Ford Puma

Ford onthult Puma Titanium X

5 september 2019 | Ford trekt het doek van een extra luxe uitvoering van de nieuwe Puma. De chique versie van de compacte crossover van Ford beleeft volgende week zijn debuut tijdens de IAA in Frankfurt 2019. De nieuwe Puma Titanium X is de meest luxe variant van het gamma en zit vol functies die het comfort en het gemak naar een hoger niveau moeten brengen. De Puma Titanium X is standaard voorzien van technologie├źn zoals draadloos opladen van smartphones, een handsfree achterklep en een B&O audiosysteem. Hij onderscheidt zich daarnaast met een exclusieve afwerking van zowel het in- als exterieur.