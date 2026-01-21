Ford biedt taxi-ombouw voor Transit Custom Kombi

De taxi-aanpassingen bestaan uit een panoramisch glazen dak, een speciale TriflexAIR klap-en-draaistoel bij de schuifdeur en een extra schuifdeurbediening. Het panoramisch glazen dak fungeert als nooduitgang, maar zorgt ook voor extra daglicht en een ruimtelijk uitzicht vanuit het passagierscompartiment.

De TriflexAIR klap-en-draaistoel laat zich in één vloeiende beweging wegklappen voor een royale doorgang naar de achterste zitrij. Zo wordt veilig personenvervoer gecombineerd met gemakkelijker in- en uitstappen voor de passagiers. De stoelsignalering wordt volledig geïntegreerd in het OEM-systeem van Ford en de bekleding van de middenbaan van de stoel wordt uitgevoerd in Ford-bekleding, zodat het interieur de uniforme en hoogstaande afwerking behoudt.

Elektrisch rijden met de BEV-variant

De elektrische E-Transit Custom Kombi maakt gebruik van een 71 kWh-accu (netto/bruikbare capaciteit) en is leverbaar in twee lengte-uitvoeringen. Hij biedt een theoretisch rijbereik tot 365 km (WLTP) en in de stad tot 497 km (WLTP). Bij een laadvermogen van 11 kW kan de accu in ongeveer acht uur volledig worden opgeladen. Snelladen is mogelijk tot 125 kW, goed voor een laadtijd van 10% tot 80% in ongeveer 29 minuten. Dankzij deze combinatie van accucapaciteit en laadsnelheid is de elektrische Transit Custom Kombi met taxi-ombouw geschikt voor intensieve inzet als emissievrij shuttle-vervoer en heeft altijd toegang tot (stedelijke) milieuzones.

Flexibiliteit met de PHEV-variant

Voor taxibedrijven die maximale inzetbaarheid zoeken en grotere afstanden rijden, biedt de plug-in hybride variant van de Transit Custom Kombi een mogelijk alternatief. De geëlektrificeerde aandrijflijn biedt niet alleen comfort en souplesse, ook is een volledig elektrisch rijbereik mogelijk tot 53 km (WLTP) dankzij een 11,8 kWh-accu (netto/bruikbare capaciteit). Daarnaast zorgt de lage COâ''-uitstoot voor een gunstig BPM-bedrag vanaf € 1.907. Bovendien mag de PHEV-variant dankzij zijn M1-voertuigclassificatie wel gewoon milieuzones binnenrijden, wat de inzetbaarheid in stedelijke gebieden vergroot.

Lokale ombouw voor de Nederlandse markt

De complete taxi-ombouw wordt in Nederland uitgevoerd en is volledig afgestemd op de specifieke eisen van de RDW-taxikeuring, wat standaard onderdeel is van het pakket. Zo voldoet het voertuig direct aan de formele toelatingseisen voor professioneel taxivervoer in Nederland. Het ombouwpakket is beschikbaar voor € 4.995,- excl. BTW/BPM en is vanaf heden bestelbaar bij de Ford agent. De Ford Transit Custom Kombi met de volledig batterij-elektrische aandrijflijn (BEV) heeft een vanafprijs van € 47.977,- excl. BTW/incl. BPM. De variant met de plug-in hybride aandrijflijn (PHEV) is beschikbaar vanaf € 47.472,- excl. BTW/incl. BPM. Naast deze Transit Custom Kombi ombouw is de luxe Tourneo Custom ook leverbaar als taxi, waarbij geen ombouw nodig is en wordt uitgegaan van een treinopstelling voor de passagiers. De Tourneo Custom is leverbaar vanaf € 54.297,- excl. BTW/incl. BPM met de volledig batterij-elektrische aandrijflijn, de plug-in hybride Tourneo Custom is leverbaar vanaf €52.418,- excl. BTW/incl. BPM.