar afgestemd.

Prijs

De gesloten bestelwagen is per direct te bestellen voor € 52.016,- inclusief BPM. De uitvoering met dubbele cabine is eveneens per direct te bestellen en kent een vanafprijs van € 57.069,- inclusief BPM. De netto bijtelling bedraagt minimaal € 403,- per maand. De eerste leveringen worden verwacht in april 2026.