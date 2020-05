Ford Puma nu ook als Vignale

28 mei 2020 | Ford breidt het assortiment van de Puma uit met een nieuwe aandrijflijn en een extra uitrustingsniveau. Nieuw zijn de luxueuze Puma ST-Line Vignale en een nieuwe zeventrapsautomaat met dubbele koppeling. Later dit jaar wordt er een nieuw Ford Performance-model aan het modellengamma toegevoegd: de Ford Puma ST.

De nieuwe zeventrapsautomaat met dubbele koppeling is vanaf nu te bestellen in combinatie met de 92 kW (125 pk) sterke 1.0 EcoBoost benzinemotor. Deze nieuwe aandrijflijn heeft een CO2-uitstoot van 137 g/km en een brandstofverbruik van 6,0 l/100 km volgens de WLTP-testnorm (NEDC: 110 g/km en 4,9 l/100 kilometer). De zeven versnellingen, het lichtgewicht ontwerp en de dubbele koppeling dragen allemaal bij aan een relatief gunstig brandstofverbruik en aan de rijdynamiek.

De Puma ST-Line Vignale is gebaseerd op de Puma ST-Line X en voegt nog meer premium styling en uitrusting toe. Unieke details zijn onder meer een satijnen aluminium boven-grille en omlijsting, een zwarte ondergrille, een in carrosseriekleur gespoten achterbumper en een grote achterspoiler. De ST-Line Vignale is standaard uitgerust met LED-koplampen, Windsor lederen stoelen, een met Manacor-leder afgewerkt stuurwiel, een B&O audiosysteem en het Ford KeyFree-systeem.

De Puma Titanium automaat is vanaf nu te bestellen met een vanafprijs van € 29.135. De Puma ST-Line Vignale met 155 pk EcoBoost Hybrid motor kost € 34.255.

