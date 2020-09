Ford introduceert Puma ST

24 september 2020 | Ford introduceert de Puma ST. Behalve van Sports Technologies (ST) als een mechanisch sperdifferentieel (LSD) en gepatenteerde force vectoring-veren, is de Puma ST ook voorzien van diverse rijmodi, variƫrend van de Sport-modus tot de Eco-modus . De Puma ST wordt aangedreven door een 147 kW (200 pk) sterke 1.5-liter EcoBoost-motor, die een acceleratie van 0 naar 100 km/u mogelijk maakt in 6,7 seconden. Het geoptimaliseerde onderstel is voorzien van een stijvere torsieas en stabilisatorstang en demperinstellingen die specifiek voor dit model zijn. De besturing is 25 procent directer en de remmen zijn 17 procent groter dan die van de standaard Puma. Ook de speciaal ontwikkelde Michelin Pilot Sport 4S-banden dragen bij aan het karakter van de sportieve Ford SUV. De Puma ST is nu te bestellen voor 40.725 euro.

De sportieve vormgeving van de Ford Puma, met een aflopende daklijn en prominent gevormde wielkasten, leent zich bij uitstek voor een extreme ST-versie die vorm en functie optimaal combineert. De voorbumper is voorzien van een zogenoemde splitter, waarop de naam Ford Performance in reliëf is aangebracht. De splitter verhoogt de downforce op de vooras met zo'n tachtig procent, wat weer zorgt voor meer tractie en stabiliteit. De grote dakspoiler helpt ook de aerodynamica te optimaliseren. In de achterbumper is een kenmerkende diffuser geïntegreerd. De voor ST kenmerkende boven- en ondergrilles zijn ontworpen voor meer koeling van de motor.

De Puma ST is standaard voorzien van lichtmetalen 19 inch velgen die zijn gepolijst of afgewerkt in Magnetite. Er zijn zes carrosseriekleuren: Agate Black, Desert Island Blue, Fantastic Red, Frozen White, Magnetic en het opvallende Mean Green; een exclusieve ST-kleur. Het dak is standaard uitgevoerd in glanzend zwart, net als de randen van de grille, de sierstrips opzij, de spiegelkappen en de dakspoiler. Daarmee is de ST-versie van de Ford Puma nog eenvoudiger te herkennen.

Het interieur is even opvallend als de buitenkant van de Puma ST. Al voor het instappen projecteren de elektrisch verstelbare buitenspiegels het ST-logo op de grond. De verwarmbare, geprofileerde Recaro-sportstoelen, voorzien van het ST-logo in reliëf en afgewerkt in het stroeve materiaal Miko Dinamica, houden de bestuurder en voorpassagier op hun plaats. Ford Performance skidplates, een aan de onderzijde afgeplat en met leder bekleed stuurwiel en een ST-knop op de versnellingshendel behoren ook tot de uitrusting. De stoelbekleding, de hoes van de versnellingshendel en vloermatten met ST-logo zijn afgewerkt met stiksel in Metal Grey.

Om het comfort en het gebruiksgemak van de Puma ST te verhogen, behoren een draadloos oplaadpunt voor de smartphone, een verwarmbare Quickclear-voorruit, parkeersensoren voor en achter en ruitenwissers met regensensor tot de standaarduitrusting, evenals Fords SYNC 3 infotainmentsysteem waarmee de bestuurder het audio- en navigatiesysteem en zijn verbonden smartphone kan bedienen door middel van simpele gesproken berichten. Het systeem is zonder meerkosten compatibel met Apple CarPlay en Android AutoTM en wordt ondersteund door een centraal 8 inch touchscreen dat bij het opstarten het Ford Performance-logo weergeeft. Een premium B&O audiosysteem is optioneel leverbaar.

Het standaard FordPass Connect-modem5 maakt het de eigenaar van een Puma ST mogelijk om op afstand een aantal functies van de auto te bedienen via de mobiele FordPass-app. Het modem faciliteert ook cloud-connected Local Hazard Information2, het systeem dat de bestuurder waarschuwt voor gevaarlijke situaties op zijn route, ook als deze nog niet zichtbaar zijn vanwege een bocht of voertuigen voor de Puma ST. Andere leverbare assistentiesystemen zijn Pre-Collision Assist met Active Braking, Active Park Assist, Cross Traffic Alert met Active Braking en Adaptive Cruise Control met Speed Sign Recognition en Lane Centring.

