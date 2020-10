Ford Puma nu ook als Connected en ST

23 oktober 2020 | Ford Nederland voegt niet één maar twee nieuwe uitvoeringen toe aan het aanbod van de Puma. De Connected staat aan de basis van de line-up en de ST juist aan de top. De Puma is er nu, inclusief de Titanium (X), de ST-Line (X) en de ST Line Vignale, in meer uitvoeringen dan voorheen.

'Connected' staat bij Ford voor rijk uitgeruste modellen tegen redelijke prijzen. Speciaal voor de prijsbewuste koper is nu ook de Puma in deze uitvoering te bestellen. Zoals zijn naam al doet vermoeden is ook de Puma Connected standaard voorzien van SYNC3 met Apple Carplay, Android Auto, FordPass Connect met E-Call en een 8-inch touchscreen met Smartphone mirroring.

De nieuwe Puma Connected is verder voorzien van onder meer airconditioning, cruise control met speedlimiter, MyKey, een audiosysteem met DAB+, twee USB-aansluitingen en comfortstoelen met een 6-weg verstelbare bestuurdersstoel. Hij biedt veiligheidssystemen waaronder Pre-collision Assist met Post Impact Braking, Lane Keeping Aid en Lane Departure Warning. Net als de overige Puma's heeft ook de Connected de innovatieve MegaBox met afvoerplug en 80 liter extra laadruimte onder de (in hoogte verstelbare) laadvloer. Ook elektrisch bedienbare portierramen rondom en Intelligent Speed Assistance (verkeersbordherkenning) zijn standaard inbegrepen.

De Puma Connected wordt geleverd in combinatie met de 70kW / 95pk sterke 1.0 EcoBoost benzinemotor die is gekoppeld aan een handgeschakelde zesversnellingsbak. Hij heeft een vanafprijs van € 23.9751 en is via Ford Options al te rijden vanaf € 199 per maand.

Puma-nieuws van een geheel andere orde is de gloednieuwe ST. De Puma ST wordt aangedreven door de 147kW/ 2 00pk sterke 1.5 EcoBoost benzinemotor, die een acceleratie van 0 naar 100 km/u mogelijk maakt in 6,7 seconden en de Puma kan laten doorrazen tot 220 km/u. Het geoptimaliseerde onderstel is voorzien van een stijvere torsieas, een speciale stabilisatorstang en prestatiegerichte demperinstellingen. De besturing is 25 procent directer en de remmen zijn zeventien procent groter dan die van de standaard Puma. Ook de speciaal ontwikkelde Michelin Pilot Sport 4S-banden dragen bij aan het karakter van de meest wendbare Ford SUV tot nu toe.

De Puma ST is de eerste compacte SUV in Europa die leverbaar is met een mechanisch sperdifferentieel (LSD) dat de tractie van de voorwielen optimaliseert voor een betere wegligging in bochten, en onderstuur tot een minimum beperkt. Het sperdifferentieel werkt samen met Torque Vectoring Control. Ford Performance heeft de balans tussen de twee systemen geoptimaliseerd om de grip op droge en de souplesse op natte wegen te maximaliseren. Het speciale differentieel maakt deel uit van het Performance Pack dat ook bestaat uit de Performance Shift Lights en Launch Control dat is ontwikkeld voor gebruik op het circuit.

De Puma ST biedt zijn bestuurders vier speciale rijmodi, uiteenlopend van een Track-modus voor het meeste rijplezier tot aan de efficiënte Eco-modus die voor het eerst in een ST-model beschikbaar is.

Het design van de Ford Puma, met een aflopende daklijn en prominent gevormde wielkasten, leent zich bij uitstek voor een extreme ST-versie. De ST onderscheidt zich onder meer met zijn aangepaste voorbumper een splitter van Ford Performance. De grote dakspoiler, de 19-inch velgen en zwarte exterieuraccenten maken de uitstraling van de ST helemaal af. Hij is leverbaar in zes verschillende kleuren waaronder het voor de ST unieke Mean Green.

Bij het instappen vallen de ST-logo's op die door de buitenspiegels op de grond worden geprojecteerd. Vanbinnen maakt de ST naam met de verwarmbare Recaro-sportstoelen die zijn afgewerkt met een combinatie van leder en een stroef Miko Dinamica voor extra grip. De Speciale ST-instaplijsten, het afgevlakte ST-stuurwiel en de unieke stylingdetails maken deze Puma tot een echte ST.

Of het nu gaat om het B&O audiosysteem, de adaptieve LED-koplampen, FordKeyless Entry of de EATC automatische airconditioning, verwarmbaar stuurwiel en stoelen: praktisch alle mogelijke Puma-voorzieningen en assistentiesystemen zijn standaard inbegrepen. Zo heeft de Puma ST ook de riante bagageruimte dankzij de MegaBox, die standaard in de kofferbak van de Puma is verwerkt.

De Puma ST is nu te configureren vanaf € 40.7251. Het Performance Pack kost € 1.115.

