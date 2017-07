Nederlander nieuwe hoofd-ontwerper bij Ford

25 juli 2017 | Ford heeft de uit Nederland afkomstige Amko Leenarts benoemd als nieuwe Director of Design, Ford Europa. In zijn nieuwe rol zal Leenarts verantwoordelijk zijn voor het exterieur- en interieurontwerp van de auto's die worden ontwikkeld door Ford Europa. Leenarts gaat leiding geven aan een team van meer dan 275 Ford-medewerkers in de Ford-designstudio's in Merkenich (Duitsland) en het Technical Centre in Dunton, Essex (VK).

Recentelijk is 13 miljoen euro geïnvesteerd in de designstudio van Ford in Merkenich, onder andere voor de upgrade van kantoren en de werkplaatsen voor design en kleimodellen. Een deel van dit bedrag, ter waarde van € 3,5 miljoen, is uitgetrokken voor investeringen in geavanceerde 3D-freestechnologie. De wereldwijde transformatie van het designproces bij Ford wordt voortgezet: wij maken gebruik van virtual reality- en mixed reality-technologieën om auto's te produceren die nog aantrekkelijker zijn.

"Het is een interessante tijd voor de designteams bij Ford. Ons onderzoek richt zich steeds meer op de interactie tussen gebruikers en auto's, want we willen ontwerpen creëren waarmee mensen daadwerkelijk een beter leven krijgen", zegt Leenarts. "We blijven ontwerpen maken die mensen boeien en hun emotionele band met het merk Ford verder versterken."

Leenarts ging in 2012 bij Ford aan de slag. Zijn vorige rol was Director Global Interior Design, waar hij verantwoordelijk was voor de wereldwijde strategie en implementatie van het interieurontwerp voor de merken Ford en Lincoln.

Leenarts behaalde een diploma interieurarchitectuur aan de Academie voor Beeldende Kunst en Vormgeving in Groningen. Gedreven door zijn passie voor auto-ontwerp vervolgde Leenarts zijn studie aan het Royal College of Art in Londen, waar hij een Master autodesign behaalde. In zijn nieuwe functie zal Leenarts rapporteren aan Moray Callum, Vice President Design, Ford Motor Company.

"Ford geeft vorm aan de manier waarop mensen zich in de toekomst zullen verplaatsen en design zal hierbij de belangrijkste onderscheidende factor zijn", zegt Callum. "Amko zal ons helpen nieuwe, innovatieve producten te definiëren en hij zal ons wereldwijde designtalent optimaal benutten om producten van wereldklasse te leveren."

Leenarts is de opvolger van Joel Piaskowski, die is benoemd als Director Global Design. Joel zal leidinggeven aan het wereldwijde design vanuit de Ford Design Studios in Dearborn in de VS. Sinds 2014 was Piaskowski hoofd van het designteam van Ford Europa, waar hij onder meer verantwoordelijk was voor het portfolio van de nieuwe Ford Fiesta en het exclusieve Vignale.