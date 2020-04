Ford Puma nu ook met automaat

28 april 2020 | De Ford Puma is er nu ook met PowerShift-automaat. De Puma met PowerShift is vanaf nu te bestellen bij de dealer. De transmissie met dubbele koppeling is leverbaar in combinatie met de 92kW / 125pk sterke 1.0 EcoBoost benzinemotor en noteert een brandstofverbruik van 4.9-5.0 l / 100km (NEDC). Mede door zijn geringe verbruik (en uitstoot) kent de automaat een geringe meerprijs en is hij leverbaar vanaf 28.650 euro.

De Puma 1.0 EcoBoost PowerShift is er in vier verschillende uitvoeringen, waaronder de Titanium en sportieve ST-Line. Beide uitvoeringen zijn er ook als extra rijk uitgeruste 'X'. De Puma Titanium 1.0 EcoBoost PowerShift is te bestellen vanaf € 28.650. De sportieve ST-Line is er vanaf € 29.800. De X-versies kosten in beide gevallen € 2.100 meer. De productie van de Puma met PowerShift-automaat zal naar verwachting op 1 juni 2020 van start gaan.

De Puma biedt tal van praktische oplossingen voor het meenemen van bagage. In de eerste plaats dankzij de bagageruimte met toonaangevende inhoud van 456 liter. Ook de Puma met PowerShift-automaat heeft de handige 'MegaBox' in de bagageruimte. De MegaBox biedt 763 mm breedte, 752 mm lengte en 305 mm diepte extra ruimte. Hierdoor zijn losse spullen tot zo'n 115 cm hoogte stabiel rechtop te plaatsen in de bagageruimte. Denk aan kamerplanten of zelfs twee golfsets. De MegaBox is ook geschikt voor vuile sportkleding of modderige laarzen. De MegaBox is gemakkelijk schoon te maken en water is simpel af te voeren dankzij een aftapplug.

De verstelbare vloer van de bagageruimte is in verschillende posities te plaatsen. In de laagste positie is maximale laadruimte beschikbaar en is de Ford MegaBox aan het oog onttrokken. In de hoge positie ontstaat een vlakke laadvloer die aansluit op de neergeklapte rugleuning van de achterbank. De vloer is ook verticaal te plaatsen tegen de achterzijde van de achterbankleuning zodat de volledige 456 liter bagageruimte beschikbaar is. In- en uitladen is extra eenvoudig dankzij de automatisch (door middel van een voetbeweging onder de bumper) te openen achterklep, waarmee Ford in dit segment de eerste is.