Ford Performance werkte samen met Michelin om voor de Puma ST een specifieke band te ontwikkelen, zonder concessies te doen aan het verfijnde weggedrag van de SUV. De Michelin Pilot Sport 4S-banden maken optimaal gebruik van de extra tractie die het optionele mechanische Quaife-sperdifferentieel biedt. Het sperdifferentieel is onderdeel van het optionele Performance Pack.

De Puma ST is de eerste compacte SUV in Europa die leverbaar is met een mechanisch sperdifferentieel (LSD). Dat optimaliseert de tractie van de voorwielen om de wegligging in bochten te verbeteren en onderstuur tot een minimum te beperken, vooral aan het einde van bochten. Het volledig mechanische systeem leidt het meeste motorkoppel naar het wiel met de meeste grip, wat wielspin beperkt zodat de bestuurder de motorprestaties optimaal kan benutten.

Het optionele sperdifferentieel werkt samen met Torque Vectoring Control, dat de wegligging verbetert en onderstuur beperkt door in bochten remkracht uit te oefenen op het binnenste voorwiel. Ford Performance heeft de balans tussen de twee systemen geoptimaliseerd om de grip op droge en de souplesse op natte wegen te maximaliseren.

De ST-uitvoering compenseert het inherent hogere zwaartepunt van de SUV. De torsieas in de achterwielophanging is versterkt tot 2.000 Nm/rad torsiestijfheid, een toename van meer dan 40 procent in vergelijking met die van de Fiesta ST en een toename van 50 procent in vergelijking met die van de standaard Puma, met een 28 mm dikke stabilisatorstang geïntegreerd in de U-balk van de achterwielophanging. Een stabilisatorstang van 24 mm aan de voorwielophanging draagt ook bij aan de stabiliteit in bochten.

De gepatenteerde zogenoemde force vectoring-veren van Ford verhogen ook de stabiliteit, wendbaarheid en respons van de Puma ST. De in een specifieke richting gewikkelde en dus wielspecifieke, veren zorgen dat krachten die in bochten optreden rechtstreeks door de veren worden verwerkt, voor een grotere laterale stijfheid van de auto.

De veertechniek werkt in combinatie met twin-tube frequentiereactieve dempers aan de voor- en achterwielen. De dempers hebben de stijfheid die nodig is voor optimale stabiliteit in combinatie met het vermogen om kleinere oneffenheden te absorberen voor comfort op hoge snelheden. Specifieke aanslagrubbers zijn toegepast om de controle te behouden bij hoge veerbelastingen.

De stuurinrichting van de Puma ST heeft een overbrenging van 11,4:1 - bijna 25 procent directer dan die in de standaard Puma. Met aangepaste fusees, kortere stuurarmen en de directere overbrenging reageert de Puma ST directer op het insturen van een bocht.

De remprestaties zijn ook geoptimaliseerd voor de pure ST-rijervaring. De remschijven voor zijn met een diameter van 325 mm 17 procent groter dan die van de standaard Puma, achter monteert Ford schijven met een diameter van 271 mm. De rembekrachtiging van de Puma ST is afgestemd op de beheersbaarheid, het pedaalgevoel en de feedback die vereist zijn voor sportief rijden.

Fords 147 kW (200 pk) sterke 1.5-liter EcoBoost-benzinemotor (geïntroduceerd in de Fiesta ST) is behalve van turbotechniek en brandstofinspuiting onder hoge druk ook voorzien van dubbele onafhankelijke variabele nokkenastiming (Twin-independent Variable Cam Timing) om niet alleen sportautoprestaties te leveren, maar ook optimaal met brandstof om te gaan. De volledig uit aluminium vervaardigde driecilindermotor claimt veel trekkracht bij lage toerentallen. De prestaties worden verhoogd door de montage van een radiaal-axiale turbo en een geïntegreerd uitlaatspruitstuk waardoor de afstand die de uitlaatgassen moeten overbruggen tussen de cilinders en de turbo zo klein mogelijk is, daardoor bouwt de turbodruk sneller op en treedt minder turbolag op. De motor levert het maximumvermogen bij 6.000 toeren per minuut en het maximumkoppel is toegenomen tot 320 Nm tussen 2.500 en 3.500 toeren per minuut. Dat leidt tot een lineaire acceleratie en snellere reacties op het gaspedaal.

