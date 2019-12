Vijf EuroNCAP sterren voor Ford Puma

18 december 2019 | De Ford Puma heeft bij een botsproef van Euro NCAP vijf sterren gescoord voor de veiligheid. De Puma, een op de SUV geïnspireerde crossover, heeft de hoogst mogelijke beoordeling gekregen op basis van de strengere testprotocollen die in 2018 zijn geïntroduceerd.

Euro NCAP heeft de Puma hoog beoordeeld voor de veiligheid van inzittende volwassenen en kinderen. De hoogste scores werden gegeven bij de zijdelingse balktest en de strengere zijdelingse paaltests. Technologieën als Pre-Collision Assist met Active Braking, Intelligent Speed Limiter en het Lane-Keeping System werden ook geprezen.

De Ford Puma heeft 94% gescoord op bescherming van volwassen inzittenden, 84% op bescherming van meerijdende kinderen, 77% op bescherming van kwetsbare weggebruikers en 74% op veiligheid verhogende voorzieningen. De Puma scoorde het maximum aantal van 16 punten bij laterale botstests en het maximum aantal van 12 punten voor de installatie van het kinderbeveiligingssysteem.

De Puma is uitgerust met het Ford Co-Pilot360-systeem dat bestaat uit twaalf ultrasone sensoren, drie radars en twee camera's die op verschillende plekken zijn gemonteerd, alsmede een reeks geavanceerde functies en technologieën voor meer bescherming, betere rijeigenschappen en makkelijker parkeren, ontworpen om het rijden comfortabeler, eenvoudiger en veiliger te maken

Euro NCAP heeft het vijfsterrensysteem voor veiligheid ontwikkeld om het vergelijken van auto's voor consumenten, hun families en bedrijven te vergemakkelijken en hen zo beter in staat te stellen om, afhankelijk van hun behoeften, de veiligste keuze te maken. De beoordeling wordt bepaald op basis van een reeks tests die door Euro NCAP zijn ontworpen en door henzelf worden uitgevoerd. Deze tests vertegenwoordigen, in vereenvoudigde vorm, realistische scenario's van belangrijke ongevallen die zouden kunnen leiden tot letsel of overlijden van automobilisten, inzittenden of andere weggebruikers.

Het aantal sterren geeft aan hoe goed de auto presteert in de Euro NCAP-tests, maar deze score wordt mede beïnvloed door welke veiligheidsuitrusting de fabrikant op de verschillende markten aanbiedt. Een hoog aantal sterren geeft dus niet alleen een goed testresultaat aan, maar ook dat de veiligheidsuitrusting op het geteste model overal in Europa goed voorhanden is.