Behalve van de speciaal voor deze versie ontwikkelde luchtinlaat en uitlaatsysteem voor maximale prestaties, is de Puma ST ook voorzien van speciale stijvere motorsteunen die ongewenste bewegingen van de motor vooral tijdens snel genomen bochten reduceren en de verfijning van de auto verder vergroten. De actieve uitlaatkleppentechniek versterkt het inherent sportieve geluid van de driecilindermotor, wat ook het rijplezier verhoogt. Ford Performance heeft ook het uitlaatgeluid afgestemd op het verfijnde karakter van de compacte SUV; deze versie is ongeveer 1 decibel stiller dan de Fiesta ST,.

Andere innovaties zorgen ervoor dat de 1.5-liter EcoBoost-motor zowel verantwoord als sportief zou zijn. De techniek van Ford waarmee een cilinder in een licht belaste motor uit kan schakelen, is in de Fiesta ST voor het eerst toegepast in een driecilinder. De techniek stopt automatisch de brandstoftoevoer en klepbediening van één cilinder als de motor niet zijn volledige prestatiepotentieel hoeft te leveren, bijvoorbeeld bij een gelijkmatige snelheid. De techniek schakelt de cilinder in 0,014 seconde uit (of weer in) - twintig keer sneller dan een keer knipperen met de ogen - wat brandstof bespaart en ongemerkt bijdraagt aan het lage brandstofverbruik van 6,9 l/100 km en een CO2-emissie van 155 g/km (WLTP). Een zelfreinigend partikelfilter reduceert de uitstoot van roet.

De Puma ST wordt geleverd met de zesversnellingsbak uit de Fiesta ST. De eindoverbrenging is iets korter om een acceleratie van 0 naar 100 km/u in slechts 6,7 seconden mogelijk te maken én de montage van opvallende lichtmetalen 19 inch velgen. De topsnelheid ligt op 220 km/u.

De te selecteren rijmodi zijn een essentieel aspect van de veelzijdigheid van de Puma ST:

In de Normal-modus worden het motormanagement, de tractiecontrole, elektronische stabiliteitscontrole (DSC), actieve uitlaatkleppentechniek en elektrisch bekrachtigde besturing (EPAS) afgestemd op een natuurlijke manier van reageren op de input van de bestuurder, die zich daarmee verbonden voelt met de auto.

In de Eco-modus worden het motormanagement en de reacties op het gaspedaal afgestemd op een minimaal brandstofverbruik.

In de Sport-modus worden het motormanagement en de reacties op het gaspedaal op scherp gesteld en biedt EPAS meer feedback aan de bestuurder, die dan ook een preciezer gevoel heeft voor een snelle rit. De Active Noise Control-klep opent zich voor een intens sportief uitlaatgeluid. De Sport-modus is snel in te schakelen via de speciale knop op het stuurwiel.

In de Track-modus zijn alle voorzieningen die gericht zijn op de rijdynamiek ingesteld op de hoogste snelheid en de snelste rondetijd. Tractiecontrole is uitgeschakeld en de ESC grijpt later in voor een zo puur mogelijke rijbeleving.

ESC biedt de bestuurder met drie niveaus de keuze uit het volledig functioneren van het systeem met alle mogelijke ingrepen, een beperkte mate van ingrijpen en volledige deactivatie.

Launch Control, als onderdeel van het optionele Performance Pack, is uitsluitend voor gebruik op het circuit ontwikkeld en biedt de bestuurder de mogelijkheid om steeds optimale snelle starts vanuit stilstand te maken. Launch Control is in te schakelen via knoppen op het stuur, waarbij in het 12,3 inch grote instrumentencluster een speciale grafische weergave zichtbaar is.

Met het gas volledig open klimt de motor in toeren en blijft draaien op het maximumtoerental. In het instrumentencluster is dan een meter zichtbaar die 'volloopt' en aangeeft wanneer de auto klaar is om weg te sprinten. Zodra de bestuurder de koppeling loslaat, maakt de auto een perfecte start met behulp van ESC, tractiecontrole, Torque Vectoring Control en Torque Steer Compensation, de systemen die optimaal de afgifte van het vermogen en het koppel regelen.

